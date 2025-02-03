Доба на Донеччині: Загинула людина у Мирнограді, РФ 8 разів била по області
Протягом 2 лютого 2025 року російські окупанти 8 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинула людина, 5 осіб поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У селі Шевченко Добропільської громади поранено 3 людини. У Срібному Покровської громади поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 8 будинків.
Краматорський район
У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок і газогін; у Федорівці пошкоджено 5 будинків; у Миколаївці пошкоджено будинок і адмінбудівлю.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 10 будинків.
Протягом 2 лютого 2025 року російські війська 8 разів били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, зокрема 9 дітей.
2 лютого окупанти вбили 1 жителя у Мирнограді, 5 осіб дістали поранення.
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