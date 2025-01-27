Скринінг українського законодавства триватиме до осені 2025 року, - Єврокомісія

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу триватиме до осені 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив речник Єврокомісії.

За його словами, цей скринінг фактично є першим етапом перемовин про вступ.

"Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС. Зараз Україна проходить двосторонній скринінговий процес, який триватиме до осені 2025 року", - наголосив речник Єврокомісії.

Він додав, що, "якщо Україна виконає всі умови, Комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів, починаючи з Кластеру 1 "Основи", якомога швидше у 2025 році".

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