Міноборони проплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було, - Шабунін
Щонайменше рік тому Міноборони заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.
Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі – виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.
Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.
Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.
"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.
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Алавердимадінов про це нічого не казав.
Зараз опівська худоба набіжить і буде верещюковати, що краще мовчати, бо буряти нападуть.
чи я кому не там поставив ?
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корупціябізнес.
Так ніби й без того не зрозуміло - банально вкрали, стирили, злямзили, скомуніздили - одним словом - розпиляли бюджетік на 350 млрд. На очах у всієї країни, нахабно, практично не ховаючись - а воно й правда - від кого ховатися? - і для чого ховатися? - коли ні турнути зелених ворюг не можна, ні покарати ні одну зелену гниду не можна. Якщо країна ТЕРПИТЬ...
(тепер мабуть по 30)
зе!лідора переоберуть, і мене візьмуть на банкову. буду речником з якогось питання.
Бо ці, в два горла кричать, що в них є доступ до секрети і далі язики в сраці.
Головне що Єрмак і Зеленський особисто отримали - вчасно і багатенько відкатів з цих грошей.