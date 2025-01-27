УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6208 відвідувачів онлайн
Новини
1 041 8

Скринінг українського законодавства триватиме до осені 2025 року, - Єврокомісія

Скринінг законодавства України до осені 2025 року

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу триватиме до осені 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив речник Єврокомісії.

За його словами, цей скринінг фактично є першим етапом перемовин про вступ.

"Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС. Зараз Україна проходить двосторонній скринінговий процес, який триватиме до осені 2025 року", - наголосив речник Єврокомісії.

Він додав, що, "якщо Україна виконає всі умови, Комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів, починаючи з Кластеру 1 "Основи", якомога швидше у 2025 році".

Читайте: Україна ніколи не буде в НАТО та матиме "величезні проблеми" зі вступом до ЄС, - Фіцо

Автор: 

Єврокомісія (2175) членство в ЄС (1292) Євросоюз (13632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чи виконується воно, - скринити будуть?...
показати весь коментар
27.01.2025 11:08 Відповісти
який скрінінг? якого законодавства? якщо Умєров коїть свавілля всупереч законодавству і рішенням наглядової ради АОЗ? Тай він всього лише пішак!
показати весь коментар
27.01.2025 11:11 Відповісти
Після "перемир'я" скрінінг вже будуть робити росіяни ?
показати весь коментар
27.01.2025 11:14 Відповісти
Скринінг чого, авторських текстів незрозуміло чи легітимного президента, які прямо порушують Конституцію?
показати весь коментар
27.01.2025 11:20 Відповісти
Як каже класік Подерв'янський "скорость ах_?;%вающая"
показати весь коментар
27.01.2025 11:23 Відповісти
А после "скрининга"? На лет десять "дорожную карту" устранения несоответствий? Потом " скрининг" устранения, и еще какую ни будь "дорожную карту" оптимизации.
показати весь коментар
27.01.2025 11:30 Відповісти
Лицемеры! В ЕСПЧ уже десяток лет зависло решение о невыполнении державою Украина решений судов! Какой скрининг, если государство просто не выполняет решение своих судов?
показати весь коментар
27.01.2025 11:40 Відповісти
І потім його покладуть у скриню.
показати весь коментар
27.01.2025 13:30 Відповісти
 
 