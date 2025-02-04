УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини
2 988 19

НАТО не може захищати Європу без США, - Рютте

Рютте про США та НАТО

НАТО як організація не може існувати й захищати Європу без залучення Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі.

"НАТО, чи як там ця організація тоді називатиметься, без США - з багатьох причин вона не працюватиме", - сказав Рютте.

Найпершою підставою для цього, на думку Рютте, є ситуація з російською війною проти України.

"Якщо дивитися на Україну, то це не тільки Україна і Росія. Тут все досить погано. Це геополітичне явище, яке триває. І США це усвідомлюють, і європейська сторона НАТО це усвідомлює", - пояснив лідер Альянсу.

"Це Китай, Північна Корея, Іран – усі вони пов’язані з Росією. Тож це геополітичне явище, яке зараз відбувається в Україні. Тому Україна має перемогти не лише заради України насамперед, а й через геополітичні наслідки", - додав Рютте.

"Я знаю, що таке саме мислення все ще поширене в США, в тому числі в Білому домі", - підсумував він.

Генсек НАТО також применшив будь-який можливий вплив тарифів та торгових непорозумінь між США та Канадою на колективну оборону та стримування Альянсу.

Зокрема, Рютте зазначив, що він "повністю переконаний" у здатності Альянсу впоратися з такою напруженістю у відносинах між торгівельними партнерами.

Рютте знову закликав посилити підтримку України з метою поставити її в "позицію сили" для ймовірних майбутніх мирних перемовин з Росією. Він також закликав країни НАТО взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо відновлення та реконструкції України, коли для цього прийде час.

Нагадаємо,  генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Німеччині слід більше виділяти на оборону і збільшити випуск озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Автор: 

НАТО (6547) США (23410) Рютте Марк (434)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
По суті, він визнав, що НАТО паперовий тигр.
показати весь коментар
04.02.2025 07:43 Відповісти
+4
Довго Європа ніжилась в теплій ванні, невже почала прозрівати
показати весь коментар
04.02.2025 07:24 Відповісти
+4
Дайте Україні своєчасну зброю , літаки , ракети, зупиніть ( максимально) тіньовий флот рашки , побільше снарядів та дронів . Залиште в Україні мільйону професійні армію , платіть та налагодьте логістику . Та буде вам мир та щастя.
показати весь коментар
04.02.2025 08:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От кого и как вы захищаете Европу?
Не смешите)))

Максимум что вы можете - это сообща налететь на какую нибудь банановую республику с каким-нибудь пафосным кличем "Рассвет Демократии"

Могу поспорить что вы в тихом ужасе, понимая что на подобной войне вы и неделю не протянете.
показати весь коментар
04.02.2025 06:34 Відповісти
Молоді і кровожерлові варвари завжди перемагають старі і ситі суспільства, бо у тих варварів геть відсутня мораль і табу ...
показати весь коментар
04.02.2025 07:33 Відповісти
Довго Європа ніжилась в теплій ванні, невже почала прозрівати
показати весь коментар
04.02.2025 07:24 Відповісти
Человечество, у которого даже в мыслях нет жить в мире, без войны, обречено на исчезновение,

это вопрос времени.
показати весь коментар
04.02.2025 07:41 Відповісти
По суті, він визнав, що НАТО паперовий тигр.
показати весь коментар
04.02.2025 07:43 Відповісти
Дайте Україні своєчасну зброю , літаки , ракети, зупиніть ( максимально) тіньовий флот рашки , побільше снарядів та дронів . Залиште в Україні мільйону професійні армію , платіть та налагодьте логістику . Та буде вам мир та щастя.
показати весь коментар
04.02.2025 08:12 Відповісти
Та й таке. І далі жуєм соплі. Єдине досягнення уже перестали носитись із боневтіком.
показати весь коментар
04.02.2025 08:17 Відповісти
всьо!
рютте поплавився.
нато нікчемна бутафорська організація, як і всі оони воози юнескі .....
показати весь коментар
04.02.2025 08:37 Відповісти
Ну, це було видно ще на початку 22, коли НАТО обісралося небо закрити, щоб не було "ескалації".
показати весь коментар
04.02.2025 10:06 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2025 08:37 Відповісти
Гірке визнання мудрого Марка Рютте... Дуже цікаво, а скільки б протрималась би 3-я армія світу (США), коли б улюблений у них Московський Мордор обрушив би свою армаду на США (як це він зробив 24.ІІ.2022р. на Україну) ??? Думаю, армії США вистачило б на 101 або 202 дні. Бо бійці у США - не найсильніші...
показати весь коментар
04.02.2025 08:55 Відповісти
🤪😁
кацапский впк просто ракетами закидают на том и все.да на мотолыгах океан переплывут и бостон захватят,при конвенциальном столкновении,кацапы максимум недельку продержались б,это было еще понятно до лета 2022.
показати весь коментар
04.02.2025 09:29 Відповісти
Убогі, в Европі пів-мільярда населення з нормальною економікою!, на расії 130млн+ нафта! Убогі...
показати весь коментар
04.02.2025 09:57 Відповісти
Імпотенти пафосні. Труба вам, нікчеми, тепер Трумп з ****** вашу жирну Європу на фарш пустить, разом з вашим НАТО і ЄС.
показати весь коментар
04.02.2025 10:05 Відповісти
Виявляється, що Європа здатна лише важкий люкс виробляти, а захищатись та воювати не здатна. Скоріше б ***** по вам ракети почав запускати, бо дуже солодке там у вас життя, геть без турбот.
показати весь коментар
04.02.2025 10:16 Відповісти
спілка імпотентів та жебраків
показати весь коментар
04.02.2025 11:18 Відповісти
500 мл. Європа з розвиненою економікою пасує перед КНДР, Іраном та росією!! Так, це закат Європи. Оруел в "1984" писав, що одна із трьох його описаних країн це була Евразія, яка включала в себе росію та Європу (без Англії). Фактично Європа до цього йде. Але нічого дивного: Диктатура ЗАВЖДИ переможе Демократію. Що ми і бачимо.
показати весь коментар
04.02.2025 11:33 Відповісти
Чогож це не зможе? ООН як виразіт занепокоіння, а ще саміт якийсь зібрати, ну і фаталіті-санкціі проти якогось утирка. Моща!!!
"НАТО ніколи не буде воювати з росією" - пам'ятаєте? А ми пам'ятаємо!
показати весь коментар
04.02.2025 11:34 Відповісти
Це просто якійсь сором... 500 млн. населення, 20+ трільонів доларів ВВП, ядерна зброя, технології, промислова база, традиції ведення війни, все є з надлишками, але .... кудись поділись такі невиличкі, кругленькі, як їх там...мабуть - яйця. Все! Інше без них немає значення. Біда..
показати весь коментар
04.02.2025 11:48 Відповісти
 
 