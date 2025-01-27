УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6979 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 047 11

Росіяни просунулись біля Дачного та Андріївки на Донеччині, - DeepState

Просування росіян в районі Курахового та Покровська

Росіянам вдалось просунутись біля чотирьох населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.

"Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки", - повідомляють осінтери.

Читайте: Ворог продовжує інтенсивно атакувати українських захисників на Покровському напрямку, - Генштабу

Автор: 

Донецька область (8744) Волноваський район (266) Покровський район (675) Слов’янка (10) Новоандріївка (1) Дачне (19) Андріївка (16) війна в Україні (4586)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
треба міняти не Сирського а Найвеличнішого
показати весь коментар
28.01.2025 00:46
+4
Фронт сипиться. Найвеличніший мініяй Сирського, а то завтра каzап в Києві буде.
показати весь коментар
27.01.2025 23:58
+4
корисні менеджери показали свої результати
показати весь коментар
28.01.2025 04:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фронт сипиться. Найвеличніший мініяй Сирського, а то завтра каzап в Києві буде.
показати весь коментар
27.01.2025 23:58 Відповісти
треба міняти не Сирського а Найвеличнішого
показати весь коментар
28.01.2025 00:46 Відповісти
Ніякі перестановки генералів вже не допоможуть. Бригади масово недоукомплектовані, багато позицій порожні...купа сзч, а нові люди вже не хочуть йти на війну.
показати весь коментар
28.01.2025 18:16 Відповісти
Скоро так и будет.
показати весь коментар
28.01.2025 01:02 Відповісти
корисні менеджери показали свої результати
показати весь коментар
28.01.2025 04:57 Відповісти
Де Залужний???!!!!
показати весь коментар
28.01.2025 12:27 Відповісти
В Великій Британії.
показати весь коментар
28.01.2025 12:31 Відповісти
Это не удивительно, когда страной управляют агенты ФСБ
https://www.youtube.com/watch?v=iGEGU3dP4hg
показати весь коментар
28.01.2025 13:18 Відповісти
"Росіянам вдалось просунутись біля чотирьох населених пунктів Донецької області."

Ну та й шо ? Та нехай просувається , мабуть подумав Сонцесяйний та пішов повештатися з равінами біля київської менори , а потім худко чкурнув до Польщі на зустріч з великими європанами в колишньому Аушвіці.

І все у Вови добре під час війни - і з нерухомістю за кордоном добре , і з рахунками в оффшорах добре , і кріпту мабуть має ... головне - утримувати владу, продовжуючи війну та для цього постійно дRочити Путла , щоб він не зістрибнув з цієї війни.

Але ще є Трамп , який щось задумав по Україні ... не дай боже ще Вову з Єрмаком запросить на зустріч в Гуантанамо і що тоді Потужному та Незламному робити ?
показати весь коментар
28.01.2025 13:34 Відповісти
Ти ба які просунуті!
А де ж Потужна сила натхнення відосиків Гундосиків,? Де менеджери???!!! Де Потужність і незламність!!???
показати весь коментар
28.01.2025 16:07 Відповісти
Чергові, криваві наслідки для України, за результатом дій СРАТЬєха зеленского, після знищення КОМАНДИ ЗАЛУЖНОГО!
А тут, ще і умеров, активно затіяв возню в Агенції закупівель ???
Якісь, узгоджені з рашистами, дії Оманських прострочених з опу проти України!
Дивний такий збіг подій, радників ригоАНАЛІВ в Україні!?
показати весь коментар
29.01.2025 00:41 Відповісти
 
 