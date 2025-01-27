Бійці бригади "Чорний ліс" знищили ворожу радіолокаційну станцію 96Л6Е. ВIДЕО
Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" знищили ворожу радіолокаційну станцію 96Л6Е.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
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повинно бути знищене разом із орками 😡