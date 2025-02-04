НАТО не може захищати Європу без США, - Рютте

НАТО як організація не може існувати й захищати Європу без залучення Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі.

"НАТО, чи як там ця організація тоді називатиметься, без США - з багатьох причин вона не працюватиме", - сказав Рютте.

Найпершою підставою для цього, на думку Рютте, є ситуація з російською війною проти України.

"Якщо дивитися на Україну, то це не тільки Україна і Росія. Тут все досить погано. Це геополітичне явище, яке триває. І США це усвідомлюють, і європейська сторона НАТО це усвідомлює", - пояснив лідер Альянсу.

"Це Китай, Північна Корея, Іран – усі вони пов’язані з Росією. Тож це геополітичне явище, яке зараз відбувається в Україні. Тому Україна має перемогти не лише заради України насамперед, а й через геополітичні наслідки", - додав Рютте.

"Я знаю, що таке саме мислення все ще поширене в США, в тому числі в Білому домі", - підсумував він.

Генсек НАТО також применшив будь-який можливий вплив тарифів та торгових непорозумінь між США та Канадою на колективну оборону та стримування Альянсу.

Зокрема, Рютте зазначив, що він "повністю переконаний" у здатності Альянсу впоратися з такою напруженістю у відносинах між торгівельними партнерами.

Рютте знову закликав посилити підтримку України з метою поставити її в "позицію сили" для ймовірних майбутніх мирних перемовин з Росією. Він також закликав країни НАТО взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо відновлення та реконструкції України, коли для цього прийде час.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Німеччині слід більше виділяти на оборону і збільшити випуск озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте