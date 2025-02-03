Війська РФ посилюють обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОТУ "Сіверськ"
Війська РФ посилюють обстріли Чернігівщини та Сумщини. Ціллю для ворога є об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" полковник ЗСУ Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Оперативна обстановка на прикордонні Чернігівщини та Сумщини з Росією напружена. Ворог щодоби не припиняє обстріли. Попередніх кілька діб ми фіксували деяке зниження обстрілів, але минулої доби ворог знову посилив ці обстріли", - сказав Мисник.
За його словами, ворог активно використовує БПЛА і цілить по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.
"Ворог щодоби застосовує в прикордонні здебільшого скиди з БПЛА, а також FPV-дрони, міномети. Вчора застосовував на прикордонні у населених пунктах Чернігівщини й Сумщини некеровані авіаракети. Також ворог активно застосовує ударні БПЛА типу Shahed і "Герань" - за минулу добу нашими силами було збито 14 таких безпілотників. Також ми активно застосовуємо РЕБ. ... На жаль, падаючи, вони (безпілотники - ред.) часом вражають цивільні об’єкти. Країна-терористка цілить по цивільних об’єктах – це критична інфраструктура, транспорт, житлові будівлі", - зазначив Мисник.
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Та й взагалі, де це Воронеж??? Чого так скромно в сторонці??
Курська операція знизила кількість обстрілів Сумської області і, відповідно, призвела до зменшення кількості загиблих і поранених серед цивільних. Про це голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав прикордонні райони Сумської області.
https://hromadske.radio/news/2024/08/22/kurska-operatsiia-pryzvela-do-znyzhennia-kilkosti-obstriliv-sumshchyny