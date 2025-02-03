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Не варто розраховувати на додаткове продовження терміну повернення із СЗЧ, - Верещук

Верещук закликала не зволікати із поверненням із СЗЧ

Термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.

Про це заявила заступниця голови ОП Ірина Верещу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідала робоче засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ", - зазначила вона.

За словами Верещук, такі зміни мають "відображати справедливість і здоровий глузд", проте вона зазначила, що "має бути порядок", особливо коли йдеться про обороноздатність.

"Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", - написала посадовиця.

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Верещук зауважила, що переважна більшість СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах, водночас найменше таких випадків у бойових підрозділах.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати", - резюмувала вона.

Добровільне повернення із СЗЧ: Верещук зробила заяву про терміни

Автор: 

Верещук Ірина (685) СЗЧ (78) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+21
До речі, як там шатли на Чонгар, зе!курва?
Три роки минуло, вважаєш тобі не нагадають про шатли?
Отакі там закони пишуть.
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03.02.2025 20:34 Відповісти
+15
Тобі ще за шатли відповідати, Мері Поппінс.
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03.02.2025 20:32 Відповісти
+10
Тебя бы ****** хоть на день на ноль,под артобстрел,под скиды и фпв. Тварина ,довели до такой херни страну ещё и пугает. Вас всех самих надо вешать по столбах. Иногда думаешь кто хуже те ****** или наша *********.
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03.02.2025 20:35 Відповісти
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Тобі ще за шатли відповідати, Мері Поппінс.
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03.02.2025 20:32 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Президент США Дональд Трамп только за последние несколько дней имел контакт в аудио формате с российским руководством в лице человека, который был назначен президентом России и похож на Владимира Путина. Стоит отметить, что путь к прямому общению был для российской стороны тернист и нелёгок, пришлось идти на уступки уже в предварительной фазе, чего некоторые представители политбюро категорически не хотели. Во-первых, команда Трампа поставило жёсткое условие- полное отсутствие военных из Северной Кореи не только на линии фронта, но и в 50 километровой зоне от линии фронта, включая Курскую область. Это требование было выполнено, причём удалось даже сохранить дружеские отношения с Ким Чен Ыном. Северокорейские военные действительно понесли большие потери и были совсем не эффективны в бою. Тот опыт, который они получили, глава КНДР посчитал достаточным и дал своё согласие на их отход с линии фронта. При этом, большинство военных из Северной Кореи, которые прибыли в Россию для участия в так называемой СВО, пока остаются на территории РФ и проходят подготовку вне фронта. Вторым условием, со стороны команды Трампа, было "понижение эскалации". Российское руководство должно было отказаться от массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и не активизировать наступление на "новых направлениях". С некоторыми нюансами российское руководство выполнило и это условие. При этом, команда Трампа уверила российских представителей, что Украине будут даны "зеркальные" рекомендации. О ракетном ударе, который был нанесён несколько дней назад по территории Украины, российское руководство заранее предупредили своих американских коллег, аргументируя это "ответом на удары по нефтепереробатывающим объектам на территории России". Общение Трампа с "Путиным" держится в секрете по договоренности сторон. Переговоры, в основном, идут о возможном перемирии и есть определённый прогресс. Обеими сторонами принято решение, что как только будут согласованы основные вопросы, состоится официальный телефонный разговор и личная встреча Трампа с "Путиным" для закрепления договоренностей. По понятным причинам, мы пока не будем публиковать подробности переговоров, но о самом процессе и выходе на результат, будем сообщать первыми.
