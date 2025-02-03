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Новини
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МЗС вимагає розслідування смерті українця після побиття в Словаччині

словаччина

В Словаччині під час затримання громадянина України побили до смерті, МЗС зв'язалось з місцевими правоохоронцями.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Анрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. За моїми вказівками наше посольство вже звернулося до словацької поліції та омбудсмена. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності", - наголосив міністр.

Як повідомив місцевий телеканал TA3, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині 30 січня, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм українець помер у лікарні наступного дня.

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Зазначається, що розслідування смерті Любомира почали після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито "загрозу державного перевороту".

Автор: 

Словаччина (1116) смерть (6779) українці (2548) Сибіга Андрій (497)


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Топ коментарі
+13
Словаки завжди були шістками фашизму та нацизму. Просто вже не можуть притворятися нормальними .
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03.02.2025 18:54 Відповісти
+8
Не мели дурниць... Словаки стали союзниками нацистів не тому, що так німців любили - їх просто "задрала" зверхність чехів і вони хотіли стать самостійними. ... І Гітлер їм це дозволив... Погодився-б Гітлер з Актом проголошення незалежності України - українці були-б такими самими "шістками"...
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03.02.2025 19:31 Відповісти
+1
анрі де сьбіга
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03.02.2025 20:10 Відповісти
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Словаки завжди були шістками фашизму та нацизму. Просто вже не можуть притворятися нормальними .
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03.02.2025 18:54 Відповісти
Не мели дурниць... Словаки стали союзниками нацистів не тому, що так німців любили - їх просто "задрала" зверхність чехів і вони хотіли стать самостійними. ... І Гітлер їм це дозволив... Погодився-б Гітлер з Актом проголошення незалежності України - українці були-б такими самими "шістками"...
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03.02.2025 19:31 Відповісти
Не скажу за фашизм, але ще в 2019-2023 спілкувався з багатьма вживу і там хоч і співчували українцям але половина при цьому повторювала рашиську пропаганду що це все погана Амєріка посоріла брацькі народи щоб грабувати їх ресурси. А ті словаки що підтримували українців все одно казали що це все крецзі путін, а росіяні хороші.
Там давно і плотно кацапізм засів в голови, та й багато зв'язків з рашкою в бізнесі, туризмі, і т.д.
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04.02.2025 19:09 Відповісти
Про це https://x.com/andrii_sybiha/status/1886447110259679383 повідомив міністр закордонних справ України (Анрій)? Сибіга, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3533787
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03.02.2025 18:57 Відповісти
а може він француз насправді?
анрІ сібігА
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03.02.2025 19:01 Відповісти
анрі де сьбіга
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03.02.2025 20:10 Відповісти
Может неухилянт? Быковал как дома?
Ко всем присутствующим, даже самым праведникам: ну хоть ДАИ вас то останавливала? Много раз вы были избиты ментами?
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03.02.2025 20:58 Відповісти
Согласно выводам, до сих пор существует подозрение, что бездомный подвергся нападению со стороны сотрудников частной охраны (SBS) и полицейского патруля из Ружинова,
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03.02.2025 23:49 Відповісти
Однако, основываясь на отслеживании камер наблюдения и проверенной информации, следовало обнаружить, что он, по-видимому, был избит эсбээсом и полицейскими в комнате за магазином.
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03.02.2025 23:51 Відповісти
Очевидно що звинувачення у крадіжці це брехня. За дрібні побутові крадіжки людей не вбивають з особливою жорстокістю
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04.02.2025 02:14 Відповісти
 
 