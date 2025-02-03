Сили спеціальних операцій вперше взяли в полон північнокорейського солдата на Курщині. ВIДЕО
Спецпризначенці Сил спеціальних операцій вперше захопили в полон солдата армії КНДР у Курській області.
Полонений, якого називали "елітним спецпризначенцем", не чинив опору. Українські військові вже неодноразово фіксували загибель північнокорейських солдатів. Однак Росія намагається приховати їхні втрати — тіла спалюють або навмисно спотворюють, щоб приховати їхнє походження, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+29 kelt kant
показати весь коментар03.02.2025 23:32 Відповісти Посилання
+18 18c49ed2
показати весь коментар04.02.2025 00:14 Відповісти Посилання
+13 Вадим Петришин #552293
показати весь коментар03.02.2025 23:35 Відповісти Посилання
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Хз...
українське слово вважається не вивчив?
В українській мові нема такого слова.
лінгвісти з вас обог як із говна пуля.
ну в цілому у атвора мало лінгвістичної фантазії. Узяли свого першого корейця - і без двійних значень усе ясно
Все за расєйським феншуєм та їх фантазіями
Це уже, добре видно! Методичка у них, ще з 2014 року....!
Їм про попа, а вони, про попову дочку!
Смерть рашистам, та їх прутіну-мізуліну-кабаєву!
Смерть рашистам!
представлення живих корейців на допитах - то інше.
на слово то може хтось своїй жінці вірить, а в справжніх справах - тільки залізобетонні докази рулять.