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Ворог чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Минулої доби ворог чотири рази безуспішно штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та здійснили 295 обстрілів позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 68 російських військових, з них безповоротні - 34, санітарні – 34.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 автомобілів;
  • 2 одиниці спецтехніки;
  • 25 БпЛА.

Знищено 87 укриттів для особового складу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська, у районі Тихого діяв за підтримки бронетехніки, - ОТУ "Харків"

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бойові дії (4020) війна в Україні (4586) ОТУ Харків (59)


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