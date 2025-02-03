Сили оборони півдня знищили російський комплекс "Бук-М3"

Минулої доби на південному напрямку українські захисники знищили російський комплекс ППО середньої дальності "Бук-М3".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборонах півдня.

"Сили оборони Півдня України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах", - йдеться в повідомленні.

За добу ворожі втрати на півдні становлять:

62 військового;

26 одиниць авто- та бронетехніки;

10 розвідувальних БПЛА типу Supercam, Zala та "Орлан-10";

2 човни;

1 квадроцикл;

4 генератори;

3 засоби РЕБ;

10 антен управління БПЛА;

11 антен звʼязку;

супутниковий термінал Starlink.

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