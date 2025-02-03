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Новини Війна
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Сили спеціальних операцій вперше взяли в полон північнокорейського солдата на Курщині. ВIДЕО

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій вперше захопили в полон солдата армії КНДР у Курській області. 

Полонений, якого називали "елітним спецпризначенцем", не чинив опору. Українські військові вже неодноразово фіксували загибель північнокорейських солдатів. Однак Росія намагається приховати їхні втрати — тіла спалюють або навмисно спотворюють, щоб приховати їхнє походження, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український солдат в ближньому стрілецькому бою на Покровському напрямку ліквідував окупанта. ВIДЕО

Автор: 

війна (1436) КНДР (1252) полон (1585) ССО (525) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+29
як вперше??? а ті двоє поранених корейця, яких вже показували раніше, то що не полонені були?
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03.02.2025 23:32 Відповісти
+18
Одного взяли десантники из 95-ки, одного ССО. Как брали десантники - видео уже было. Вы с Луны упали или только вышли из летаргического сна?
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04.02.2025 00:14 Відповісти
+13
Я так зрозумів, мається наувазі саме один з тих двох. Просто тепер відео показали.
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03.02.2025 23:35 Відповісти
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як вперше??? а ті двоє поранених корейця, яких вже показували раніше, то що не полонені були?
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03.02.2025 23:32 Відповісти
Я так зрозумів, мається наувазі саме один з тих двох. Просто тепер відео показали.
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03.02.2025 23:35 Відповісти
підаргеній, може то твій батя?
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03.02.2025 23:57 Відповісти
Одного взяли десантники из 95-ки, одного ССО. Как брали десантники - видео уже было. Вы с Луны упали или только вышли из летаргического сна?
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04.02.2025 00:14 Відповісти
Бот працює.
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04.02.2025 00:34 Відповісти
Их море в последнюю неделю.
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04.02.2025 00:36 Відповісти
Люб"язний, пройдіть нах за хрюскім кораблем мац ква
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04.02.2025 07:32 Відповісти
Це як нове видео: сша вперше на луні! Бутусов набрав школярів🤪
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04.02.2025 17:05 Відповісти
на відео і є той самий кореєць, яких вже кілька разів показували пресі
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03.02.2025 23:52 Відповісти
Може мається на увазі, що саме на Курщині першого взяли...

Хз...
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04.02.2025 01:15 Відповісти
хто там в тебе мається?
українське слово вважається не вивчив?
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04.02.2025 08:15 Відповісти
вважається - считается , мається на увази - имеется ввиду . Мені здається , що це різні речі .
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04.02.2025 09:10 Відповісти
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F Мається (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F малося) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%86%D1%96 думці (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 увазі) - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C хтось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 думає (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 думав), https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 гадає (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 гадав); є (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE було) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82 предметом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 думки; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F передбачається (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F передбачалося).
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04.02.2025 09:48 Відповісти
вважатися - дієслово, недоконаний вид
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04.02.2025 09:51 Відповісти
считаєтся
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04.02.2025 11:15 Відповісти
То кацапське "нарєчіє".
В українській мові нема такого слова.
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04.02.2025 11:56 Відповісти
я тобі за значення. при чому тут його вид і чи є "считается" в українській?
лінгвісти з вас обог як із говна пуля.
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04.02.2025 22:33 Відповісти
що вважається, що мається на увазі - українські слова. сир-бор зайшов за це.
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04.02.2025 22:35 Відповісти
розумнику, ти щойно перднуло в калюжу! краще б промовчав, знаток української мови!
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04.02.2025 11:41 Відповісти
они только там и есть
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04.02.2025 10:13 Відповісти
То був інший підрозділ, а це ССО,
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04.02.2025 05:56 Відповісти
тіпа того, що саме у ССО він перший.
ну в цілому у атвора мало лінгвістичної фантазії. Узяли свого першого корейця - і без двійних значень усе ясно
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04.02.2025 11:17 Відповісти
Один тоді помер
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04.02.2025 07:33 Відповісти
бачу розумових здібностей бракує, щоб зрозуміти що це опубліковано відео першого взяття в полон, як у тих хто лайків наставив...
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04.02.2025 11:36 Відповісти
Там начебто двох бурятів же брали в полон? Чи їх не сили ССО брали?
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03.02.2025 23:34 Відповісти
Не бурятів, двох росіян Лаптєвих з діжки витягли
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03.02.2025 23:39 Відповісти
С моря лаптевых...
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04.02.2025 00:15 Відповісти
Откуда они такие тупые набежали? Честно говоря - достали уже.
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04.02.2025 00:16 Відповісти
Менi на горОд треба шустрого такого. 😎
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03.02.2025 23:42 Відповісти
Не встигатимеш за плугом ходити, якщо його запряжеш.
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03.02.2025 23:51 Відповісти
Стопе!! Не ламайте легенди роспропаганди!! Вони про 2-3 рабів розповідали. Так що 2 корейця - одного запрягли, інший на плузі)))

