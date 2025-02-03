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Позиція Трампа може спонукати Росію продовжити просування в Україні, відштовхнути союзників та зміцнити позиції Китаю, - WP

Дональд Трамп наллаштовує союзників проти себе

Дональд Трамп, повернувшись до влади, став застосовувати агресивний підхід для зміцнення американської позиції у світі, використовувати тарифи та політичний тиск на країни-союзників. Критики стверджують, що такий стиль може відштовхнути союзників і зміцнити позиції Росії та Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The Washington Post.

Повернувшись на посаду минулого місяця, Трамп почав застосовувати підхід щодо нав'язування американської влади світові - згідно з яким, чим дружніша країна, тим більше важелів він має для розриву зв'язків, скорочення торгівлі та примусу лідерів підкорятися його вимогам. Суперники й вороги в Москві та Пекіні не зіткнулися з такими ж загрозами, частково тому, що Трамп не має такої ж влади над ними. 1 лютого Трамп запровадив тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю.

Представники адміністрації Трампа кажуть, що такий підхід приніс кілька швидких перемог - наприклад, змусив президента Колумбії Густаво Петро відступити минулих вихідних і дозволити продовження депортаційних рейсів до його країни.

Тим часом данські лідери оголосили про інвестиції в безпеку Гренландії в розмірі майже 2 мільярдів доларів - крок, який навряд чи задовольнить мету Трампа взяти під контроль цю територію, але все ж таки є спробою вгамувати його прагнення, зазначає Майкл Бірнбаум, кореспондент Білого дому.

Але критики попереджають, що стиль Трампа "хто сильніший, той і правий" може легко обернутися проти нього. Китай має нові аргументи в Латинській Америці, що він є більш передбачуваним партнером, ніж Вашингтон, кажуть деякі критики.

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А в Європі лідери були змушені зосередитися на вимозі територіального завоювання з боку свого найближчого союзника і захисника замість того, щоб розробляти стратегію, як підтримати Україну, оскільки Росія продовжує здобувати успіхи на полі бою. Деякі європейські політики також попереджають, що якщо Трамп вдарить по них тарифами, вони також будуть менш схильні до співпраці щодо його китайської політики.

"Цього разу Трамп використовує тарифи як інструмент ширшого примусу - тактика, яка, на думку критиків, послаблює принципові аргументи Вашингтона проти інших країн, таких як Китай і Росія, які намагаються залякати своїх сусідів і змусити їх підкоритися", - пише кореспондент.

Крім того, коли йдеться про намір Трампа захопити Гренландію, деякі данці кажуть, що таке вороже поглинання заохотить інтерес Пекіна до Тайваню і претензії Кремля на Україну.

Критики підходу Трампа кажуть, що президент повинен підтримувати зв'язки з союзниками, а не використовувати їх для захоплення територій.

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"Ми - американці - не хочемо зараз приєднуватися до Путіна в його спробах знищити суверенну країну. Це не тільки підбадьорило б Путіна в його претензіях на сході України, але й дало б зелене світло [президенту Китаю Сі Цзіньпіну] на захоплення Тайваню. Якщо ми думаємо, що нам потрібна Гренландія для національної безпеки, Сі може легко стверджувати, що йому потрібен Тайвань", - написав Майкл Макфол, посол в Росії при президенті Бараку Обамі.

Нагадаємо, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

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Автор: 

