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Новини
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Проблема з АОЗ обговорювалася вже давно. Безруковій не вдалося побудувати роботу, - Жумаділов

Жумаділов розповів про проблеми в Агенції оборонних закупівель

Проблема із Агенцією оборонних закупівель обговорювалася вже давно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю СЕМААТ заявив гендиректор ДОТ та т.в.о. директора АОЗ Арсен Жумаділов.

"Скандал виник через те, що проблема була відома вже давно. У вузьких колах вона дуже широко обговорювалася. Якщо ви спитаєте і військове керівництво, і політичне керівництво, і людей, які в цій сфері працюють, вони знали про те, що є проблеми в АОЗ. 

Що ця інституція не працює ефективно, що керівниці не вдалося там побудувати дійсно системну роботу. Про це було відомо вже досить довгий час", - сказав він.

Як приклад, Жумаділов назвав ситуацію з мінами та передача 23 млрд грн ДПСУ на закупівлі.

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За словами Жумаділова, цій ситуації дали затягнутися.

"Воно затягнулось до того, що в кінці січня Наглядова рада, яка насправді не виконала свою функцію watch dog'а, тобто якоїсь структури, яка спостерігає нейтрально, незалежно та дає оцінку. Вона цю функцію не виконала. Окремі представники цієї Наглядової ради пішли на поводу у так званих активістів, які чинять медійний та персональний тиск. Вони зробили абсолютно в неправовий спосіб пролонгацію договору з керівницею, коли стало зрозуміло, що ситуація заходить на нове коло, замість того, щоб вирішитися. Немає ніякої перспективи, що на цьому колі налагодиться робота. За результатами січня зрозуміло, що показники у АОЗ геть погані. Ці показники обговорювалися на Ставці", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Згодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб вкотре змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель. Замість Арсена Жумаділова директоркою знову вказали Марину Безрукову.

Міністерство оборони подало до Міністерства юстиції скаргу щодо повернення Марини Безрукової на посаду очільниці ДП "Агенція оборонних закупівель".

У Єдиному держреєстрі знову змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель.

Також читайте: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні, - Зеленський прокоментував ситуацію з АОЗ

Автор: 

Жумаділов Арсен (52) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (123)


