УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини
1 475 11

У січні через центри рекрутингу до української армії приєдналися 955 нових військових, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У січні 2025 року центри рекрутингу української армії зафіксували суттєве зростання звернень громадян - 5 381 особа виявила бажання дізнатися про військову службу, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж січня кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян, яких вже прийнято на військову службу - у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. 20% кандидатів - жінки", - йдеться у повідомленні. 

У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулися 5 381 особа

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, українці активно звертаються до рекрутингових центрів, щоб отримати детальну інформацію про військову службу та знайти спеціальність, у якій зможуть бути максимально ефективними.

У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулися 5 381 особа

У Міноборони нагадують, що наразі в Україні функціонують 48 центрів рекрутингу, а у січні новий центр відкрився у Вінниці. Важливо, що у таких центрах не вручають повістки, а всі консультації надаються конфіденційно.

У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулися 5 381 особа

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14-й окремий полк БпАК ефективно знищує ворога в глибині його території: Цифри говорять за себе. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7479) Рекрутинг (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Результат буде коли платитимуть як росіянці. ладно б грошей небуло, гроші дають, тільки на них вони хорошо утримують себе і мільйони нах~й нужних нафронтників
показати весь коментар
03.02.2025 11:30 Відповісти
+4
Отак і мій свояк 'звернувся' .Обмежено годний , проблеми з хребтом і легенями , 42 роки .Піймали , 2 години ВЛК( це ще багато) . Рекрутер 79 ДШБ розповідав як у них добре ,і що якщо його просто мобілізують ,то попаде на нуль де попало , а в них можна спеціальність обрати . Сказав на ВЛК говорити що все добре , бо не візьмуть . Ввечері вже був на збірному пункті , зранку до Ніколаєва , через неділю поїхав у Житомирську область в учебку. На збірному пункті хвалився що він вже рекрут. Знаючи його , я б сказав , що вояка з нього буде ще той ,якщо переживе учебку . Я довго стояти мити посуд не можу , 5 хв і спина болить , протрузії , зміщення хребців , 58 скоро буде , плечі болять запалення , локті , шія хрустить , встати після того як полежав чи посидів з кряхтінням ,зубів немає більше половини , починається гіпертонія , 10 міс тому ВЛК проходив , годен без обмежень , поки не чіпають , але коли питав на ВЛК як я в атаку бігати буду , сміялись і казали що то не їхні проблеми . Усі ці переможні новини , то мильна бульбашка. Армія деградувала до стану совкової і їй потрібно м'ясо , бо усі ці жюкови інакше воювати не вміють.
показати весь коментар
03.02.2025 11:22 Відповісти
+2
І що, жодних скандалів? Що на це скажуть генерали котрі покривають зашквари тцкунів?
показати весь коментар
03.02.2025 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а який план у тцк, в місяць?
показати весь коментар
03.02.2025 11:05 Відповісти
План по мобилизации прямо вытекает из спроможности и вместительности НЦ в Украине и заграницей. Максимальное количество новобранцев, которых способна обучить, снарядить и отправить в армию - от 25 до 30 тысяч в месяц.
План спускают с запасом конечно, от 30 до 40 тысяч чтобы набирали.
Т.е. цифры относительно небольшие, но всё сделано настолько через одно место, что система буксует...
показати весь коментар
03.02.2025 11:10 Відповісти
В Украине порядка 880 Тцк и только 48 центров Рекрутинга. Нужно, что этих центров стало 500-600, тогда и будет результат.
показати весь коментар
03.02.2025 11:06 Відповісти
Результат буде коли платитимуть як росіянці. ладно б грошей небуло, гроші дають, тільки на них вони хорошо утримують себе і мільйони нах~й нужних нафронтників
показати весь коментар
03.02.2025 11:30 Відповісти
ти думаєш в тих центрах рекрутингу черги кілометрові і запускають по 1 рекруту на годину - тому така мала кількість новобранців? )))))
показати весь коментар
03.02.2025 12:34 Відповісти
І що, жодних скандалів? Що на це скажуть генерали котрі покривають зашквари тцкунів?
показати весь коментар
03.02.2025 11:13 Відповісти
денег бы добавили еще ...
показати весь коментар
03.02.2025 11:18 Відповісти
Отак і мій свояк 'звернувся' .Обмежено годний , проблеми з хребтом і легенями , 42 роки .Піймали , 2 години ВЛК( це ще багато) . Рекрутер 79 ДШБ розповідав як у них добре ,і що якщо його просто мобілізують ,то попаде на нуль де попало , а в них можна спеціальність обрати . Сказав на ВЛК говорити що все добре , бо не візьмуть . Ввечері вже був на збірному пункті , зранку до Ніколаєва , через неділю поїхав у Житомирську область в учебку. На збірному пункті хвалився що він вже рекрут. Знаючи його , я б сказав , що вояка з нього буде ще той ,якщо переживе учебку . Я довго стояти мити посуд не можу , 5 хв і спина болить , протрузії , зміщення хребців , 58 скоро буде , плечі болять запалення , локті , шія хрустить , встати після того як полежав чи посидів з кряхтінням ,зубів немає більше половини , починається гіпертонія , 10 міс тому ВЛК проходив , годен без обмежень , поки не чіпають , але коли питав на ВЛК як я в атаку бігати буду , сміялись і казали що то не їхні проблеми . Усі ці переможні новини , то мильна бульбашка. Армія деградувала до стану совкової і їй потрібно м'ясо , бо усі ці жюкови інакше воювати не вміють.
показати весь коментар
03.02.2025 11:22 Відповісти
так твій свояк сам звернувся чи його зловили?
показати весь коментар
03.02.2025 12:35 Відповісти
Зловили!
показати весь коментар
03.02.2025 16:41 Відповісти
950/48 = 20 чол , в середньому , за місяць ..
показати весь коментар
03.02.2025 15:59 Відповісти
 
 