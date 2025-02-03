В елітному ЖК Москви підірвали засновника батальйону "Арбат" Саркісяна, який отримав підозру від СБУ: він вижив, але у важкому стані (оновлено). ФОТО

Зранку 3 лютого 2025 року в елітному ЖК Москви "Алые паруса" пролунав вибух, внаслідок якого загинув мешканець будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, коли той у супроводі охоронців зайшов до під'їзду - пролунав вибух.

Консьєрж будинку стверджує, що раніше бачив загиблого по телевізору.

СК РФ порушив кримінальну справу за фактом вибуху.

За даними ЗМІ, у загиблого під час вибуху пошкоджено обличчя, його особа встановлюється.

У соцмережах пишуть, що ліквідовано засновника батальйону "Арбат" та представника так званої "федерації боксу "ДНР" Армена Саркісяна, втім підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Оновлена інформація

"РИА-Новости" з посиланням на правоохоронців запевняє, що Саркісян нібито живий.

Своєю чергою, російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела стверджує, що Саркісян нібито госпіталізований у вкрай тяжкому стані. Один із його охоронців ліквідований.

"Саркісяна, який постраждав під час вибуху, госпіталізували у важкому стані, йому ампутують ногу", - повідомили "РИА Новости" у правоохоронних органах.

Що про Саркісяна відомо?

Саркісян відомий як організатор банд "тітушок", які полювали на учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи щодо вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія.

4 грудня 2024 року Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна - кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ. З травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Після початку повномасштабної війни кримінальник отримав завдання від фсб - створити нове збройне формування для війни проти України.

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Бойове угруповання, яке очолив Саркісян, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ". Основу окупаційного формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Нагадаємо, про затримання Саркісяна у Франції 12 квітня 2018 повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

Пізніше в Генпрокуратурі також повідомили про затримання Саркісяна у Франції працівниками Інтерполу.

В ГПУ заявили, що відправили документи для екстрадиції Саркісяна. У відомстві зазначили, що будуть наполягати на якнайшвидшій процедурі екстрадиції.

Сам Саркісян спростував своє затримання і заявив, що він перебуває в Росії.

В Україні вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали й вбивали людей під час Євромайдану. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Позивний Армена Саркісяна - "Горлівський". Він був близький до екс-регіонала Юрія Іванющенка (Єнакієвського), був його "правою рукою".

Вважається, що заарештований підозрюваний у цій справі Юрій Крисін був "підшефним" Саркісяна.