На сайті МЗС Фінляндії створили окремий розділ для тих, хто їде добровольцями в Україну

На сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії з'явилась сторінка-путівник для своїх громадян, які вирішили добровольцями воювати у силах оборони України, та їхніх родичів з відповідями на найбільш поширені запитання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

Сторінка включає більше десятка розділів, починаючи від того, чи може добровольцям загрожувати якась відповідальність у Фінляндії, на що слід звернути увагу спочатку. А також пояснення, як діяти в таких ситуаціях як поранення, полон, зникнення безвісти, повернення речей загиблих добровольців, посмертні виплати, документальні процедури у Фінляндії у разі загибелі бійця.

"Україна веде легітимну оборонну війну у відповідь на протиправну загарбницьку війну Росії згідно зі Статутом ООН. Фінляндія підтримує Україну у багато способів, але не відправляє нікого для участі у бойових діях і не заохочує до цього. МЗС не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях добровольцями, але допомагає таким фінам в Україні згідно із законом про консульські послуги", – зазначили у вступному розділі.

У Фінляндії приєднання фінів до лав сил оборони України не вважається злочином, проте громадянам Фінляндії загрожує відповідальність на батьківщині, якщо з’являться підозри у їхній причетності до воєнних злочинів.

Нагадаємо, понад 20 добровольців зі США вважаються зниклими безвісти на лінії фронту в Україні. За останні шість місяців на війні загинули щонайменше п’ять американців.