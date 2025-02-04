Фітнес-тренер з Полтави Заволока отримав 6 років в’язниці за образи та напад на військових. ФОТО

Фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку засудили до 6 років позбавлення волі за образи військових та напад на правоохоронця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців та запереченні збройної агресії РФ проти України.

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Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Що встановило слідство?

Доведено, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ.

"Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю", - нагадують в Офісі генпрокурора.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

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Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, 29 серпня поліція відкрила кримінальне провадження стосовно фітнес-тренера і блогера Романа Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК та СП у Полтаві. Чоловік знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Зокрема він плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку.