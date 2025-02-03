МЗС вимагає розслідування смерті українця після побиття в Словаччині
В Словаччині під час затримання громадянина України побили до смерті, МЗС зв'язалось з місцевими правоохоронцями.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Анрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. За моїми вказівками наше посольство вже звернулося до словацької поліції та омбудсмена. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності", - наголосив міністр.
Як повідомив місцевий телеканал TA3, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині 30 січня, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм українець помер у лікарні наступного дня.
Зазначається, що розслідування смерті Любомира почали після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями.
Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито "загрозу державного перевороту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там давно і плотно кацапізм засів в голови, та й багато зв'язків з рашкою в бізнесі, туризмі, і т.д.
анрІ сібігА
Ко всем присутствующим, даже самым праведникам: ну хоть ДАИ вас то останавливала? Много раз вы были избиты ментами?