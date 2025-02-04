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Син Януковича заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу, - росЗМІ

Син Януковича заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу

Компанія, пов'язана з Олександром Януковичем, сином експрезидента-втікача, є найбільшим експортером вугілля з окупованих Росією територій.

Про це йдеться в матеріалі російського видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанію "Энергоресурс", зареєстровану в російському Ростові-на-Дону. Протягом 2023-2024 років вона експортувала майже пів мільйона тонн вугілля. 

Її офіційний власник - Олексій Іванов. До того він не був учасником вугільного ринку. Іванов щонайменше з 2016 року працює у різних юридичних компаніях, пов'язаних з Олександром Януковичем.

Читайте: Суд конфіскував землю і нерухомість сина Януковича

Директор "Энергоресурс" Павло Земляков також може бути пов'язаний із структурами Януковича. У телефонних книгах його записано як "Павел ДРФЦ". ДРФЦ, або Донбаський розрахунково-фінансовий центр - це група з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, володіння якими українські ЗМІ приписували Олександру Януковичу.

Вугілля з окупованих територій Донбасу формально експортують через станцію "Успенская" на кордоні з РФ. Потім його продають за зниженою ціною офшорній компанії Energy Union з Британських Віргінських островів, згодом вугілля опиняється переважно в Туреччині.

"Схема нехитра: за низькою ціною, що дозволяє заощадити на митах, вугілля продають офшору. Далі той може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну - всі гроші залишаться на його рахунках", - пише видання.

Також читайте: Син Януковича отримав російське громадянство, - росЗМІ

Автор: 

Донбас (22357) вугілля (2476) Янукович Олександр (251)


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Топ коментарі
+7
пару питань.
звідки на донбасі вугілля, коли обладнання порізали, шахти затопили?
хто капає вугілля, коли всі донбасяо, давно згнили у донбаському степу?
кемеровські бандюгани, дозволили конкуренцію якомусь зальотному?
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04.02.2025 11:22 Відповісти
+3
Це саша стоматолог, а загинув молодший
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04.02.2025 11:36 Відповісти
+2
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04.02.2025 11:25 Відповісти
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пару питань.
звідки на донбасі вугілля, коли обладнання порізали, шахти затопили?
хто капає вугілля, коли всі донбасяо, давно згнили у донбаському степу?
кемеровські бандюгани, дозволили конкуренцію якомусь зальотному?
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04.02.2025 11:22 Відповісти
цікаві питання
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04.02.2025 11:33 Відповісти
Про копанки шось чув?
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04.02.2025 11:38 Відповісти
там було під сотню шахт. осталось 3-5 штук найприбутковіших, все інше попиляли на метал та закрили. а ще там повно копанок, які процвітали і до 2014 року. загинули не всі, деякі ще залишились та риють.
цікаво, що стоматолог ще живий. то надто жирна ціль, щоб не помічати.
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04.02.2025 11:40 Відповісти
Та це вкид. Мета - показати, як добре живеться зрадникам під росією.
Не факт, що вугілля видобувається.
А якщо і видобувається, зовсім не факт, що то тіло гроші з цього отримує.
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04.02.2025 11:46 Відповісти
заказна качка
Байкал плаче по янику
"Грошей у бюджеті немає": Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників Джерело: https://biz.censor.net/n3533816
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04.02.2025 13:39 Відповісти
А ти віриш нашому агітпропу ,вони вже зовсім забрехались.
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04.02.2025 16:08 Відповісти
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04.02.2025 11:25 Відповісти
Син Януковича заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу

Забороніть!
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04.02.2025 11:27 Відповісти
з нього ще й всі санкції зняли, в ЄС та мабуть і в Україні
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04.02.2025 11:41 Відповісти
так он же здох еще в 2015 или у него 2 вылупка?
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04.02.2025 11:29 Відповісти
ви не знаєте фундаментальну історію ******** україни?
саша стоматолог? нє?
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04.02.2025 11:36 Відповісти
не особо в сортах этого тюремного гавна разбираюсь. слышал что утопили сына.
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04.02.2025 12:51 Відповісти
Це саша стоматолог, а загинув молодший
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04.02.2025 11:36 Відповісти
То менший ніби здох. І то під питанням. Кажуть шо його бачили десь у південній Америці
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04.02.2025 11:39 Відповісти
з 2014 санкції в дії
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04.02.2025 11:51 Відповісти
Путлєр його посадить за несплату податків...
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04.02.2025 11:53 Відповісти
У планах, якщо будуть загарбанi кацапами споконвічно украiнськи регіони, йдеться про створення там пронациської адміністрації з числа зрадників України . Хто міг туди увійти? Екс-прем'єр-кончена падлюка Микола Азаров - людина тупа; Дмитро Табачник, віце-прем'єр-міністр у кабінеті Януковича,лже- історик . Віктор Медведчук, який зберіг зв'язки з ******.
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04.02.2025 13:38 Відповісти
 
 