"Суд ДНР" засудив до довічного ув’язнення громадянина Грузії Беріанідзе, який воював у складі "Азову"

Створений російською владою "Верховний суд" так званої "ДНР" засудив до довічного ув'язнення громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе, який воював на боці України у складі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время" із посиланням на слідком РФ.

За версією російського "суду", Беріанідзе служив у грузинській армії та брав участь у військових операціях, які проводили країни НАТО в Іраку та Афганістані.

Згідно з матеріалами справи, Беріанідзе не пізніше 2016 року приїхав до Києва та вступив добровольцем в "Азов".

У березні 2022 року він, як стверджується, брав участь у боях у Маріуполі й нібито застрелив трьох російських військових, які займалися "забезпеченням громадської безпеки на території ДНР".

У травні 2022 року російські військові взяли його в полон.

Зазначається, що Беріанідзе визнали винним у "найманстві" і "посяганні на життя військовослужбовця".

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