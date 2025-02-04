УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини
7 582 102

Зросла кількість поляків, які негативно ставляться до українців та проти надання військової допомоги Україні, - опитування

польща

За останній рік у Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні - з 26% до 35%. Також збільшиласть кістькість поляків, які негативно ставляться до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського.

Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилася за рік на 5 відсоткових пунктів, до 49%.

Таким чином менше половини поляків підтримують надання військової допомоги Україні.

Також протягом останнього року кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла з 27% до 30%, а частка тих, хто добре - зменшилася з 25% до 23%.

Проте найбільш тривожно виглядають вікові зміни у ставленні до українців.

Якщо у групі людей середнього та старшого віку, яким понад 45 років, позитивна думка про українців все ще переважає над негативною, то серед молоді навпаки: лише 16% мають гарне ставлення, натомість 37% – погане.

"Якщо старше покоління поляків, зокрема з середовища інтелігенції, досі ще часто сприймає український народ як рідного брата чи сестру, з яким разом зростали, потім сварилося через його, як вважається, погані політичні вибори, а тепер з ним живеться як із сусідом (якому під час злиднів чи в разі нападу росіян треба допомагати), то молодші покоління набагато частіше сприймають Україну як країну чужу", – пояснюють у Центрі Мерошевського.

Також відчувається втома поляків від присутності великої, щонайменше півторамільйонної української громади в Польщі.

Кількість прихильників політики асиміляції українців у Польщі зросла на 6 відсоткових пунктів, з 14% до 20% – тобто ця група хоче, щоб діти українських біженців фактично стали поляками.

При цьому лише 14% поляків бажають, щоб українські біженці залишилися в Польщі.

Натомість понад половина респондентів хотіла б, щоб вони повернулися в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’ята частина українців готова виїхати до іншої країни після відкриття кордонів, – опитування

Автор: 

опитування (1970) Польща (8629)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
А чим там зараз допомагають поляки зокрема їх політики Україні? Зерно викидати на землю, блокувати кордони і казати, що українці мають каятися (і платити в майбутньому) за волинську різню? Так ось і результат.
показати весь коментар
04.02.2025 13:41 Відповісти
+16
Логічно. Втома. Верещать про Волинські події. Пшекський гонор.
показати весь коментар
04.02.2025 13:40 Відповісти
+15
Та й що .? Нічого дивного ,, вони вважають Україну чужою країною , ми Польщу теж , а хіба це не так ? Після висипаного на землю українського зерна у Польщі , негативне ставлення українців до поляків теж значно зросло .
Проведіть аналогічне опитування в Україні , цифри будуть приблизно однакові .
показати весь коментар
04.02.2025 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо полякам вимкнути рашистські пропагандонські ютуби, фейсбуки, телеграми, то таких негативних результатів не буде. Треба блочити рашистів по всьому світу!
показати весь коментар
05.02.2025 08:02 Відповісти
Полякам треба нагадувати, що після знищення Гетьманщини і Війська Запоріжського, колишні українські козаки, ставши російскими гусарами і уланами, прийняли участь у поділенні Речі Посполитої, в кінці 18го століття. І серед "чудо богатирів суворова" у Празі Варшавській теж були українці. Не будете допогати Україні, то Україна вже в союзі з расєєй прийде в Европу. Таке вже було. ❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
05.02.2025 08:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 