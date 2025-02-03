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Новини Війна
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Доба на Донеччині: Загинула людина у Мирнограді, РФ 8 разів била по області

Наслідки обстрілу Донецької області 2 лютого 2025 року

Протягом 2 лютого 2025 року російські окупанти 8 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинула людина, 5 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У селі Шевченко Добропільської громади поранено 3 людини. У Срібному Покровської громади поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район

У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок і газогін; у Федорівці пошкоджено 5 будинків; у Миколаївці пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Протягом 2 лютого 2025 року російські війська 8 разів били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, зокрема 9 дітей.

2 лютого окупанти вбили 1 жителя у Мирнограді, 5 осіб дістали поранення.

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Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) Донецька область (8812) Мирноград (82) Бахмутський район (490) Краматорський район (369) Покровський район (700) Сіверськ (113) Костянтинівка (334) Миколаївка (9) Новоселівка (1) Шевченко (26) Родинське (33) Срібне (7) війна в Україні (4731)


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