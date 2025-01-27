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Бербок у розмові з Рубіо: Європа готова взяти більшу відповідальність за власну безпеку

Бербок провела розмову з Рубіо

У понеділок, 27 січня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час розмови з Рубіо Бербок заявила, що країни Європи готові взяти більшу відповідальність за власну безпеку.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Бербок наголосила, що Німеччина та США мають глибокі економічні зв’язки та спільні інтереси, а також разом вирішуватимуть спільні виклики та можливості.

Крім того, ФРН готова тісно співпрацювати з новою адміністрацією США.

"Водночас Європа готова взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", - заявляють у МЗС Німеччини.

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Окрім цього, Бербок та Рубіо говорили про війну РФ проти України та важливість посилення блоку НАТО.

Серед інших тем розмови - ситуація в Сирії, Секторі Гази та на Близькому Сході, а також позиція Німеччини щодо Китаю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські союзники мають більше витрачати на власну оборону. Раніше генсек НАТО Марк Рютте визнав, що Дональд Трамп був правим, коли вимагав від європейських союзників витрачати більше на оборону.

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Автор: 

безпека (944) Німеччина (7467) США (23310) Анналена Бербок (456) Рубіо Марко (223)


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"Европа ГОТОВА взяти більше відповідальності за ВЛАСНУ безпеку."
Типу вмовили, най так, ми подумаєм над тим щоб щось робити...

Ну і в чому був неправий Трамп коли казав що Європа - ******* злидні?
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28.01.2025 04:04 Відповісти
 
 