Китай (4703) росія (66070) США (23410) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+11
Донні скоро вгамують, як тільки американці ******* від цін.
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03.02.2025 13:44 Відповісти
+11
Ці заходи - як на морозі у штані посцяти. Спочатку тепло, але потім...
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03.02.2025 14:08 Відповісти
+10
Цей ******** старпер - маразматик та визнаний судом шахрай тощо, вже почав війну. Торговельну. І з кім! З Канадою!
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03.02.2025 14:06 Відповісти
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Донні скоро вгамують, як тільки американці ******* від цін.
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03.02.2025 13:44 Відповісти
Це хто зробить? Американські "снєсуни"? Щось мені це нагадує... )
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03.02.2025 13:58 Відповісти
В них на відміну від нас є законний процес імпичменту.
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03.02.2025 14:03 Відповісти
Допускаю как версию--что Досье Додика и Зели лежат рядом ФСБ тут как у Лопе де Вега--- Один дурак второй помешан --а путин обоим им под стать..
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03.02.2025 16:15 Відповісти
В США процедура імпічменту діє і прописана в законі.
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03.02.2025 14:08 Відповісти
і хто його буде імпичати? республіканці, котрі вже на 95% складаються з трампівських сраколизів? ви ще скажіть, шо слуга народу імпічне зеленського, бугага.
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03.02.2025 14:16 Відповісти
Все буде залежати від того, в якому обсягу буде реалізовано Project 2025. Якщо в повному, то не тільки імпічменту, а й взагалі більше не буде змін влади в США.
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03.02.2025 14:18 Відповісти
Нема ніякого проекту.
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03.02.2025 14:20 Відповісти
Та канєш. Ось тобі 920 сторінок цього проекту: https://www.documentcloud.org/documents/24088042-project-2025s-mandate-for-leadership-the-conservative-promise/ Project 2025

Захоплення влади в США поки що йде тютелька в тютельку згідно цього проекту. Недавно Трамп звільнив 12 слідчих внутрішнього аудиту, які контролюють щоб не відбувались зловживання владою - це теж згідно цього проекту, щоб ніхто не завадив цьому перевороту.
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03.02.2025 14:30 Відповісти
***, ну на заборе тоже много чего написано. Не надо мне тащить конспирологические мусор.
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03.02.2025 15:09 Відповісти
Тобі мацор з фсб це сказав?
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03.02.2025 17:01 Відповісти
Ти трохи тупий, але серед респів у трампістів нема більшості. Скоріше навпаки зараз у республіканців цілих три течії і трампісти там у меншості + є конгресс.
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03.02.2025 14:21 Відповісти
тупий це ти: вся трампівська оппозиція - це півтора макконела, який уже на ладан дихає.
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03.02.2025 14:26 Відповісти
Ага, лівому *** зі взятими зі стелі аргументами можна вірити.
Нема у Мага переваги серед Респів.
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03.02.2025 15:10 Відповісти
На місце США прийдуть інші зі своєю "м'якою" силою. "Гуманітарії" Китай і росія, вже прийшли в Африку, Азію, Угорщину, Словаччину, Грузію...
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03.02.2025 13:47 Відповісти
ну поки що,це дає результат..для Америки...Памана пічля ультиматуму Трампа,розриває всі контракти з Китаєм відносно панамського каналу..
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03.02.2025 13:51 Відповісти
Кєпочки MAGA і комплектуючі для автопрому подорожчають втричі...
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03.02.2025 14:05 Відповісти
Де розривае?
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03.02.2025 14:07 Відповісти
Ці заходи - як на морозі у штані посцяти. Спочатку тепло, але потім...
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03.02.2025 14:08 Відповісти
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03.02.2025 15:42 Відповісти
Ось так і збуваються велікіє держави і сишиа в тому не виняток є початок, розцвіт та занепад.
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03.02.2025 13:52 Відповісти
Колись,дуже давно один мій товариш розповідав як лікував трипер.Був тоді в семидесятих у Львові такий фельдшер Петро Іванович з Калініна,його знали всі львівські батяри.Так він паралельно давав два уколи - один щоб той гонокок гонорейний активізувався,другий антибіотик.Коли його питали а нащо щоб активізувався він відповідав - підняту голову легше рубати...Ось мені видається що у Трампа така політика "піднятих голів"...
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03.02.2025 14:00 Відповісти
це вже не поважне видання, а комуняцька помийка, що продалась кацапам за копійки
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03.02.2025 14:00 Відповісти
нічо шо демократи і демократія, це найперші вороги тоталітаризму і кацапського менталітету?
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03.02.2025 14:07 Відповісти
Ви про статтю чи про касира?
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03.02.2025 14:12 Відповісти
Трамп зараз в сша як буба у нас в 2019, весь такий фраєр і нарцис а врешті решт теж дочекається великої війни на своїй території)
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03.02.2025 14:00 Відповісти
Не, до такого не дійде. Але трохи трухоне.
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03.02.2025 14:05 Відповісти
трамп запросто може довести до громадянської війни. минулого разу в кількох кроках від цього пронесло. і далеко не завдяки трампу.
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03.02.2025 14:18 Відповісти
його так путин вчив
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03.02.2025 14:01 Відповісти
Цей ******** старпер - маразматик та визнаний судом шахрай тощо, вже почав війну. Торговельну. І з кім! З Канадою!
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03.02.2025 14:06 Відповісти
Трамп веде себе як збуджений слон у посудній лавці, але це йому не минеться безкарно - спочатку наб'є скла, а потім буде топтатись по ньому та різати собі ноги. Цікаво було б за цім спостерігати, якби не війна, та тотальна залежність України від рішень цього "слона".
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03.02.2025 14:06 Відповісти

