Доба на Донеччині: Загинула людина у Мирнограді, РФ 8 разів била по області

Протягом 2 лютого 2025 року російські окупанти 8 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинула людина, 5 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У селі Шевченко Добропільської громади поранено 3 людини. У Срібному Покровської громади поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район

У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок і газогін; у Федорівці пошкоджено 5 будинків; у Миколаївці пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Протягом 2 лютого 2025 року російські війська 8 разів били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, зокрема 9 дітей.

2 лютого окупанти вбили 1 жителя у Мирнограді, 5 осіб дістали поранення.

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