126 дітей треба евакуювати з районів Харківщини, які є найнебезпечнішими, - Синєгубов
З найнебезпечніших територій Куп’янського району Харківщини з 23 січня евакуювали 141 родину з дітьми, потрібно вивезти ще 126 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
"Із 23 січня з 8 населених пунктів Великобурлуцької та Кіндрашівської громад 141 дитина з родинами виїхали у безпечні місця. Із трьох сіл Великобурлуцької тергромади евакуювали 82 дитини з сім’ями. 59 вивезли з сіл Кіндрашівської громади. Із визначених населених пунктів підлягають евакуації ще 126 неповнолітніх з родинами", – йдеться у дописі.
Синєгубов зазначив, що евакуйовані отримують супровід та підтримку: є місця для тимчасового проживання, надається матеріальна підтримка від ООН, у Харкові працюють Куп’янський і Кіндрашівський центри підтримки для жителів цих громад.
"У них можна отримати продуктові та гігієнічні набори, медичну допомогу, матеріальну підтримку, безкоштовні юридичні консультації", – зауважив начальник ОВА.
Нагадаємо, на Донеччині внаслідок обстрілів російськими військами евакуйовано 498 людей, зокрема 47 дітей. Протягом доби зафіксовано численні пошкодження будівель та поранення.
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