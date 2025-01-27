Росіяни просунулись біля Дачного та Андріївки на Донеччині, - DeepState
Росіянам вдалось просунутись біля чотирьох населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.
"Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки", - повідомляють осінтери.
Топ коментарі
+12 Любо Неожиданнов
показати весь коментар28.01.2025 00:46 Посилання
+4 Oleg K #589544
показати весь коментар27.01.2025 23:58 Посилання
+4 Олег Кот
показати весь коментар28.01.2025 04:57 Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=iGEGU3dP4hg
Ну та й шо ? Та нехай просувається , мабуть подумав Сонцесяйний та пішов повештатися з равінами біля київської менори , а потім худко чкурнув до Польщі на зустріч з великими європанами в колишньому Аушвіці.
І все у Вови добре під час війни - і з нерухомістю за кордоном добре , і з рахунками в оффшорах добре , і кріпту мабуть має ... головне - утримувати владу, продовжуючи війну та для цього постійно дRочити Путла , щоб він не зістрибнув з цієї війни.
Але ще є Трамп , який щось задумав по Україні ... не дай боже ще Вову з Єрмаком запросить на зустріч в Гуантанамо і що тоді Потужному та Незламному робити ?
А де ж Потужна сила натхнення відосиків Гундосиків,? Де менеджери???!!! Де Потужність і незламність!!???
А тут, ще і умеров, активно затіяв возню в Агенції закупівель ???
Якісь, узгоджені з рашистами, дії Оманських прострочених з опу проти України!
Дивний такий збіг подій, радників ригоАНАЛІВ в Україні!?