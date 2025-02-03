Меру Ірпеня Маркушину змінили запобіжний захід: відправили під цілодобовий домашній арешт
Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу меру Ірпеня Олександру Маркушину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Його відправили під цілодобовий домашній арешт та звільнять з-під варти в залі суду.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що меру Ірпеня Олександру Маркушину повідомили про підозру у незаконному перетині кордону, чиновник назвав справу "політичним замовленням".
Печерський суд Києва відправив Маркушина під варту до 22 березня 2025 року і відсторонив мера Ірпеня від виконання обов'язків на час розслідування.
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Luk Viktor
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MrStepanovM
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Чайка Київ
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