Не варто розраховувати на додаткове продовження терміну повернення із СЗЧ, - Верещук
Термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.
Про це заявила заступниця голови ОП Ірина Верещу, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відвідала робоче засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ", - зазначила вона.
За словами Верещук, такі зміни мають "відображати справедливість і здоровий глузд", проте вона зазначила, що "має бути порядок", особливо коли йдеться про обороноздатність.
"Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", - написала посадовиця.
Верещук зауважила, що переважна більшість СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах, водночас найменше таких випадків у бойових підрозділах.
"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати", - резюмувала вона.
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Дорогие подписчики и гости канала! Президент США Дональд Трамп только за последние несколько дней имел контакт в аудио формате с российским руководством в лице человека, который был назначен президентом России и похож на Владимира Путина. Стоит отметить, что путь к прямому общению был для российской стороны тернист и нелёгок, пришлось идти на уступки уже в предварительной фазе, чего некоторые представители политбюро категорически не хотели. Во-первых, команда Трампа поставило жёсткое условие- полное отсутствие военных из Северной Кореи не только на линии фронта, но и в 50 километровой зоне от линии фронта, включая Курскую область. Это требование было выполнено, причём удалось даже сохранить дружеские отношения с Ким Чен Ыном. Северокорейские военные действительно понесли большие потери и были совсем не эффективны в бою. Тот опыт, который они получили, глава КНДР посчитал достаточным и дал своё согласие на их отход с линии фронта. При этом, большинство военных из Северной Кореи, которые прибыли в Россию для участия в так называемой СВО, пока остаются на территории РФ и проходят подготовку вне фронта. Вторым условием, со стороны команды Трампа, было "понижение эскалации". Российское руководство должно было отказаться от массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и не активизировать наступление на "новых направлениях". С некоторыми нюансами российское руководство выполнило и это условие. При этом, команда Трампа уверила российских представителей, что Украине будут даны "зеркальные" рекомендации. О ракетном ударе, который был нанесён несколько дней назад по территории Украины, российское руководство заранее предупредили своих американских коллег, аргументируя это "ответом на удары по нефтепереробатывающим объектам на территории России". Общение Трампа с "Путиным" держится в секрете по договоренности сторон. Переговоры, в основном, идут о возможном перемирии и есть определённый прогресс. Обеими сторонами принято решение, что как только будут согласованы основные вопросы, состоится официальный телефонный разговор и личная встреча Трампа с "Путиным" для закрепления договоренностей. По понятным причинам, мы пока не будем публиковать подробности переговоров, но о самом процессе и выходе на результат, будем сообщать первыми.
По понятным причинам, мы пока не будем публиковать подробности переговоров...тому що не знаємо, що б таке ********, ну то дуже зрозумілі причини.
Три роки минуло, вважаєш тобі не нагадають про шатли?
Отакі там закони пишуть.