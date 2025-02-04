Син Януковича заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу, - росЗМІ

Компанія, пов'язана з Олександром Януковичем, сином експрезидента-втікача, є найбільшим експортером вугілля з окупованих Росією територій.

Про це йдеться в матеріалі російського видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанію "Энергоресурс", зареєстровану в російському Ростові-на-Дону. Протягом 2023-2024 років вона експортувала майже пів мільйона тонн вугілля.

Її офіційний власник - Олексій Іванов. До того він не був учасником вугільного ринку. Іванов щонайменше з 2016 року працює у різних юридичних компаніях, пов'язаних з Олександром Януковичем.

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Директор "Энергоресурс" Павло Земляков також може бути пов'язаний із структурами Януковича. У телефонних книгах його записано як "Павел ДРФЦ". ДРФЦ, або Донбаський розрахунково-фінансовий центр - це група з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, володіння якими українські ЗМІ приписували Олександру Януковичу.

Вугілля з окупованих територій Донбасу формально експортують через станцію "Успенская" на кордоні з РФ. Потім його продають за зниженою ціною офшорній компанії Energy Union з Британських Віргінських островів, згодом вугілля опиняється переважно в Туреччині.

"Схема нехитра: за низькою ціною, що дозволяє заощадити на митах, вугілля продають офшору. Далі той може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну - всі гроші залишаться на його рахунках", - пише видання.

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