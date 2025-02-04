Безоплатне харчування отримали понад мільйон учнів початкових класів, - Шмигаль
У рамках урядової програми "Зимова підтримка" понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням у школах.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна програма "Зимової підтримки" - це безоплатне харчування школярів. Цієї зими таким харчуванням уже забезпечені понад мільйон учнів початкових класів. Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
За його словами, уряд планує розширити цю ініціативу, щоб усі школярі мали доступ до безкоштовного харчування.
Окрім цього, в межах "Зимової підтримки" діє програма "Вчительська доплата". Вона передбачає щомісячну надбавку у розмірі 1000 грн для педагогів із січня цього року.
Шмигаль також наголосив, що з вересня розмір доплати зросте до 2000 грн, що стане суттєвою фінансовою підтримкою освітян.
"Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів", - додав він.
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