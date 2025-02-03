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Новини
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В елітному ЖК Москви підірвали засновника батальйону "Арбат" Саркісяна, який отримав підозру від СБУ: він вижив, але у важкому стані (оновлено). ФОТО

Зранку 3 лютого 2025 року в елітному ЖК Москви "Алые паруса" пролунав вибух, внаслідок якого загинув мешканець будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, коли той у супроводі охоронців зайшов до під'їзду - пролунав вибух.

вибух у москві

Консьєрж будинку стверджує, що раніше бачив загиблого по телевізору.

СК РФ порушив кримінальну справу за фактом вибуху.

За даними ЗМІ, у загиблого під час вибуху пошкоджено обличчя, його особа встановлюється.

У соцмережах пишуть, що ліквідовано засновника батальйону "Арбат" та представника так званої "федерації боксу "ДНР" Армена Саркісяна, втім підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича Саркісяну повідомлено про підозру, - СБУ

Армен Саркісян

Оновлена інформація

"РИА-Новости" з посиланням на правоохоронців запевняє, що Саркісян нібито живий.

Своєю чергою, російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела стверджує, що Саркісян нібито госпіталізований у вкрай тяжкому стані. Один із його охоронців ліквідований.

"Саркісяна, який постраждав під час вибуху, госпіталізували у важкому стані, йому ампутують ногу", - повідомили "РИА Новости" у правоохоронних органах.

Що про Саркісяна відомо?

Саркісян відомий як організатор банд "тітушок", які полювали на учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи щодо вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія.

4 грудня 2024 року Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна - кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ. З травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Після початку повномасштабної війни кримінальник отримав завдання від фсб - створити нове збройне формування для війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила Франції запит на екстрадицію організатора тітушок Саркісяна, - Сарган

Бойове угруповання, яке очолив Саркісян, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ". Основу окупаційного формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Нагадаємо, про затримання Саркісяна у Франції 12 квітня 2018 повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

Пізніше в Генпрокуратурі також повідомили про затримання Саркісяна у Франції працівниками Інтерполу.

В ГПУ заявили, що відправили документи для екстрадиції Саркісяна. У відомстві зазначили, що будуть наполягати на якнайшвидшій процедурі екстрадиції.

Сам Саркісян спростував своє затримання і заявив, що він перебуває в Росії.

В Україні вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали й вбивали людей під час Євромайдану. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Позивний Армена Саркісяна - "Горлівський". Він був близький до екс-регіонала Юрія Іванющенка (Єнакієвського), був його "правою рукою".

Вважається, що заарештований підозрюваний у цій справі Юрій Крисін був "підшефним" Саркісяна.

Автор: 

вибух (4525) москва (1264) Саркісян Армен (18)


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Топ коментарі
+84
підозра доставлена за адресою і вручена особисто.
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03.02.2025 10:15 Відповісти
+33
Підозри від СБУ останнім часом дуже переконливі.
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03.02.2025 10:31 Відповісти
+27
от блін! Треба було два самокати ставити.
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03.02.2025 11:15 Відповісти
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Нужно теперь долечить его капельницей с цианидом например...
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03.02.2025 11:48 Відповісти
його поряд з кеосаяном положать . до речі ***** кеосаяну ..народного артиста підорашки.. присвояв за те що в комі найдовше лежить овощ армянський
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03.02.2025 12:55 Відповісти
Ви напророчили...Вже здох!
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03.02.2025 15:14 Відповісти
Хм... не здох... А може воно і на краще? Помучиться.
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03.02.2025 11:49 Відповісти
Буде живим нагадуванням іншим покидькам.
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03.02.2025 12:50 Відповісти
І взагалі Бамбас - кримінальний регіон. Був заселений криміналом після голодомору, гени вічні.
Зараз так заселяють Маріуполь і Південь.
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03.02.2025 12:16 Відповісти
Цікаво, скільки коштувала уся ця "операція" у перерахунку на мавики - від яких була б хоч якась користь, на відміну від розірваного вірменина?
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03.02.2025 12:34 Відповісти
Кто это такой вообще? Я вообще это имя впервые в жизни слышу.
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03.02.2025 12:46 Відповісти
Не переймайся. Тобі не треба.
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03.02.2025 13:14 Відповісти
Самое главное, что это имя Вы слышите в последний раз:

буданга сработала чётко: выродок и убийца ликвидирован, пусть и с опозданием на 11 лет.
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04.02.2025 05:43 Відповісти
це дуже добра новина . а коли дійде черга до олійника . кілінкарова . симоненка . азарова . медведчука з його ******** вони всі там штатні пропогандони ***** плєшивого та й ..проффесору.. януковощу давно пора на покой
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03.02.2025 12:50 Відповісти
Вже здох!

https://censor.net/ua/news/3533680/pidirvanyyi-sarkosyan-taki-pishov-do-kobzona
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03.02.2025 13:09 Відповісти
псіна безродна.
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03.02.2025 13:32 Відповісти
Це Горловский смотряга
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03.02.2025 13:40 Відповісти
Был смотрягой. Теперь просто труп.
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04.02.2025 05:44 Відповісти
Санкції в дії...
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03.02.2025 14:07 Відповісти
здох армен. та й *** по нем....
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03.02.2025 14:11 Відповісти
Вже помер.
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03.02.2025 14:15 Відповісти
такі не помирають, а здихають
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03.02.2025 15:17 Відповісти
👍
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03.02.2025 15:51 Відповісти
Издох в мучениях - чего им всем и желаю!
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03.02.2025 15:54 Відповісти
мало тротiлу.
тротiлу мало.
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03.02.2025 16:00 Відповісти
"Невловимі месники"?
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03.02.2025 16:29 Відповісти
Хлопці,чого ви так радієте? Не будьте телятами! Це мабуть якісь тамтешні розборки,а ви хизуєтесь роботою великої дитини Васі з СБУ та Буданова з ялтинської набережної....Що це за об2єкт для атентату Васі та Кірілла? 0,звичайний армянобандит з Горлівки. А от справжді,серйозні вороги типу Табачніка,Баліцкава,Олійника,Дєркача.кедмі,Соловьйова тощо жодногго інтересу ні у Васі ні в Кірюхі не викликають....
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03.02.2025 16:12 Відповісти
шакалу шакаляча смерть! лице обезображене,в жопі х*й,ось такий кінець у вбивці!
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03.02.2025 17:50 Відповісти
Удачно прооперирован-здох...
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03.02.2025 22:19 Відповісти
треба увесь житловий комплекс підірвати ще
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03.02.2025 22:40 Відповісти
Ему взрывной волной оторвало ногу ,а пришить не могли , а без ноги незахотел жит и получил билет на концерт Кобзону.
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04.02.2025 04:49 Відповісти
батальон ваганьковский.
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04.02.2025 06:32 Відповісти
Елітний ЖК , еліта ***...ь. В нормальному суспільстві на поріг таку "еліту" не пускають, а тут- новая еліта страни.
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04.02.2025 07:31 Відповісти
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