Як бачимо, вони, американці, зараз не хочуть приєднуватись до фуйла. Може трохи згодом.
Цей посол каже про те що не вигідно зараз.
Мова не йде ні про які міжнародні договори, ні про роль ООН в світовому правопорядку, не про принципи демократії.
Немає ніякого світового правопорядку. То все фількина грамота, ширма, дурілка картонна.
Хто сильніший - той робить те що хоче. Московія, Ізраїль, Китай, США.
Вихід один - виробляти ядерну зброю, погрожувати нею щоб боялись.
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03.02.2025 14:06 Відповісти
Мабудь виборці Трампа мають особисто відчути всі потрясіння і зануритись у лайео, яке несе їм Трамп, щоб прийти до тями і голосувати мізками, а не вухами. Хоча досвід України свідчить, що це не надто допомагає дурним стати розумними.
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03.02.2025 14:07 Відповісти
Виборці трампа скоро попересідають з траків і пікапів на нісани алтіма

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03.02.2025 14:11 Відповісти
І що, трумп збільшить податки для американців, тому що вони будуть мало купувати американських авто?!))
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03.02.2025 14:19 Відповісти
Трумп збільшить ціни на автомобілі і бензин, виборцям-реднекам доведеться консервувати або продавати свої трактори до кращих часів.
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03.02.2025 14:23 Відповісти
Україна повинна підіграти США та Трампу і заявити свої претензії на кацапстанські землі!
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03.02.2025 14:11 Відповісти
Щоб відповідати загальному вайбу, Україна повинна заявити свої претензії не на кацапстанські землі, а на Тайвань. Тайванщина історично була козацьким форпостом на морських торгових шляхах Дикого Сходу.
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03.02.2025 14:16 Відповісти
І на аляску
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03.02.2025 14:20 Відповісти
Щє можна щось з Нью-Йорком придумати і Одесою. Нью-Йорк є в складі України, а Одеса є в складі США.
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03.02.2025 14:24 Відповісти
Все більше є розуміння хто у Трампа союзники. І вже не видається фейком той факт , що у орків є компромат на рудого, бо не можно чимось іншим пояснити такі дії цього зрадника Америки.
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03.02.2025 14:37 Відповісти
Нажаль це не компромат, а реальна симпатія. Він симпатізує рашистському фюреру, його стилю управління і трактування національних інтересів
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03.02.2025 15:01 Відповісти
Багато країн світової спільноти можуть дуже швидко післати "трамбона" з його тарифами за рашистським кораблем .якщо Китай знизить свої тарифи на торгівлю з ними.Все йде до того,що буде ТПНХ
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03.02.2025 15:11 Відповісти
Невже до власника-міліардера Безоса(власника WP) почало доходити,що його ставка(він спонсорував респів і вибори трампа) за ради великих прибутків,почало доходити що жага до великих грошей(трамп відсипе за підтримку) може повенутися бумерангом.
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03.02.2025 17:07 Відповісти
 
 