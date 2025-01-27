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Бійці бригади "Чорний ліс" знищили ворожу радіолокаційну станцію 96Л6Е. ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" знищили ворожу радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

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війна (1427) ППО (3261) РЛС (61) знищення (7483) 15 окрема бригада артрозвідки (10)


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...здається влучив. ))
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27.01.2025 15:05 Відповісти
Судячи з місця і колії ця станція там неодноразово стояла.
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27.01.2025 15:12 Відповісти
Згорнули)))
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27.01.2025 15:44 Відповісти
Це СРЦ С-400. Жирна ціль. Екіпаж не вистрибнув- значить вже у кабзона.
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27.01.2025 15:50 Відповісти
Detect this, motherfucker 😁
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27.01.2025 16:13 Відповісти
Все кацапське лайно на територіі Украіни ,
повинно бути знищене разом із орками 😡
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27.01.2025 16:17 Відповісти
 
 