Уражено Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Останній зупинив роботу, - Генштаб
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Виробляли пальне для російської армії
Як зазначається, обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.
"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена", - наголошують у Генштабі.
Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.
Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА.
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