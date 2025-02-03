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Новини
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На постачальницю яєць по 17 грн Глиняну напали в Хорватії, - ЗМІ

На Тетяну Глиняну, компанія якої поставила в каталог для постачання для Міноборони яйця по 17 грн, напали в Хорватії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

За її словами, хорватське видання Index у грудні 2024 року повідомило, що на Глиняну з чоловіком напали дорогою до Бреліми.

На Тетяну Глиняну напали та обікрали в Хорватії

"Жодних інших подробиць видання не наводить, хіба що згадує, що минулого року, після продажу готелів Діяну Яхєфендичу в неї вкрали сумку, яку вона забула біля будинку. В сумці було 16 тисяч євро. Цікаво, що видання зазначає, що пізніше сумку знайшли", - написала Ніколаєнко.

"Працівники місцевого комунального підприємства забрали у неї сумку з 16 тисячами євро. Їх знайшли після кількох днів розслідування. Також знайшли сумку з більшою частиною грошей, яку повернули власнику", - йдеться в матеріалі.

Докладніше про Тетяну Глиняну читайте в матеріалі "Багажник Глиняної бачили? І досить. Як харчова мафія Міноборони втримала свій ринок".

Читайте: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні, - Зеленський прокоментував ситуацію з АОЗ

На Тетяну Глиняну напали та обікрали в Хорватії

Автор: 

Міноборони (7479) Хорватія (301) Ніколаєнко Тетяна (388)


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Топ коментарі
+33
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03.02.2025 10:54 Відповісти
+27
Як там воно казало: Якщо знайдуть мого Свинарчука...
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03.02.2025 10:50 Відповісти
+17
Всьо,нажитоє нєпосільним трудом забралі.
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03.02.2025 10:51 Відповісти
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Як там воно казало: Якщо знайдуть мого Свинарчука...
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03.02.2025 10:50 Відповісти
Тим, хто його слухав, можна не тільки казати, а ще й напихати з усіх сторін, що й зараз активно відбувається.
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03.02.2025 10:53 Відповісти
Всьо,нажитоє нєпосільним трудом забралі.
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03.02.2025 10:51 Відповісти
CБУ працює
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03.02.2025 11:01 Відповісти
Авжеж , он наумова , точно як ізраїльтяни Ейхмана , притягли до відповідальності ((
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03.02.2025 11:27 Відповісти
Ото ж бо - найняти гопників-горлорізів по всьому світу для операцій "Розплата за корупцію" чи "Вендета" для рашистських воєнних злочинців дешевше і ефективніше ніж утримувати таку потужну структуру, а враховуючи що злинявші паскуди гонорар гопникам тягають при собі в барсетках в першому випадку можна обійтись без додаткового фінансування, хіба на зарплату десятка адміністраторів-навідників через інтернет потратитись.
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03.02.2025 11:56 Відповісти
Не для таких справ мама квіточку ростила (( Допоки ця структура не очиститься від власних "глистів ", про її ефективність можна забути , але щось про "лікування " нічого не чути ((
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03.02.2025 12:53 Відповісти
Там без ампутації вже нічого не вилікуєш, як у всіх "державних" структурах. В лапках, бо всі державні інституції ще за часів Януковича плавно і непомітно для лохторату перетворили в приватні, процес завершився при Порошенко.
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04.02.2025 01:16 Відповісти
Бумеранг))
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03.02.2025 10:51 Відповісти
плата за популярність.
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03.02.2025 10:54 Відповісти
Гарний спосіб правильно віддати откат...
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03.02.2025 10:54 Відповісти
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03.02.2025 10:54 Відповісти
Це і не дивно. Після всіх публікацій вона вже давно на прицілі у місцевого криміналу, які в курсі щодо прихілності корупціонерів оперувати готівкою.
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03.02.2025 10:54 Відповісти
То кацапи, хочуть знайти курочку Рябу, яка несе золоті яйця...
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03.02.2025 10:54 Відповісти
Нє. То сигнал, що СБУ знайде всіх і всюди.
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03.02.2025 11:03 Відповісти
Показова подія. А показує вона всім нам, що ніякого покарання для топ-корупціонерів не буде. 16 тис. євро. нападник вкрав дріб'язок, з яким "шановне" подружжя відвідало місцеву "аврору".
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03.02.2025 10:56 Відповісти
Жамутдінову привіт передали?
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03.02.2025 10:57 Відповісти
Грабь награблєнноє!
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03.02.2025 10:57 Відповісти
Мабуть до рєзнікова на день народження їхала з подарунком в гаманці?
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03.02.2025 11:02 Відповісти
Тут шобло мародере, бреше, а за кордоном живе .
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03.02.2025 11:02 Відповісти
ГИ-ГИ
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03.02.2025 11:04 Відповісти
Бажаю місцевому криміналу успіхів у цій справі.
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03.02.2025 11:10 Відповісти
Хто ж тепер яйця нестиме?
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03.02.2025 11:35 Відповісти
Потвори, обіурали армію і спокіцйно відпочивають собі за кордоном. Команда Зеленського - свора бариг, мародерів, брехунів і зрадників.
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03.02.2025 11:42 Відповісти
Якщо їх не ліквідували, то байдуже.
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03.02.2025 11:59 Відповісти
1 млн військових - чому не знайдеться хоча б декілька , що знайшли б її тут , в Україні ...?
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03.02.2025 16:04 Відповісти
 
 