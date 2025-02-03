УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини
1 079 8

Білорусь розпочала перевірку боєготовності армії із застосуванням розвідувальних та ударних дронів

армія РБ проводить навчання

Сьогодні, 3 лютого 2025 року, ЗС Білорусі розпочинають перевірку боєготовності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони РБ.

Як зазначається, під час перевірки оцінюватиметься готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

Основні практичні дії відбуватимуться під час навчань і тренувань різного масштабу на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.

Також стверджується, що в межах перевірки апробуватимуться "нові способи застосування розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів при сумісному виконанні завдань із сухопутними військами та з активним використанням засобів радіоелектронної боротьби".

Також читайте: Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для України, - Демченко

У Міноборони зазначають, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Автор: 

Білорусь (7969) військові навчання (2781) дрони (4909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проти кого "готуються"? Єдина реальна загроза - анексія БРСР Кацапією... Бо ні Україні, ні Польщі та Литві з Латвією вона "нахєр" не потрібна...
показати весь коментар
03.02.2025 12:26 Відповісти
шо опять?)))
показати весь коментар
03.02.2025 12:29 Відповісти
Та білоруська армія, зараз, "найбоєздатніша" у світі... Безперервно на навчаннях - вже 11 рік...
показати весь коментар
03.02.2025 12:35 Відповісти
Друже! Не лякай так....
показати весь коментар
03.02.2025 12:40 Відповісти
бульбашна армія тримає "кругову оборону"!
показати весь коментар
03.02.2025 12:42 Відповісти
Как только режим диктатора в Белоруси падет, и к власти придут демократы, ей придется бегом бежать в НАТО.
показати весь коментар
03.02.2025 12:53 Відповісти
Скажете коли можна починати перевірку, ми по Мозирю щось запустимо і відразу перевіримо вашу перевірку на навчаннях і атестат видамо. Імбіцили, готуйтесь, скоро картоплю садити.
показати весь коментар
03.02.2025 13:10 Відповісти
коваль коня кує, а жаба і собі лапу підставляє. це напівкацапське жівотноє, просто вульгарне брехло. як сказав один мужчина про нього "тупа політична тварина".
показати весь коментар
03.02.2025 14:09 Відповісти
 
 