Син Януковича заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу, - росЗМІ
Компанія, пов'язана з Олександром Януковичем, сином експрезидента-втікача, є найбільшим експортером вугілля з окупованих Росією територій.
Про це йдеться в матеріалі російського видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про компанію "Энергоресурс", зареєстровану в російському Ростові-на-Дону. Протягом 2023-2024 років вона експортувала майже пів мільйона тонн вугілля.
Її офіційний власник - Олексій Іванов. До того він не був учасником вугільного ринку. Іванов щонайменше з 2016 року працює у різних юридичних компаніях, пов'язаних з Олександром Януковичем.
Директор "Энергоресурс" Павло Земляков також може бути пов'язаний із структурами Януковича. У телефонних книгах його записано як "Павел ДРФЦ". ДРФЦ, або Донбаський розрахунково-фінансовий центр - це група з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, володіння якими українські ЗМІ приписували Олександру Януковичу.
Вугілля з окупованих територій Донбасу формально експортують через станцію "Успенская" на кордоні з РФ. Потім його продають за зниженою ціною офшорній компанії Energy Union з Британських Віргінських островів, згодом вугілля опиняється переважно в Туреччині.
"Схема нехитра: за низькою ціною, що дозволяє заощадити на митах, вугілля продають офшору. Далі той може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну - всі гроші залишаться на його рахунках", - пише видання.
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звідки на донбасі вугілля, коли обладнання порізали, шахти затопили?
хто капає вугілля, коли всі донбасяо, давно згнили у донбаському степу?
кемеровські бандюгани, дозволили конкуренцію якомусь зальотному?
цікаво, що стоматолог ще живий. то надто жирна ціль, щоб не помічати.
Не факт, що вугілля видобувається.
А якщо і видобувається, зовсім не факт, що то тіло гроші з цього отримує.
Байкал плаче по янику
"Грошей у бюджеті немає": Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників Джерело: https://biz.censor.net/n3533816
Забороніть!
саша стоматолог? нє?