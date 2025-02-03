Заступник міністра оборони Польщі Томчик прибув із візитом до Києва

До Києва із візитом прибув заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Про це повідомили у Міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київському пасажирському залізничному вокзалі тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Києві Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота зустріли державного секретаря Міністерства оборони Польщі пана Томчика та його делегацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості.

У супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів планують обговорити питання зміцнення взаємної співпраці.

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