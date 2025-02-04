Екстрені відключення світла запроваджено у восьми регіонах України, - "Укренерго" (оновлено)

Зранку 4 лютого 2025 року на Дніпропетровщині та Донеччині застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Згодом стало відомо, що за командою НЕК "Укренерго", сьогодні, 4 лютого, по Черкаській області також частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

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