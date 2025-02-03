Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони знищили 10 артсистем, 7 майданчиків запуску БпЛА та іншу техніку, - ОТУ "Харків"
На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати ударів КАБами, НАРами, дронами-камікадзе, обстрілювати позиції захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Минулої доби противник наступальних дій не проводив. російські окупанти завдали 3 авіаудари із застосуванням 4 КАБ, 5 НАР, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 444 обстріли позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу становлять 44 військові, з них безповоротні - 15, санітарні - 29. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 102 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 артилерійських систем;
- 25 автомобілів;
- 9 одиниць спецтехніки;
- 1 протитанковий засіб;
- 57 БпЛА.
Знищено 69 укриттів для особового складу, 7 стартових майданчиків запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.
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звісно ситуація залишається складною, раз таке.
Сподіваюся що це тимчасово..
Піззєц - складна ситуація.