Сили оборони півдня знищили російський комплекс "Бук-М3"
Минулої доби на південному напрямку українські захисники знищили російський комплекс ППО середньої дальності "Бук-М3".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборонах півдня.
"Сили оборони Півдня України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах", - йдеться в повідомленні.
За добу ворожі втрати на півдні становлять:
- 62 військового;
- 26 одиниць авто- та бронетехніки;
- 10 розвідувальних БПЛА типу Supercam, Zala та "Орлан-10";
- 2 човни;
- 1 квадроцикл;
- 4 генератори;
- 3 засоби РЕБ;
- 10 антен управління БПЛА;
- 11 антен звʼязку;
- супутниковий термінал Starlink.
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Чайка Київ
показати весь коментар03.02.2025 12:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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