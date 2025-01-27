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Новини
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"Суд ДНР" засудив до довічного ув’язнення громадянина Грузії Беріанідзе, який воював у складі "Азову"

Громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе засудили до довічного у так званій ДНР

Створений російською владою "Верховний суд" так званої "ДНР" засудив до довічного ув'язнення громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе, який воював на боці України у складі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Настоящее время" із посиланням на слідком РФ.

За версією російського "суду", Беріанідзе служив у грузинській армії та брав участь у військових операціях, які проводили країни НАТО в Іраку та Афганістані.

Згідно з матеріалами справи, Беріанідзе не пізніше 2016 року приїхав до Києва та вступив добровольцем в "Азов".

У березні 2022 року він, як стверджується, брав участь у боях у Маріуполі й нібито застрелив трьох російських військових, які займалися "забезпеченням громадської безпеки на території ДНР".

У травні 2022 року російські військові взяли його в полон. 

Зазначається, що Беріанідзе визнали винним у "найманстві" і "посяганні на життя військовослужбовця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув грузинський доброволець Каха Тілідзе. ФОТО

Громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе засудили у так званій ДНР
Громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе засудили у так званій ДНР

Автор: 

Грузія (1852) суд (11731) добровольці (932) Слідком рф (195) Азов (784)


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Янелох дав наказ здаватися в полон - до кого всі питання?
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27.01.2025 16:26 Відповісти
Пора этих самопальных судей и прокуроров тоже отстреливать на улиццах.
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27.01.2025 16:37 Відповісти
самокати заряджаються....
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27.01.2025 16:45 Відповісти
💪 შენხარ. ნამდვილი. ქართველი

Translator

შენხარ. ნამდვილი. ქართველი
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27.01.2025 17:09 Відповісти
немає жодного коментаря правозахисних організацій
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27.01.2025 19:51 Відповісти
 
 