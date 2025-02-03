Війська РФ намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до нього, - ОСУВ "Хортиця"

Інтенсивність наступу військ РФ на Покровськ дещо зменшилась, втім ворог намагається охопити місто, щоб заблокувати постачання ресурсів його оборонцям.

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни намагаються обійти та охопити Покровськ з півдня та південного заходу. Вони дещо забуксували, інтенсивність їхніх штурмових дій знизилася, але залишається високою. Опір для них став занадто сильним, і вони стикнулися з об’єктивними труднощами. Менше з тим, їхня амбіція залишається тією самою - охопити місто з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Вони кинули на це свої основні сили", - сказав Трегубов.

За його словами, Сили оборони завдають ударів по інфраструктурі ворога, щоб сповільнити його наступ.

"Росіяни намагаються активно насичувати захоплену територію власними укріпленнями. Ми ж б’ємо по їхній інфраструктурі, складах, аеродромах. Ми не руйнуємо самі шляхи (просування. - Ред.), а їхні сполучні вузли. І це має свій ефект - наприклад, зменшилося застосування росіянами авіації. Це сковує можливості росіян активно просуватися", - зазначив Трегубов.

Також читайте: У Часовому Яру та Торецьку міські бої, ворог на бронетехніці намагався розвинути наступ неподалік Великої Новосілки, - ОСУВ "Хортиця"

На його думку, зараз окупанти не мають значної переваги для ведення активних бойових дій під Покровськом, а втома відчувається з обох боків.

"Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає "виснути" на своєму супротивнику", - пояснив Трегубов.