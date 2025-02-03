УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10686 відвідувачів онлайн
Новини
2 209 2

Уражено Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Останній зупинив роботу, - Генштаб

уражено Астраханський ГПЗ

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Виробляли пальне для російської армії

Як зазначається, обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена", - наголошують у Генштабі.

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА.

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) НПЗ (593) знищення (7571) Удари по РФ (363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно
показати весь коментар
03.02.2025 13:13 Відповісти
потрібно щодня виносити по заводу, а також знищувати трубопроводи
показати весь коментар
03.02.2025 14:17 Відповісти
 
 