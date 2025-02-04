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Фітнес-тренер з Полтави Заволока отримав 6 років в’язниці за образи та напад на військових. ФОТО

Роман Заволока побив військового

Фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку засудили до 6 років позбавлення волі за образи військових та напад на правоохоронця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців та запереченні збройної агресії РФ проти України. 

Також читайте: Фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових, взяли під варту

фітнес-тренер з Полтави побив військового

Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Що встановило слідство?

Доведено, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ.

"Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю", - нагадують в Офісі генпрокурора.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Також читайте: Фітнес-тренеру з Полтави Заволоці, який принижував військових, продовжили тримання під вартою до 10 березня 2024 року

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, 29 серпня поліція відкрила кримінальне провадження стосовно фітнес-тренера і блогера Романа Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК та СП у Полтаві. Чоловік знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Зокрема він плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку.

Автор: 

напад (1139) Полтава (564) вирок (1092) Полтавська область (1141) Полтавський район (53)


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Топ коментарі
+56
Ухилянти, я вам ніколи не перестану дивуватися. Навіть кацапів легше зрозуміти (ну як зрозуміти? Ми ж розуміємо сутність гієн).
Але ви - це позамежне.
Як???
Величезна орда кінчених тварей однозначно має намір вас усіх фізично знищити. По вашим містам щодня прилітає.
Як??
Як взагалі можна так існувати?
Це виходить, уожне бидло може спокійно прийти до вас в хату, згвалтувати вашу дружину, віджати вашу власність, трахнути і вас в дупу - але ж ви навіть не пошевелитесь.
Тільки станете скавчати в коментах про погану владу, ЗСУ, ТЦК та інше, що вам же ті орки в ІПСО й нав'язують.
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04.02.2025 11:40 Відповісти
+40
Гарний адвокат коштує гарних грошей. А цей "герой" більше схожий на наркомана, ніж на фітнестренера. Скоріш за все заробляв своїми скандальними відео. Мало йому присудили.
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04.02.2025 11:49 Відповісти
+38
Ну якщо він заперечував кацапську агресію то треба йому дати можливість на передовій порити окопи під кулями та снарядами. Може в нього зміняться погляди?
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04.02.2025 11:35 Відповісти
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04.02.2025 17:51 Відповісти
А не мало ли этому ...бугаю ???
Самый раз лет 20....
6 лет ..это Ира от армии отпетлял....
А там амнистия ..и опять в шоколаде...
Там война а в тылу ....всем все пох....
Какая разница...
Поджёг машину взорвал ТЦК..
Орки бабок дали а словя в армию не пойду как кошевой хрюкнул..
Дружок зели....
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04.02.2025 18:16 Відповісти
Знайшли крайнього((: Ви когось засудили з тих, хто продав тисячи ракет і літаків, і хто запустив в Україну різних агентів рф, та призначив їх на високи державні посади?
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04.02.2025 18:52 Відповісти
таких бажано б на Органи (тихцем) утилізувати - суцільна користь
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04.02.2025 20:10 Відповісти
👌 так має бути з пожним, хто дискредитує армію
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04.02.2025 20:27 Відповісти
Як зашумувало у вигрібній *********, оте зкацаплене лайно, по мережі!!
Так і живе, оте лайно рашистів, в Україні!! Шуфрич, бойко, рабінович, оце убоге з фітнесу, та ще, тисяча, отих помічників ригоАНАЛІВ!!
ЛЮСТРУВАТИ їх треба, вірьовкою у 3 метри…, бо, так і будуть, на Україцях їздити верхи, з рашиськими паспортами!
Зеленський+стефанчуки+шмигаль+суддівські, можуть це підтвердити!!!
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Читав уважно, але так і не знайшов військових, яких він ображав.
Ображати ТЦК !?!? Так весь світ знає, що ця структура працює на користь рашки. Тобто, ображати рашку - за це отримаєш 6 років.
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04.02.2025 22:41 Відповісти
Війна - як сепаратор: лише показує де НАШІ, а де ЧУЖІ. Не бачу смислу в тому, щоб ВИХОВУВАТИ чужого. Його треба ізолювати. А потім просто вигнати. Вони вже ніколи не стануть НАШИМИ.
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05.02.2025 06:08 Відповісти
А скільки отримають ТЦКашніки, які пару тижнів тому в Кропивницькому забили досмерті мого товариша. Інваліда 2-ї групи (без нирки). Забусярили. Потім не дали ні слова ні можливості - просто *********. А йому було 52 роки. І двоє дітей...
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05.02.2025 07:38 Відповісти
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