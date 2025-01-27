Ворог чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"
Минулої доби ворог чотири рази безуспішно штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та здійснили 295 обстрілів позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 68 російських військових, з них безповоротні - 34, санітарні – 34.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 1 бойову броньовану машину;
- 1 артилерійську систему;
- 6 автомобілів;
- 2 одиниці спецтехніки;
- 25 БпЛА.
Знищено 87 укриттів для особового складу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль