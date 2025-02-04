Зросла кількість поляків, які негативно ставляться до українців та проти надання військової допомоги Україні, - опитування
За останній рік у Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні - з 26% до 35%. Також збільшиласть кістькість поляків, які негативно ставляться до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського.
Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилася за рік на 5 відсоткових пунктів, до 49%.
Таким чином менше половини поляків підтримують надання військової допомоги Україні.
Також протягом останнього року кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла з 27% до 30%, а частка тих, хто добре - зменшилася з 25% до 23%.
Проте найбільш тривожно виглядають вікові зміни у ставленні до українців.
Якщо у групі людей середнього та старшого віку, яким понад 45 років, позитивна думка про українців все ще переважає над негативною, то серед молоді навпаки: лише 16% мають гарне ставлення, натомість 37% – погане.
"Якщо старше покоління поляків, зокрема з середовища інтелігенції, досі ще часто сприймає український народ як рідного брата чи сестру, з яким разом зростали, потім сварилося через його, як вважається, погані політичні вибори, а тепер з ним живеться як із сусідом (якому під час злиднів чи в разі нападу росіян треба допомагати), то молодші покоління набагато частіше сприймають Україну як країну чужу", – пояснюють у Центрі Мерошевського.
Також відчувається втома поляків від присутності великої, щонайменше півторамільйонної української громади в Польщі.
Кількість прихильників політики асиміляції українців у Польщі зросла на 6 відсоткових пунктів, з 14% до 20% – тобто ця група хоче, щоб діти українських біженців фактично стали поляками.
При цьому лише 14% поляків бажають, щоб українські біженці залишилися в Польщі.
Натомість понад половина респондентів хотіла б, щоб вони повернулися в Україну.
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