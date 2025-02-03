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Новини
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Міноборони проплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було, - Шабунін

Міноборони заплатило 350 млрд грн за зброю, яку не поставили

Щонайменше рік тому Міноборони заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.

Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі – виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони проводить службове розслідування щодо контракту АОЗ на закупівлю старих протитанкових мін

Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.

Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.

"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони запевнили, що ситуація довкола АОЗ не вплинула на постачання зброї для ЗСУ

Міноборони заплатило 350 млрд грн за зброю, яку не поставили

Автор: 

Міноборони (7479) зброя (7535) Шабунін Віталій (538) закупівлі (3438)


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Топ коментарі
+15
"...Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру..."

Так ніби й без того не зрозуміло - банально вкрали, стирили, злямзили, скомуніздили - одним словом - розпиляли бюджетік на 350 млрд. На очах у всієї країни, нахабно, практично не ховаючись - а воно й правда - від кого ховатися? - і для чого ховатися? - коли ні турнути зелених ворюг не можна, ні покарати ні одну зелену гниду не можна. Якщо країна ТЕРПИТЬ...
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03.02.2025 11:23 Відповісти
+14
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03.02.2025 11:13 Відповісти
+11
Але винне АОЗ з Безруковою.
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03.02.2025 11:15 Відповісти
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Не бреши.
Алавердимадінов про це нічого не казав.
Зараз опівська худоба набіжить і буде верещюковати, що краще мовчати, бо буряти нападуть.
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03.02.2025 11:13 Відповісти
це ж ВІСІМ міліардів доларів !

чи я кому не там поставив ?

.
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03.02.2025 13:06 Відповісти
В 23-році це було 9 млрд
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03.02.2025 14:56 Відповісти
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03.02.2025 11:13 Відповісти
Все як і казали)))
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03.02.2025 11:14 Відповісти
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03.02.2025 11:18 Відповісти
Президент сказал, что Умеров всё может решать сам, вот пусть он вместе со своим министром и ответит нашим военным, где деньги и где оружие.
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03.02.2025 11:13 Відповісти
Але винне АОЗ з Безруковою.
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03.02.2025 11:15 Відповісти
Ні, вони просто для відводу стріл від МО. Тобто нічого злочинного, чи особистого - звичайн (-а; - ий) корупція бізнес.
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03.02.2025 11:28 Відповісти
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03.02.2025 11:22 Відповісти
"...Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру..."

Так ніби й без того не зрозуміло - банально вкрали, стирили, злямзили, скомуніздили - одним словом - розпиляли бюджетік на 350 млрд. На очах у всієї країни, нахабно, практично не ховаючись - а воно й правда - від кого ховатися? - і для чого ховатися? - коли ні турнути зелених ворюг не можна, ні покарати ні одну зелену гниду не можна. Якщо країна ТЕРПИТЬ...
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03.02.2025 11:23 Відповісти
Анекдот. Зустрілися якось презедент єврей, міністер оборони чурка, головнокомандуючий кацап щоб рятувати Україну.
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03.02.2025 11:25 Відповісти
Трохи не так. Зустрівся якось Єрмак з самим собою у різних іпостасях (тих, що Ви назвали).
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03.02.2025 11:30 Відповісти
Яйця по 17 ПОВЕРТАЮТЬСЯ!
(тепер мабуть по 30)
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03.02.2025 11:28 Відповісти
Якщо правда, то це вже має ознаки диверсії і знищення ЗСУ.
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03.02.2025 11:37 Відповісти
Гриша, не лижи зелену сраку так старанно - Їрмак і Зибіл все одно Цензор не читають
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03.02.2025 12:02 Відповісти
як це не лижи?
зе!лідора переоберуть, і мене візьмуть на банкову. буду речником з якогось питання.
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03.02.2025 12:08 Відповісти
лідор трампону в борщ насрав, так шо він своє вже відпісюнив. Його єрмаша для порятунку своє шкури і награбованого при першій же можливості зільє.
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03.02.2025 13:58 Відповісти
не все так просто, треба спершу якось хоч до завалящего майора долизатись а вже тоді на речника цілитись )
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20.02.2025 01:22 Відповісти
там напевно і півтора міліона дронів і 2 міліона снарядів про які патякав зе в грудні, як вже поставлені, а по факту лише законтрактовані, але звісно какая разніца.
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03.02.2025 11:47 Відповісти
Це йому Рахманін розповів? Чи той переляканий Костенко, що в носі без команди не почне колупатись?
Бо ці, в два горла кричать, що в них є доступ до секрети і далі язики в сраці.
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03.02.2025 11:52 Відповісти
9 млрд. доларів по сьогоднішньому курсу . Куйня яка. Все одно ніхто нікого не покарає, бо влада узурпована.
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03.02.2025 12:03 Відповісти
пора вже вішати чєбурєка рустємова на каштані.
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03.02.2025 12:18 Відповісти
"зе хабарник" мабуть саме мав на увазі ці гроші,яких не було отримано Україною.(100 лярдів бакинських зелених) ,але котрі були "зеграбіжниками "використані на власні рахунки" і вкрадені в України її народу,та армії
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03.02.2025 12:29 Відповісти
А містер Сирський, цим не переймається? Чи наказу не було з ОПи?
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03.02.2025 12:39 Відповісти
Шабунін на грантах, тобто всю цю інформацію він передавав на захід, чому вони нічого не робили а тупо дальше виділяли кошти які йшли в чорну диру....
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03.02.2025 12:39 Відповісти
Сумно маю таку думку якщо це буде вспливати і в європейській пресі, то в західних політиків не залишиться іншого вибору як скоротити програми підтримки, інакше їх виборці не зрозуміють куди ідуть їх податки, це досить велика сума....
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03.02.2025 12:41 Відповісти
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03.02.2025 12:40 Відповісти
Одна з причин, чому Залужного позбулись. Відмовлявся підписувати фіктивні поставки. Тепер все на що списані гроші, але не поставлене, рахується вже використаним в боях.
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03.02.2025 13:10 Відповісти
та то все х...ня, головне акциз на сигарети підняти і посилки зза кордону даниною обкласти, бюджет мабуть лусне і хєрмак з хєтьманцєвим будуть спати спокійно, дебіли
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03.02.2025 14:38 Відповісти
Та то все фігня.
Головне що Єрмак і Зеленський особисто отримали - вчасно і багатенько відкатів з цих грошей.
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03.02.2025 16:39 Відповісти
 
 