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03.02.2025 20:39 Відповісти
Як зручно!
По понятным причинам, мы пока не будем публиковать подробности переговоров...тому що не знаємо, що б таке ********, ну то дуже зрозумілі причини.
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03.02.2025 20:46 Відповісти
Потрібно дивитись в корінь зла, але кварталівцям не доходить!
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03.02.2025 20:34 Відповісти
кварталівці і є корінь зла
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03.02.2025 20:36 Відповісти
погоджуюсь!
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03.02.2025 20:40 Відповісти
До речі, як там шатли на Чонгар, зе!курва?
Три роки минуло, вважаєш тобі не нагадають про шатли?
Отакі там закони пишуть.
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03.02.2025 20:34 Відповісти
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок. Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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04.02.2025 05:11 Відповісти
ну от яке вcpате діло контрабандосигаретній баронші до СЗЧ ?
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03.02.2025 20:35 Відповісти
Потрібно відповідальність за СЗЧ відкласти на рік як мінімум, до 2026 року.
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03.02.2025 20:35 Відповісти
Тебя бы ****** хоть на день на ноль,под артобстрел,под скиды и фпв. Тварина ,довели до такой херни страну ещё и пугает. Вас всех самих надо вешать по столбах. Иногда думаешь кто хуже те ****** или наша *********.
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03.02.2025 20:35 Відповісти
... так попробуй! Нашу підарасню ти вже оцінив... Наступна буде руснява. Тільки там питання СЗЧ не стоятиме апріорі. І поняття ТЦК теж буде неакутальне. Як на смердячій Даунбасії загребуть... і обнулять..якщо хоть щось в*якнеш. І ніхто тебе на вулиці не стане відбивати..як це роблять наша підарасня.. Просто всі пройдуть мимо і відвернуться. Прикладів Даунбасії..Криму... Мелітопольщини хоть відбавляй. Ні одна **** навіть голос не подає... А про дописи у соцсетях ніхто і не намагається згадувати. Бо напишеш..і сядеш... Може плануєш попробувати?
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03.02.2025 21:01 Відповісти
Хера мне пробовать? Я в 78 полку дшб скоро уже три года пидоров на концерт кобзона отправляю. И я насмотрелся на бессмысленные ,бестолковые штурмы,когда наших пацанов на убой отправляют,и они группами гибнут даже не доходя до места сосредоточения. Так что мне не рассказывай что мне пробовать .
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03.02.2025 21:39 Відповісти
..як я зрозумів... Ви зараз з під Покровська пишете? Щоб прикрити Твій крик.. стосовно прапора біля мого ніку... то я скажу. Знахожусь за кордоном у відрядження ..як одиниця авіаційного екіпажу. Немає значення для Вас...яка посада. І у мене є час писати. А от я не бачу тут бійців з ЗСУ..які постійно тут як випаде хвилина на відпочинок між штурмами. То може навчиш командування воювати? Може розкажеш у Генштабі кого і куди посилати..і як зробити так...щоб не гинули наші воїни? Про які штурми ти тут розповідаєш? Може розкажеш мені... який більш 25 років відлітав у військовій авіації і продовжив лвтати зараз...бо НІКОМУ... Маю впевненість ..що до 76 ОДШП ти маєш такеж відношення ..як я до ВПС Зімбабве..))) У мене з цього підрозділу родичка загинула ... Саша Рязанцева... Так що май совість..не брехати так відверто.
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03.02.2025 21:55 Відповісти
Ты кстати так рассказываешь а сам хоть где служил? Я два раза ранен,осколок в плече и левой кисти,херово работает,имею золотой крест и три медали, сколько мне ещё воевать? Может ты такой герой придеш и меня заменишь а я наконец то домой пойду?
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03.02.2025 21:42 Відповісти
Я вибачусь офіційно перед Вами..пане Віталій Пшеничко..якщо Ви ..БУДЬ ЛАСКА... напишете номер Указу зеленого покидька... Чи Наказ Головкома про Вашу нагороду Золотий Хрест ... Наказ командуючого НГ..чи ДПСУ... Якщо Ви цього не запам*ятали..чи забули... тоді закрий свій рот..і мовчи! Поки ВИталИя ПшенИчко в списках нагороджених Золотим Хрестом НЕМА! Це дуже просто перевіряється. То може це не Ваш нік?
