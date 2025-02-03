Унаслідок ворожих ударів по Нікопольщині пошкоджено промислове підприємство
Упродовж дня 3 лютого російські військові продовжували завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії, поцілили дроном-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА. Під ударом перебували Нікополь та Мирівська громада.
Унаслідок атаки є пошкодження на території промислового підприємства.
Минулося без загиблих та постраждалих.
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