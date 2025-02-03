МЗС вимагає розслідування смерті українця після побиття в Словаччині

В Словаччині під час затримання громадянина України побили до смерті, МЗС зв'язалось з місцевими правоохоронцями.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Анрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. За моїми вказівками наше посольство вже звернулося до словацької поліції та омбудсмена. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності", - наголосив міністр.

Як повідомив місцевий телеканал TA3, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині 30 січня, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм українець помер у лікарні наступного дня.

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Зазначається, що розслідування смерті Любомира почали після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито "загрозу державного перевороту".