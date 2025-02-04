Війська КНДР кілька тижнів не беруть участі в боях у Курській області, - розвідка Південної Кореї

Північнокорейські війська не беруть участі в бойових діях у Курській області з середини січня через великі втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням південнокорейську розвідку.

"Схоже, що з середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, не беруть участі в бойових діях", - цитує видання заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Оприлюднені розвідувальні дані підтверджують повідомлення The New York Times про те, що війська КНДР відвели з лінії фронту в Росії через важкі втрати північнокорейських солдатів. У розвідці наголосили, що точна причина ще встановлюється.

За оцінками розвідки Південної Кореї, КНДР відправила до Росії воювати проти України 11 000 солдатів. З них приблизно 300 було вбито, а близько 2700 дістали поранення.

Нагадаємо, північнокорейські сім'ї готові заплатити понад $500 за фальшиву довідку про діагноз "туберкульоз", щоб уберегти своїх чоловіків від відправлення на війну Росії проти України. Це сума більша ніж 100-кратна середня зарплата в країні.

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