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Сили оборони півдня знищили російський комплекс "Бук-М3"

Знищення російського зрк

Минулої доби на південному напрямку українські захисники знищили російський комплекс ППО середньої дальності "Бук-М3".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборонах півдня.

"Сили оборони Півдня України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах", - йдеться в повідомленні.

За добу ворожі втрати на півдні становлять:

  • 62 військового;
  • 26 одиниць авто- та бронетехніки;
  • 10 розвідувальних БПЛА типу Supercam, Zala та "Орлан-10";
  • 2 човни;
  • 1 квадроцикл;
  • 4 генератори;
  • 3 засоби РЕБ;
  • 10 антен управління БПЛА;
  • 11 антен звʼязку;
  • супутниковий термінал Starlink.

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Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) знищення (7571) Сили оборони півдня (373)


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03.02.2025 12:21 Відповісти
 
 