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Топ коментарі
+15
Той, кому ніхріна не вдалося організувати роботу, звинувачує Безрукову у тому, що їй не вдалося організувати роботу. Хоча, вочевидь, Жумаділову аж дуже вдалося "організувати" роботу - красти бюджетні кошти. Збройну бандитську мафію України таки перемогти дуже не просто - особливо коли і міністр оборони, і вся його шайка - частина цієї мафії.
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03.02.2025 10:31 Відповісти
+12
І знову ******** чюрка нагло бреше. Ніяких заяв про погану роботу АОЗ від обох головчюрок МО до звільнення Безпекової не було.
Ахмєто-зибільні кадри хуцпують по-повній.
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03.02.2025 10:28 Відповісти
+11
Щоб зробити висновки, якось вистачає одного погляду на мармизу…
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03.02.2025 10:29 Відповісти
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І знову ******** чюрка нагло бреше. Ніяких заяв про погану роботу АОЗ від обох головчюрок МО до звільнення Безпекової не було.
Ахмєто-зибільні кадри хуцпують по-повній.
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03.02.2025 10:28 Відповісти
30% на карман , це мінімальна вимога щодо побудови роботи при закупівлях. а добре побудована, це коли опт яєць4,5 грн а закупка по17 яблокапо12 азакупка51 івершина професіоналізму 100% оплата за міни а мін нема зовсім . видно безрукова так невміє
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03.02.2025 10:51 Відповісти
Щоб зробити висновки, якось вистачає одного погляду на мармизу…
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03.02.2025 10:29 Відповісти
Ще одна чхурчхела дорвалась до корита та буде вбивати солдат СОУ.
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03.02.2025 10:30 Відповісти
Той, кому ніхріна не вдалося організувати роботу, звинувачує Безрукову у тому, що їй не вдалося організувати роботу. Хоча, вочевидь, Жумаділову аж дуже вдалося "організувати" роботу - красти бюджетні кошти. Збройну бандитську мафію України таки перемогти дуже не просто - особливо коли і міністр оборони, і вся його шайка - частина цієї мафії.
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03.02.2025 10:31 Відповісти
Безруковій не вдалося побудувати роботу, бо квартальні щурі пхали палиці в колеса як могли. А скоро вибори Зєлі і АОЗ як запрацює, як посипляться корупційні скандали і міни 80-річної давності.
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03.02.2025 10:32 Відповісти
видать хорошее место.....
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03.02.2025 10:35 Відповісти
Вірю, що Жупаділов побудує роботу)
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03.02.2025 10:42 Відповісти
На 350 млрд. грн. не поставлено зброї по контрактах, підписаної МО з часів Рєзнікова. Це з 22 року. АОЗ хотіла виправити сутуацію, але наші корупціонери не дали розірвати корупційні схеми. ДумайТЕ.
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03.02.2025 10:43 Відповісти
Думати вже пізно. Треба діяти - але усіх заціпило на "не розхитуйте країну" та "переможемо, потім розберемось". Шкода, що так повільно доходить, що з цими зеленими гнидами і агентами рашистів на чолі країни НЕ переможемо.
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03.02.2025 10:47 Відповісти
самсоїд ще заявить що це Безрукова винна в постачанні на фронт бракованих мін, а не свинорилий умеров з його воєнпредами. брехливі потвори.
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03.02.2025 10:45 Відповісти
Тому ви вирішили використати кишенькового нотаріуса Єрмака щоб протизаконно зробити зміни в реєстрах?Любов до України заставляє вас володарів російських паспортів і родичів в РФ йти на порушення закону?
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03.02.2025 10:45 Відповісти
Він вже розлучився. Тепер з'ясується, що його колишня дружина, її родичі чи друзі, оФФФігенні бізнесмени, з оФФФігенними статками.
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03.02.2025 11:36 Відповісти
Братки ось підтянусть в АОЗ, а там і дирибанити є шо...
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03.02.2025 10:51 Відповісти
Звідки ця ******* взялась на голову бідної України?
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03.02.2025 10:55 Відповісти
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03.02.2025 11:38 Відповісти
особливо прикро за столицю
не орієнтуються в якій державі живуть
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03.02.2025 15:56 Відповісти
А колись ми сміялися з Равшана і Джамшута...
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03.02.2025 11:01 Відповісти
коли мова йде про мільярди , таких ≪проблем≫ можна намалювати що дивно як Безруковій ще держзраду не вручили .....але ще все тільки попереду . Чому ? Тому що їм треба буде доказами обгрунтувати бездіяльність агенції , хоча б для послів G7.
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03.02.2025 11:03 Відповісти
Різна специфіка роботи. Про що воно може порівнювати? Озброєння виробляється і закуповується в десятки разів складніше.
Бо є терміни за які це можна виготовити. Це не пляшки з водою, які по розливають за тиждень.

І з якого лешего, Джумаділов в курсі?

В нього що, проблем в роботі немає?
Чи це кураторство Умерова так інформує?
Хлопці з турецькими коренями, зупиніться скалитись скрізь посмішку. Всіх Ердоган не зможе приютить, когось залишить на розправу.
Тому беріть свої оці східні замашки (казати одне, робити геть інше) і хапайтесь за останній човен. Бо вас розірвуть, ей богу.
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03.02.2025 12:07 Відповісти
одні ;blb та xjhyj;jgs керують україною...
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03.02.2025 12:35 Відповісти
Кто это,что это....?
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03.02.2025 13:09 Відповісти
Найогидніша ступінь цинізму. Плісняві, як главлтівники, які звинувачують жертву згвалтування у злочині. Як кацапи.
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03.02.2025 14:44 Відповісти
Умеров, Вжопудилов...а где украинцы?
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03.02.2025 17:53 Відповісти
 
 