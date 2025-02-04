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Екстрені відключення світла запроваджено у восьми регіонах України, - "Укренерго" (оновлено)

Екстрені відключення світла

Зранку 4 лютого 2025 року на Дніпропетровщині та Донеччині застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Згодом стало відомо, що за командою НЕК "Укренерго", сьогодні, 4 лютого, по Черкаській області також частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графіки аварійних відключень світла запроваджені у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях

Автор: 

Донецька область (8812) ДТЕК (1985) відключення світла (1097) Дніпропетровська область (3861)


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Заплутали вже людей. Екстренні, аварійні, планові, віялові та ще якісь видумають...
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04.02.2025 10:36 Відповісти
Чекали-чекали суттєвого зниження температури - не дочекалися і вирішили кошмарити людей просто так. І це на фоні нещодавніх заяв про зниження імпорту електроенергії з ЄС
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04.02.2025 11:16 Відповісти
Судячи з коментарів кількість невігласів не меншає
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04.02.2025 19:04 Відповісти
 
 