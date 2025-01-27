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Новини
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Литва готується до мінування мостів, які з’єднують країну з РФ

Кордон Литви з РФ

Литва демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Зокрема, планує замінувати всі прикордонні з РФ мости та встановити бетонні загородження для "зупинки російських танків".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC News.

Також Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП. У Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення "тіньового флоту" Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Крім того, в Європі планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол".

Представник ЄС у коментарі для NBC News заявив, що континент повинен бути готовий до найекстремальніших сценаріїв. "Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових непередбачуваних ситуацій. Простіше кажучи, щоб запобігти війні, ми повинні витрачати більше. Якщо ми будемо чекати довше, це буде коштувати нам дорожче", – наголосив він.

Особливо вразливими до можливої агресії РФ є балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія. Як зазначає видання, ці країни, які раніше були окуповані Радянським Союзом, зараз активно створюють "Балтійську лінію оборони".

"Десятиліттями окуповані Радянським Союзом, ці нині вестернізовані країни лише зараз будують "Балтійську лінію оборони" - кордон довжиною в сотні миль, всіяний протитанковими ровами і дотами. Литва вже закупила склади "зубів дракона" - бетонних пірамід, призначених для зупинки танків - і планує замінувати свої мости до російського ексклава Калінінграда", – пише NBC News, посилаючись на заяву міністерства оборони Литви.

Нагадаємо, на початку січня естонська опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроєкт, за яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Автор: 

Литва (2439) НАТО (6512) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+17
Правильно роблять ,на жаль в нас напередодні рашиського вторгнення все робилось навпаки розміновували ,а у всіх гріхах звинувачували західні країни що ті нагнітають ситуацію і ніхто не покараний за здачу Півдня.
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27.01.2025 11:44
+16
Єрьмака з Верещучкою на допомогу не треба?
Це - наші специ по мінуванню мостів...
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27.01.2025 11:45
+8
Це вже час маринувати шашлики, чи ще ні?
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27.01.2025 11:42
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27.01.2025 11:38 Відповісти
Це вже час маринувати шашлики, чи ще ні?
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27.01.2025 11:42 Відповісти
Ще є час у них свинку підкормити, щоби більше шашликів можна було зробити
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27.01.2025 11:44 Відповісти
Так на шашлик треба м'ясо, а вона салом може зарости
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27.01.2025 12:04 Відповісти
Литовці якісь кумедні.
Час розміновувати, а не заміновувати...
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27.01.2025 11:46 Відповісти
Якщо би мали свого голобородька,то так би зробили...
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27.01.2025 12:01 Відповісти
А що, у вас немає???
Якісь ви не мудрі!!!
73відсоткові підтвердять.
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27.01.2025 12:08 Відповісти
Але ж мова про литовців
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27.01.2025 13:14 Відповісти
Увесь світ голобородьковці
Що литовцв, що люксембургці
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27.01.2025 13:18 Відповісти
По чому
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27.01.2025 13:26 Відповісти
добитись щоби коридор в калініградську область проходив не через гродно-сувалки, а через вільнюс-маріямполь/********/...це значно покращить транзитний потенціал литви, а не республіки біларусь і польщі
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27.01.2025 12:03 Відповісти
Чому такі кроки робить Литва?
Буданов у ВР заявив,що країна до літа може припинити своє існування,якщо не відбудуться серйозні угоди.
Тоді касапи займуться прибалтійськими територіями безпосередньо.
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27.01.2025 11:42 Відповісти
А як же кава у Ялті?
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27.01.2025 11:45 Відповісти
Отак,кава в Ялті-забаюкував плебс...
Тепер що ще скаже зе: офіційна заявка начальника розвідки-річ серйозна.
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27.01.2025 11:58 Відповісти
Де це написано????
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27.01.2025 12:08 Відповісти
Тепер вже широко в доступі.
Вчора читав в тг.
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27.01.2025 12:33 Відповісти
У КНДР непогано обладнані загородження на мостах. Там величезні бетонні блоки встановлені по боках проїзду. Спираються на дерев"яні "підставки. При підриві підставок блоки перевертаються і падають на проїждху частину мосту
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27.01.2025 11:42 Відповісти
Правильно роблять ,на жаль в нас напередодні рашиського вторгнення все робилось навпаки розміновували ,а у всіх гріхах звинувачували західні країни що ті нагнітають ситуацію і ніхто не покараний за здачу Півдня.
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27.01.2025 11:44 Відповісти
У них національний уряд.
в Україні такого не було з 91 року , тож все закономірно
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27.01.2025 12:25 Відповісти
Єрьмака з Верещучкою на допомогу не треба?
Це - наші специ по мінуванню мостів...
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27.01.2025 11:45 Відповісти
от же обмежені, потрібно обрати дебіла на посаду преза, котрий розсадить на всі посади своїх запроданців...
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27.01.2025 11:46 Відповісти
Якщо Зеленський у 2021-му "готувався до війни".
То, Литва, зараз, реально "готується до миру"!
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27.01.2025 11:51 Відповісти
Скоріше за все вони вже заміновані.Тільки дурні вчатся на своїх помилках,розумні на чужих.
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27.01.2025 11:51 Відповісти
Литва лише збирається замінувати мости з вигрібухою, а вже кинула камінь в Янєлоха.
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27.01.2025 11:58 Відповісти
А зеля зняв міни на Чонгарі.
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27.01.2025 12:02 Відповісти
Зеля, лише штани може знявти перед дЄрьмаком чи пісюаніною...
Ненавиджу довбодятлів імені 73%, не маєте ви права на життя по еміграціях, а повинні кожного дня спокутувати наслідки конченого у виборі.
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27.01.2025 12:19 Відповісти
Вони ж в НАТО, тож москалі туди не полізуть. Скільки б ті не волали, як вони то НАТО "пАбеждают", але ж сцуть, інакше б дуже давно ті балтійськи страни захопили.. бо там всі три менше, ніж одна донецька область.
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27.01.2025 12:19 Відповісти
????? ***** ще та наволоч.
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27.01.2025 13:06 Відповісти
СВОЕВРЕМЕННО !!! НЕ ТО ЧТО У НАС !!! НО МОГЛИ БЫ И РАНЬШЕ !)
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27.01.2025 12:57 Відповісти
Запустіть щатли з верещучкою!
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27.01.2025 14:19 Відповісти
Красавцы. Лучше перебдеть чем шашлыки в мае есть
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27.01.2025 16:15 Відповісти
 
 