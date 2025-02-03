Заступник міністра оборони Польщі Томчик прибув із візитом до Києва
До Києва із візитом прибув заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Про це повідомили у Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"На Київському пасажирському залізничному вокзалі тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Києві Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота зустріли державного секретаря Міністерства оборони Польщі пана Томчика та його делегацію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості.
У супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів планують обговорити питання зміцнення взаємної співпраці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярема Стогін
показати весь коментар03.02.2025 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль