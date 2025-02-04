Побиття школярки на Оболоні: до дівчат-учасниць інциденту застосують заходи виховного характеру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Нагадується, що відео побиття дівчини було опубліковано у соцмережах 23 січня ввечері. За вказаним фактом проведено досудове розслідування, яким встановлено, що напередодні підлітки посварились, а згодом почали з’ясовувати стосунки із застосуванням сили на спортивному майданчику.

Інші дві дівчини знімали все це на телефон, а відеозапис розповсюдили серед однолітків. Після інциденту потерпіла пішла додому, втім батькам нічого не розповіла.

Потерпілу 14-річну дівчину допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участі спеціаліста - психолога.

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Інших підлітків допитано за методикою "зеленої кімнати".

"Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, працівниками ювенальної превенції на батьків дівчат складені адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей), які на даний час скеровано для розгляду до Оболонського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, раніше поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі.