Глава Пентагону Гегсет і міністр оборони Британії Гілі провели розмову: говорили і про Україну

Глава Пентагону Піт Гегсет обговорив ситуацію в Україні з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Про це в понеділок, 3 лютого, повідомили в Міністерстві оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва міністри обговорили необхідність збільшення інвестицій Альянсу в оборону та можливості промислової бази для зміцнення НАТО, а також ситуацію в Україні та інші актуальні питання безпеки",- йдеться в повідомленні оборонного відомства США.

Також зазначається, що Гегсет та Гілі "зобов’язалися продовжувати особливо тісну координацію між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами в питаннях оборони, включно з розгортанням наших бійців пліч-о-пліч для забезпечення наших спільних інтересів".

"Чудова розмова з моїм британським колегою, державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі, для обговорення розподілу тягаря між Альянсом, України та інших безпекових питань",- написав очільник Пентагону в соцмережі Х.

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