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03.02.2025 22:12 Відповісти
Приказ от 27.02.24 номер 389. Можешь начинать извиняться. И да к 76 одшп я не имею никакого отношения,а служу в 78 одшб ,,герць,, но тебе то там за бугром виднее.
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04.02.2025 02:03 Відповісти
.. от чесно кажу...хотів вибачитися і за те що замість 78 написав 76 ОДШП...і за те що ти воїн..який маєш нагороди. Але ти ... навіть прочитавши хто тобі пиши... пишеш про моє видення З За Бугра! Я тут же ховаюсь від ТЦК... і в свої за 60 ще й на українському літаку втік..)))) То може мені прийти і тебе замінити? Може ти сядеш в літак і будеш возити і збирати все по всьому світу? І до твого діла! Наказ з таким призвищем є нагороджений зеленою паскудою... Не наказ..а Указ...))) То це ти?
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04.02.2025 14:54 Відповісти
Да, меня наградили. То есть если подписал сырский а не залужный то все что я делал ничего не стоит? И давай так ты меня первый начал оскорблять вот я и не сдержался.
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04.02.2025 15:02 Відповісти
Хочу остаточно поставити крапку. Вас наказом Головкома..чи Указом Зеленого нагородили!? Я визнаю свою нестриманість ..і вибачаюсь за образу першим . Мені цікаво стосовно Указу зеленого..де я таке призвище... з декількома АЛЕ!!
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04.02.2025 15:21 Відповісти
Указом сырского.
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04.02.2025 16:51 Відповісти
Бачу..Ви не кадровий військовий..і не знаєте...що Головком не видає Укази... а тільки Накази! Але тем не менше я вибачаюсь перед Вами за непристойні вислови у Вашу адресу. В Указі зеленого таке ж призвіще з по батькові Семенович.. і нагорода інша і звання полковник . І тім не менше не треба порівнювати нашу підарасню при владі і підарасню з мудрого українського нарІду... що теж не менше є підарасньою... завдяки вибору яких лльється кров. з кацапсячими підарасами і тваринами. Зі своєю підарасньою ми ще можливо зможемо справитися..хоч і сумління мене бере...бо серед нас дуже багато мудрого нарІду. А от як не зупинять кацапню... то самі знаєте що буде. Тим більше з тими хто воював у лавах ЗСУ та їх сім*ями. Бо є різниця між українською вданою підараснею і мудрим нарІдом і звірячою руснею. Скажу чесно. Зараз у мене відношення до війни 41-45 змінилося. Щось зломалося у оцінюванні... І на червоних..і на німців дивлюся однаково. Наше стадо ... показане у фільмах у бліндажах і окопах... І німці...у фільмах у кабінетах... чисті..охайні..культурні... Села у фільмах розвалені... дебільний нарід у дикому вдяганні... Меншевартість стовідсоткова. Так що..вибачаюсь... і бажаю одужання...і побачити Вас у строю 78 ОДШП після війни живим і неушкодженним. З Повагою!
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04.02.2025 17:18 Відповісти
а на неповернення з Монако?
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03.02.2025 20:36 Відповісти
Не варто розраховувати що верещучку посадять на нари за зраду, допоки не зміниться влада.
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03.02.2025 20:39 Відповісти
... висунулася,мабуть скоро зарплатня.
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03.02.2025 20:42 Відповісти
Ти ****** за розмінування чонгарського мосту не відповіла .
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03.02.2025 20:46 Відповісти
Як там розмінування Чрнгару і Чаплинки? Допомогло кацапам рухатися прискореними темпами і без втрат?
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03.02.2025 21:23 Відповісти
А чого ця зелена КУРВА не на зоні ?
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03.02.2025 21:36 Відповісти
Не на часі. Нашим новим ліцам ніяк не дійде що проблему краще попередити ніж потім розгрібати катастрофічні наслідки. Так швидко та нещадно підірвати віру та патріотизм у мільйонів людей треба ще вміти. Пізно вср@лися як то кажуть.
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03.02.2025 22:13 Відповісти
Брехня, більше СЗЧ фронті, ніж у навчальних центрах. З учебок або зеки біжать, або бюрократичні проблеми з оформленням відпусток.
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03.02.2025 22:37 Відповісти
 
 