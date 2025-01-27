Ворог чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Минулої доби ворог чотири рази безуспішно штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та здійснили 295 обстрілів позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 68 російських військових, з них безповоротні - 34, санітарні – 34.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 бойову броньовану машину;

1 артилерійську систему;

6 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки;

25 БпЛА.

Знищено 87 укриттів для особового складу.

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