Не варто розраховувати на додаткове продовження терміну повернення із СЗЧ, - Верещук

Термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.

Про це заявила заступниця голови ОП Ірина Верещу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідала робоче засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ", - зазначила вона.

За словами Верещук, такі зміни мають "відображати справедливість і здоровий глузд", проте вона зазначила, що "має бути порядок", особливо коли йдеться про обороноздатність.

"Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", - написала посадовиця.

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Верещук зауважила, що переважна більшість СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах, водночас найменше таких випадків у бойових підрозділах.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати", - резюмувала вона.