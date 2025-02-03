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Меру Ірпеня Маркушину змінили запобіжний захід: відправили під цілодобовий домашній арешт

Олександру Маркушину змінили запобіжний захід

Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу меру Ірпеня Олександру Маркушину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його відправили під цілодобовий домашній арешт та звільнять з-під варти в залі суду.

Читайте: В Ірпені люди вийшли на протест після того, як мера Маркушина відправили під варту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що меру Ірпеня Олександру Маркушину повідомили про підозру у незаконному перетині кордону, чиновник назвав справу "політичним замовленням".

Печерський суд Києва відправив Маркушина під варту до 22 березня 2025 року і відсторонив мера Ірпеня від виконання обов'язків на час розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркушин про запобіжний захід: Виходить, тепер всі забудовники за хабар можуть посадити міського голову і захопити владу в місті. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (11740) Апеляційний суд (401) домашній арешт (197) Маркушин Олександр (48)


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03.02.2025 17:12 Відповісти
ну, хоч так...
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03.02.2025 17:14 Відповісти
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03.02.2025 17:19 Відповісти
Це щоб не ходив по місту, не заважав. Йому просто необхідно завалити скаргами ДБР, готувати базу для майбутньої сатисфакції.
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03.02.2025 18:07 Відповісти
Зелені хабарники продовжують красти, а мерів які допомагали ЗСУ садять.
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04.02.2025 19:01 Відповісти
 
 