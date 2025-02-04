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Безоплатне харчування отримали понад мільйон учнів початкових класів, - Шмигаль

Шмигаль про принцип

У рамках урядової програми "Зимова підтримка" понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням у школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна програма "Зимової підтримки" - це безоплатне харчування школярів. Цієї зими таким харчуванням уже забезпечені понад мільйон учнів початкових класів. Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд планує розширити цю ініціативу, щоб усі школярі мали доступ до безкоштовного харчування.

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Окрім цього, в межах "Зимової підтримки" діє програма "Вчительська доплата". Вона передбачає щомісячну надбавку у розмірі 1000 грн для педагогів із січня цього року.

Шмигаль також наголосив, що з вересня розмір доплати зросте до 2000 грн, що стане суттєвою фінансовою підтримкою освітян.

"Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів", - додав він.

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Автор: 

школа (2224) підтримка (628) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
Слава найвеличнішому лідеру ********** та його менеджерам! Але є один нюанс і полягає він у тому, що в кінці грудня 2024 року Європейський союз виділив 65 млн євро на харчування українських школярів і про це чомусь пан Шмигаль забув сказати.
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04.02.2025 13:53 Відповісти
+4
Що він триндить, де це у нас мільйон дітей молодших класів!...
Дітей повивозили массовой, моя дитина, як і більшість - онлайн займається!...
Онлайн ніхто не кормить!...
Тупо гроші крадуть!...
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04.02.2025 13:54 Відповісти
+3
Ви, зелена сволото, усі жерете безоплатно, і не тільки жерете. Здохніть вже скоріше, ********!
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04.02.2025 13:52 Відповісти
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04.02.2025 13:49 Відповісти
Ви, зелена сволото, усі жерете безоплатно, і не тільки жерете. Здохніть вже скоріше, ********!
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04.02.2025 13:52 Відповісти
Слава найвеличнішому лідеру ********** та його менеджерам! Але є один нюанс і полягає він у тому, що в кінці грудня 2024 року Європейський союз виділив 65 млн євро на харчування українських школярів і про це чомусь пан Шмигаль забув сказати.
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04.02.2025 13:53 Відповісти
Посилання на статтю : https://espreso.tv/ekonomika-evrosoyuz-vidiliv-65-mln-na-kharchuvannya-shkolyariv-v-ukraini
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04.02.2025 13:57 Відповісти
Що він триндить, де це у нас мільйон дітей молодших класів!...
Дітей повивозили массовой, моя дитина, як і більшість - онлайн займається!...
Онлайн ніхто не кормить!...
Тупо гроші крадуть!...
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04.02.2025 13:54 Відповісти
Знаємо те "безоплатне" корупційне харчування лайном. Проходили вже в ВСУ. Гниди
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04.02.2025 13:58 Відповісти
Так подякуємо ж нашому керівництву, що під мудрим наставництвом президента веде країну до процвітання!
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04.02.2025 14:04 Відповісти
А потім, зелені скажуть - що оте все треба ще ставити в дохід, воно підлягає оподаткуванню. І з цими офігезними плюхами від зе!команди люди повтрачають субсидії..

Це я так, але із зеленою сволотою це реально може статись..
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04.02.2025 14:08 Відповісти
А те, що від цієї реформи шкільного харчування імені "Зеленскої+Клопотенко", і під назвою "Здорове харчування", дітки їсти відмовляються. а керівники шкіл за голови хватаються - "Це Їсти не можна!", Шмигаль розповісти не хоче, не може, соромиться?
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04.02.2025 14:17 Відповісти
шморгалка ссучєна, а скільки пенсій отримали інваліди-судді, інваліди-прокурори, інваліди-мусора, інваліди-діпутати?
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04.02.2025 14:18 Відповісти
брехло зезлочинне, прихвостеть хЄрмака
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04.02.2025 14:34 Відповісти
початкові класи понад мільйон учнів??? ого
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04.02.2025 14:34 Відповісти
шо воно верзе ..ця дурна потвора..в деяких школах навіть укриття до сих пір немає....
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04.02.2025 14:40 Відповісти
В 90х, щоб харчуватися в школі треба було щоб батьки купили всі овочі та привезли в школу, окремо збирали гроші, на їжу, на ремонт, на підручники, на подарунки вчителям... Окремим пунктом було трудове виховання, прибирання якогось з міських парків, територія якого була закріплена за твоїм класом, бо навіщо комусь платити, коли можна напрягти вчителів щоб ті змусили працювати дітей.
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04.02.2025 14:40 Відповісти
Мало на тендерах МОН крали, то тепер обсяги збільшились. Нема куди гроші витрачати? Підскажу: на укріплення, реабілітацію, дрони, зброю
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04.02.2025 14:42 Відповісти
"Ето сіроти, дєті поволжья, тяжкоє наслєдіє царского рєжіма" (С)
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04.02.2025 14:59 Відповісти
А вот интересно - тут есть кто-нибудь, чьи дети пользуются этим бесплатным питанием?
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04.02.2025 15:37 Відповісти
 
 