УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини
603 1

Заступник міністра оборони Польщі Томчик прибув із візитом до Києва

Заступник міністра оборони Польщі Томчик прибув до Києва

До Києва із візитом прибув заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Про це повідомили у Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київському пасажирському залізничному вокзалі тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Києві Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота зустріли державного секретаря Міністерства оборони Польщі пана Томчика та його делегацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості.

У супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів планують обговорити питання зміцнення взаємної співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський мав "відверту розмову" з главою МЗС Ірану Арагчі: Йшлося, зокрема, про агресію РФ проти України

Заступник міністра оборони Польщі Томчик прибув до Києва

Автор: 

візит (1613) Польща (8629)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясновельможний пан Камиш після своїх виступів не посмів сунутися до України...
показати весь коментар
03.02.2025 13:51 Відповісти
 
 