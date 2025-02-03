Забезпечили функціонування найбільшої катівні в Херсоні: судитимуть 11 співробітників МВС РФ, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі поліції завершили розслідування щодо 11 російських силовиків, які під час окупації Херсона керували та забезпечували функціонування найбільшої катівні міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Під час тимчасової окупації Херсона троє керівників та вісім співробітників так званого "тимчасового управління МВС Росії по Херсонській області" організували діяльність катівні, де піддавали незаконно ув’язнених українців фізичному та психологічному насильству.

Як зазначається, російські поліцейські застосовували електрострум, били затриманих і змушували їх голосувати на псевдореферендумі за приєднання Херсонської області до РФ. Один із силовиків брав безпосередню участь у вбивстві затриманого чоловіка.

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Як встановили правоохоронці, окупаційне "управління МВС" очолював 47-річний генерал-майор поліції РФ, а його заступниками були 50-річний та 58-річний полковники. Безпосередньо катівню очолював 38-річний старший лейтенант із псевдонімом "Злий".

У жовтні 2022 року ці злочинці організували вивезення щонайменше 60 незаконно ув’язнених херсонців на територію лівобережжя та інших окупованих регіонів.

Слідчі зібрали достатньо доказів і скерували обвинувальний акт до суду. Десятьох фігурантів звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ) - їм загрожує від 8 до 12 років ув’язнення. Ще одному - пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, що супроводжувалося вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 ККУ). Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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