Все за расєйським феншуєм та їх фантазіями
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04.02.2025 00:47 Відповісти
єдина нагода взяти у полон живого північного корейця - це вислідити і захопити його зненацька коли він сере.
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03.02.2025 23:44 Відповісти
А двоє попередніх? Виявились зовсім не корейцями?
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03.02.2025 23:50 Відповісти
Гомік Прикольний твої два батька
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03.02.2025 23:58 Відповісти
хіба відео з інтерв'ю не дивився? один же чистою бурятською інтерв'ю давав, а другий посилаючись на поранення щелепи мовчав як риба, бо крім матєрної російської більше ніякою мовою не володіє.
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04.02.2025 00:02 Відповісти
Московіти, дурними балачками гадять по мережах, за командою фсбшників!
Це уже, добре видно! Методичка у них, ще з 2014 року....!
Їм про попа, а вони, про попову дочку!
Смерть рашистам, та їх прутіну-мізуліну-кабаєву!
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04.02.2025 02:19 Відповісти
А чого скігліті почав? Пообіцяли до песиків відвести?
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04.02.2025 00:06 Відповісти
....хто знає - чого воно кричало ? .. і де його труSіки були ...?..... ..
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04.02.2025 00:10 Відповісти
Це один з тих 2х, яких вже місяць показують. Тепер там все змінилось і стало можна показати наших хлопців - в чому, чим, де і як працюють. А ті корейці були поранені - от тепер зрозуміло - як їх взяли в полон. Крейський спецназівець трішки охєрєл від поранення, не встиг себе підірвати, і наочно побачив, як працює справжній спєцназ.
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04.02.2025 16:07 Відповісти
Схоже це той, який потім скопитився
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04.02.2025 00:12 Відповісти
А це хіба не воно?

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04.02.2025 00:47 Відповісти
Ні, це інше відео - відео допиту.
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04.02.2025 05:16 Відповісти
Дякую, кеп. Це був ДУЖЕ цінний коментар. Ніби я про це не знав, коли ставив фото. Звісно, це два різних відео: перше, на якому його беруть у полон, а друге - де він вже у в'язниці українській.
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04.02.2025 07:40 Відповісти
Коли я писав "воно", то мав на увазі корейця, а не відео...
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04.02.2025 07:48 Відповісти
Це просто тупий рагуль під жіночим ніком.
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04.02.2025 16:59 Відповісти
Московіти, обгадилися в Україні самі, з 2014року, а тепер у криваве, своє ж лайно, обмазали і дурнуватих чучхе!
Смерть рашистам!
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04.02.2025 02:15 Відповісти
Це вже замусолена тема і це сенсацією не стане.
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04.02.2025 05:59 Відповісти
для чого він потрібен? Вилікувати, нагодувати і як мавпу в цирку всім показувати?
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04.02.2025 07:20 Відповісти
розповіді про корейців - то одне.
представлення живих корейців на допитах - то інше.

на слово то може хтось своїй жінці вірить, а в справжніх справах - тільки залізобетонні докази рулять.
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04.02.2025 16:09 Відповісти
Це токсичне біосміття, яке потрібно утилізувати
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04.02.2025 08:12 Відповісти
Південним віддавати та й по всьому.
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04.02.2025 09:07 Відповісти
А чего он мяукает, как мартовский кот?
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04.02.2025 10:20 Відповісти
Йому казали,що в полоні катують. Він не знає,чи будуть у нього там сили кричати. Тому кричить вже, зазделегідь.
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04.02.2025 11:45 Відповісти
не вспіли у полон узяти, вже катують - он як валує!
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04.02.2025 11:18 Відповісти
на кого его менять???
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04.02.2025 11:41 Відповісти
На настоянку корейську. Таку продавали за союзу ,із ящірками в середині.
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04.02.2025 11:47 Відповісти
Генерала Кривоноса у командувачі ЗСУ!. Він дасть прикурити і штабним і лампасним.
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04.02.2025 12:39 Відповісти
Перше, удар з ноги по іблу, це святе вітання, відразу, без базару...
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04.02.2025 13:25 Відповісти
****, кричить як косооке мауглі
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04.02.2025 15:05 Відповісти
ОН УЖЕ Ж НА НАРАХ !?) ЕМУ БЫ В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ ЗАЙЧИКОВ ПЕТЬ )))
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04.02.2025 18:16 Відповісти
На фоні гундіння про "справєлівий мір" чи ми ще в очі насцяти лохторату?
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04.02.2025 19:46 Відповісти
 
 