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Новини
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Війська КНДР кілька тижнів не беруть участі в боях у Курській області, - розвідка Південної Кореї

Війська Північної Кореї не беруть участі в боях у Курську з середини січня

Північнокорейські війська не беруть участі в бойових діях у Курській області з середини січня через великі втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap News Agency  із посиланням південнокорейську розвідку.

"Схоже, що з середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, не беруть участі в бойових діях", - цитує видання заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Оприлюднені розвідувальні дані підтверджують повідомлення The New York Times про те, що війська КНДР відвели з лінії фронту в Росії через важкі втрати північнокорейських солдатів. У розвідці наголосили, що точна причина ще встановлюється.

За оцінками розвідки Південної Кореї, КНДР відправила до Росії воювати проти України 11 000 солдатів. З них приблизно 300 було вбито, а близько 2700 дістали поранення.

Нагадаємо, північнокорейські сім'ї готові заплатити понад $500 за фальшиву довідку про діагноз "туберкульоз", щоб уберегти своїх чоловіків від відправлення на війну Росії проти України. Це сума більша ніж 100-кратна середня зарплата в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР відправить Росії понад 100 артсистем, які створювалися для знищення військ Південної Кореї, - The Telegraph

Автор: 

КНДР (1252) Південна Корея (469) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+3
300 вбитих на 2700 поранених? Таких співвідношень не буває. Хтось бреше!
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04.02.2025 09:21 Відповісти
+2
Це як у тому анекдоті:
- Папа, я сегодня стал мужчиной!
- Маладець сынок! На червонец - пойди ещё патрахайся...
- Не хацю! Попа балит...
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04.02.2025 09:10 Відповісти
+2
До толстяка дошло, что при войне с Югом путин ему войск не даст.
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04.02.2025 09:17 Відповісти
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У південно-корейської розвідки є своя агентура в КурНР?
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04.02.2025 09:08 Відповісти
І в КНДР теж))
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04.02.2025 09:12 Відповісти
І в зелі теж є розвідка. От учора знову взяли в полон ще одного корейця. А південнокорейці нічого не знають.
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04.02.2025 09:48 Відповісти
Причому, з обох боків.
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04.02.2025 09:14 Відповісти
Це як у тому анекдоті:
- Папа, я сегодня стал мужчиной!
- Маладець сынок! На червонец - пойди ещё патрахайся...
- Не хацю! Попа балит...
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04.02.2025 09:10 Відповісти
а чим займаються, кілька тижнів?
а що каже естонська розвідка?
а ісландська?
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04.02.2025 09:11 Відповісти
Неужто Ким больше заботиться о падеже своего стада.чем путин?
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04.02.2025 09:13 Відповісти
До толстяка дошло, что при войне с Югом путин ему войск не даст.
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04.02.2025 09:17 Відповісти
300 вбитих на 2700 поранених? Таких співвідношень не буває. Хтось бреше!
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04.02.2025 09:21 Відповісти
Туман війни
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04.02.2025 09:24 Відповісти
Звичайно брешуть.навіть Мадяр, в одному з відео говорив, як зараховують ні би то підбиті стволи артилерії.
Брешуть всі /House M.D./
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04.02.2025 11:17 Відповісти
Мав рацію Бісмарк, коли казав, що ніколи так не брешуть, як перед виборами, під час війни та після полювання.
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04.02.2025 15:19 Відповісти
Єдине пояснення - це кругла цифра в 3 тис. втрат чучхеїстів, а гарантовані 10% завітали на ідеологічний з'їзд до кім ір сена
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04.02.2025 14:57 Відповісти
З самострілами
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04.02.2025 20:38 Відповісти
Тане чергова легенда, цього разу про непереможних бойових рабів?
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04.02.2025 09:29 Відповісти
А Південна Корея окрім розвідки ще чимсь не хоче допомогти?
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04.02.2025 10:02 Відповісти
Північнокорейці навчаться, дістануть бойовий досвід,
а що Південна Корея досягне,за 50 років ,хіба що розвідку ?
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04.02.2025 11:15 Відповісти
Пишуть заповіти.
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04.02.2025 11:57 Відповісти
 
 