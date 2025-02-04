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Новини
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Побиття школярки на Оболоні: до дівчат-учасниць інциденту застосують заходи виховного характеру

побиття дівчини на Оболоні

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва. 

Нагадується, що відео побиття дівчини було опубліковано у соцмережах 23 січня ввечері. За вказаним фактом проведено досудове розслідування, яким встановлено, що напередодні підлітки посварились, а згодом почали з’ясовувати стосунки із застосуванням сили на спортивному майданчику.

Інші дві дівчини знімали все це на телефон, а відеозапис розповсюдили серед однолітків. Після інциденту потерпіла пішла додому, втім батькам нічого не розповіла.

Потерпілу 14-річну дівчину допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участі спеціаліста - психолога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття 13-річної школярки в Києві: встановлено всіх учасниць конфлікту, допитано потерпілу та свідків

Інших підлітків допитано за методикою "зеленої кімнати".

"Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, працівниками ювенальної превенції на батьків дівчат складені адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей), які на даний час скеровано для розгляду до Оболонського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, раніше поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі.

Автор: 

побиття (955) Київ (19663) прокуратура (3703)


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Топ коментарі
+4
Тобто, навіть якщо вб'ють- жодного покарання??!!!
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04.02.2025 13:20 Відповісти
+3
Кожну нападницю на 3 місяці примусово спаррінг-партнеркою до жіночого бійцівського клубу. Під запис, як їх киздять. І викласти ці відею усюди, де розміщували відео, як вони полпою напали на потерпілу. Може тоді щось дійде.
"Не вiрю в силу слова я, а вiрю в силу *іздюлєй." (с)
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04.02.2025 13:23 Відповісти
+3
Публічне покарання різками?
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04.02.2025 13:25 Відповісти
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Тобто, навіть якщо вб'ють- жодного покарання??!!!
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04.02.2025 13:20 Відповісти
Поки таких "онижедетей" не будуть відсторонювати від навчання в школах, їх батьки платити штрафи, ставити на облік в ювенальну поліцію, доти такі випадки будуть ширитись. З тієї ж опери підпали підлітками військових машин, нищення залізничного обладнання за рашистські гроші, підкладання наркотиків. З такою вседозволеністю та дитиноцентризмом, нівелюванням виховної ролі вчителів, яких позбавили будь-яких важелів впливу, далі буде лише "веселіше". МОН, чи це не провал ваших недореформ, які треба лише вам для розпилу бабла партнерів??? Чому рівень освіти падаю, що доводить PISA, діти деградовані, в них відсутні моральні принципи. Ще НУШівці не дозріли...
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04.02.2025 13:34 Відповісти
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04.02.2025 13:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/4/7496694/
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04.02.2025 14:45 Відповісти
Що ж це за виховний захід такий? В наш час (80-90 роки 20 ст.) було простіше: набили один одному пику, пішли по домах і забули...
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04.02.2025 13:22 Відповісти
Кожну нападницю на 3 місяці примусово спаррінг-партнеркою до жіночого бійцівського клубу. Під запис, як їх киздять. І викласти ці відею усюди, де розміщували відео, як вони полпою напали на потерпілу. Може тоді щось дійде.
"Не вiрю в силу слова я, а вiрю в силу *іздюлєй." (с)
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04.02.2025 13:23 Відповісти
Майте ж трохи емпатії!
Їх он вже "допитано за методикою "зеленої кімнати"!
Це коли декілька годин змушують дивитися передвиборчі обіцягки зе! і слуг його, урода.
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04.02.2025 13:42 Відповісти
Ага, шоб вони там натренувалися і киздили інших за знанням справи?
Я б краще потерпілій рекомендував би на якесь теквондо чи карате піти.
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04.02.2025 14:54 Відповісти
Щоб натренуватись, треба тренуватись. 1. гарна ЗФП, 2. Постановка ударів. 3. Робота ніг, тримання дистанції, ухиляння, фінти і т.п. Це тривала і кропітка робота з тренером. Просте одержання ударів протягом 3 місяців від досвідчених майстрів такому не навчить.
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04.02.2025 16:27 Відповісти
Досвідченим майстрам ніякої користі від побиття тих шлюх не буде від слова зовсім. Краще вже грушу побити. Спарінг з майстром закінчиться після першої подачі. Та ***** впаде і більше не встане. Толку з такого спарінга?
Я розумію бажання справедливості. І приймаючи до уваги шо всі наші мрії так і залишаться мріями, то пропоную просто і зі смаком відшмагати різкою по сраці.
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04.02.2025 16:44 Відповісти
Вас важко зрозуміти. То Ви пишете, що вони там натренуються, то впадуть після першого удару...
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04.02.2025 18:48 Відповісти
Ну це ви запропонували ставити їх проти майстрів . Коли я писав про "натренуються" майстрів на сцені ще не було .
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04.02.2025 23:59 Відповісти
А, Ви подумали, що там тренер підтягне їм ОФП, поставить удар, навчить рухатись і поставить проти новачків? Так я такого теж не писав...
"Куме, не розумію, Ви за мене, чи за того ведмедя?" (с)
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05.02.2025 09:48 Відповісти
А прокурорів примирення ще не запровадили, щоб у 25 років на пенсію виходити?
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04.02.2025 13:24 Відповісти
Публічне покарання різками?
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04.02.2025 13:25 Відповісти
а Ще можна комнями закидати. так собі -- Цивілізовано!(
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04.02.2025 14:45 Відповісти
15-річну вже можна карати за законом.
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04.02.2025 13:26 Відповісти
Общество, которое проявляет жалость за счёт унижения и оскорбления меньшинства обречено на погибель, но, ему этого сегодня не понять.
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04.02.2025 13:26 Відповісти
Можна сказати простіше - суспільство що проявляє жалість приречене на загибель.Це слова Ніцше який прославляв жорстокість хірурга.
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04.02.2025 13:47 Відповісти
Якось ще до війни двоє "школярів" в недобудованій шклолі розбили більше 40-ка вікон металопламтикових, знаєте що їм за це було?
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04.02.2025 15:01 Відповісти
 
 