За добу окупанти завдали майже 300 ударів по Запорізькій області

Російські загарбники минулої доби, 4 лютого, обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 277 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосовував безпілотники, РСЗВ, артилерію:

145 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки.

128 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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