Жінки у Силах оборони найчастіше займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких – жінки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рекрутингові центри української армії демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України. Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

Чернівецька – 46%

Хмельницька – 42%

Тернопільська – 38%

Рівненська – 33%

Чернігівська – 31%

Одеська – 29%

Сумська – 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

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Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БПЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади – 24%

бойові медики, медсестри, лікарі – 22%

спеціальності, пов'язані з БПЛА – 13%

кухарі – 12%

стрілецькі спеціальності – 6%

зв'язок та кібербезпека – 6%

психологи – 3%

Міноборони нагадало, що центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

Нині в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Важливо, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.

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