Окупанти на ТОТ ускладнюють доступ до медицини через нефункціональну реєстрацію, - ЦНС
У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада впровадила електронну систему реєстрації, яка регулярно дає збої, а через нестабільний інтернет доступ до неї для більшості мешканців обмежений.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через нестабільний інтернет і відсутність належного технічного забезпечення ця система стала фактичною перешкодою для людей, які потребують медичної допомоги. Особливо страждають люди похилого віку та особи з обмеженими фізичними можливостями, які не мають смартфонів або не можуть самостійно пройти процедуру онлайн-запису.
Окупаційна влада не зацікавлена у створенні реальних механізмів доступу до медицини для місцевого населення. Замість цього вони впроваджують нефункціональні цифрові системи, які лише ускладнюють життя мешканцям.
У ЦНС зазначають, що такі штучні перепони можуть бути свідомою стратегією загарбників, спрямованою на витіснення та залякування людей, які залишилися на захоплених територіях.
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