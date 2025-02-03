Міноборони проплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було, - Шабунін

Щонайменше рік тому Міноборони заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.

Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі – виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.

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Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.

Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.

"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.

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