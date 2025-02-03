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Війська РФ намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до нього, - ОСУВ "Хортиця"

Наслідки обстрілу центральної частини Покровська 20 січня

Інтенсивність наступу військ РФ на Покровськ дещо зменшилась, втім ворог намагається охопити місто, щоб заблокувати постачання ресурсів його оборонцям. 

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни намагаються обійти та охопити Покровськ з півдня та південного заходу. Вони дещо забуксували, інтенсивність їхніх штурмових дій знизилася, але залишається високою. Опір для них став занадто сильним, і вони стикнулися з об’єктивними труднощами. Менше з тим, їхня амбіція залишається тією самою - охопити місто з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Вони кинули на це свої основні сили", - сказав Трегубов.

За його словами, Сили оборони завдають ударів по інфраструктурі ворога, щоб сповільнити його наступ.

"Росіяни намагаються активно насичувати захоплену територію власними укріпленнями. Ми ж б’ємо по їхній інфраструктурі, складах, аеродромах. Ми не руйнуємо самі шляхи (просування. - Ред.), а їхні сполучні вузли. І це має свій ефект - наприклад, зменшилося застосування росіянами авіації. Це сковує можливості росіян активно просуватися", - зазначив Трегубов.

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На його думку, зараз окупанти не мають значної переваги для ведення активних бойових дій під Покровськом, а втома відчувається з обох боків.

"Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає "виснути" на своєму супротивнику", - пояснив Трегубов.

Автор: 

армія рф (17833) ОСУВ Хортиця (432) Донецька область (8812) Покровськ (674) Покровський район (700) війна в Україні (4731)


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А що, обхід з обох боків самого Покровська та взяття його в оточення - це хіба не наступ на Покровськ? Дебілізм якийсь, а не повідомлення!
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03.02.2025 14:51 Відповісти
 
 