Литва готується до мінування мостів, які з’єднують країну з РФ

Литва демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Зокрема, планує замінувати всі прикордонні з РФ мости та встановити бетонні загородження для "зупинки російських танків".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC News.

Також Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП. У Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення "тіньового флоту" Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Крім того, в Європі планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол".

Представник ЄС у коментарі для NBC News заявив, що континент повинен бути готовий до найекстремальніших сценаріїв. "Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових непередбачуваних ситуацій. Простіше кажучи, щоб запобігти війні, ми повинні витрачати більше. Якщо ми будемо чекати довше, це буде коштувати нам дорожче", – наголосив він.

Особливо вразливими до можливої агресії РФ є балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія. Як зазначає видання, ці країни, які раніше були окуповані Радянським Союзом, зараз активно створюють "Балтійську лінію оборони".

"Десятиліттями окуповані Радянським Союзом, ці нині вестернізовані країни лише зараз будують "Балтійську лінію оборони" - кордон довжиною в сотні миль, всіяний протитанковими ровами і дотами. Литва вже закупила склади "зубів дракона" - бетонних пірамід, призначених для зупинки танків - і планує замінувати свої мости до російського ексклава Калінінграда", – пише NBC News, посилаючись на заяву міністерства оборони Литви.

Нагадаємо, на початку січня естонська опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроєкт, за яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.