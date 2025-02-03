У січні через центри рекрутингу до української армії приєдналися 955 нових військових, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У січні 2025 року центри рекрутингу української армії зафіксували суттєве зростання звернень громадян - 5 381 особа виявила бажання дізнатися про військову службу, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж січня кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб та досягла 8 109. Найбільше громадян, яких вже прийнято на військову службу - у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. 20% кандидатів - жінки", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, українці активно звертаються до рекрутингових центрів, щоб отримати детальну інформацію про військову службу та знайти спеціальність, у якій зможуть бути максимально ефективними.

У Міноборони нагадують, що наразі в Україні функціонують 48 центрів рекрутингу, а у січні новий центр відкрився у Вінниці. Важливо, що у таких центрах не вручають повістки, а всі консультації надаються конфіденційно.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

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