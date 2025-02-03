На постачальницю яєць по 17 грн Глиняну напали в Хорватії, - ЗМІ

На Тетяну Глиняну, компанія якої поставила в каталог для постачання для Міноборони яйця по 17 грн, напали в Хорватії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

За її словами, хорватське видання Index у грудні 2024 року повідомило, що на Глиняну з чоловіком напали дорогою до Бреліми.

"Жодних інших подробиць видання не наводить, хіба що згадує, що минулого року, після продажу готелів Діяну Яхєфендичу в неї вкрали сумку, яку вона забула біля будинку. В сумці було 16 тисяч євро. Цікаво, що видання зазначає, що пізніше сумку знайшли", - написала Ніколаєнко.

"Працівники місцевого комунального підприємства забрали у неї сумку з 16 тисячами євро. Їх знайшли після кількох днів розслідування. Також знайшли сумку з більшою частиною грошей, яку повернули власнику", - йдеться в матеріалі.

Докладніше про Тетяну Глиняну читайте в матеріалі "Багажник Глиняної бачили? І досить. Як харчова мафія Міноборони втримала свій ринок".

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