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Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони знищили 10 артсистем, 7 майданчиків запуску БпЛА та іншу техніку, - ОТУ "Харків"

Генштаб про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку  ворог продовжує завдавати ударів КАБами, НАРами, дронами-камікадзе, обстрілювати позиції захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Минулої доби противник наступальних дій не проводив. російські окупанти завдали 3 авіаудари із застосуванням 4 КАБ, 5 НАР, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 444 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу становлять 44 військові, з  них безповоротні - 15, санітарні - 29. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 102 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 10 артилерійських систем;
  • 25 автомобілів;
  • 9 одиниць спецтехніки;
  • 1 протитанковий засіб;
  • 57 БпЛА.

Знищено 69 укриттів для особового складу, 7 стартових майданчиків запуску БпЛА  та місце зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Козачої Лопані, успіху не мав, - ОТУ "Харків"

Автор: 

бойові дії (4076) Харківська область (1098) війна в Україні (4731) ОТУ Харків (60)


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Неподалік Харкова, на околиці села Березівка, єгерська служба ТОВ "Мисливець ЛТД" затримала браконьєрів

звісно ситуація залишається складною, раз таке.
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03.02.2025 11:53 Відповісти
За складну сітуацію на Харьковському напрямку треба дякувати особисто Верховному Головнокомандувачу В.О.Зеленському котрий там ОСОБИСТО інспектував у травні 2024 року спорудження фортифікації і був дуже, ну ДУЖЕ задоволений тім шо його подельнікі там "набудували" за тридорого.
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03.02.2025 11:54 Відповісти
так она такая же "складна" и на киевском напрямку и на чопском и на чернивецком)))стандартная фраза,не будут же они говорить там где даже только дрг одни заходят,"ситуация чиловая,в блиндажиках купим кальянчик и вискари попивают бойцы".
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03.02.2025 11:59 Відповісти
Оце ******. Бо одна з тих ДРГ рано чи пізно заходить до бліндажа, де всі на чілі та під кальяном.
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03.02.2025 12:49 Відповісти
В нас найскладніша ситуація на ОПівському напрямку-сидять відверті вороги і нічого з ними неможемо вдіяти.
Сподіваюся що це тимчасово..
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03.02.2025 12:31 Відповісти
З тлумачного словника:
Піззєц - складна ситуація.
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03.02.2025 12:36 Відповісти
 
 