Правоохоронці тиснуть на Київраду через виділення субвенцій військовим частинам, - депутат та військовий Погребиський

Депутат Київради та військовослужбовець Олександр Погребиський заявив, що правоохоронні органи почали "наступ" на органи місцевого самоврядування щодо допомоги військовим.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер на думку правоохоронних органів Київрада займалась злочинною діяльністю виділяючи військовим частинам субвенції! Відповідно це буде стосуватись і інших органів місцевого самоврядування!

Тобто пішов наступ на діяльність органів місцевого самоврядування щодо допомоги військовим!

Тепер було б цікаво згадати мітинги, які масово відбувались під стінами Київради, щодо допомоги ЗСУ. Чи буде чути громадян, в той час коли таку допомогу почали блокувати правоохоронні органи?" - зазначив він.

Депутат оприлюднив фото документа, в якому правоохоронці повідомили, що здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній).

Так, вони просять надати інформацію та документи щодо:

1) Рішення по виділенню субвенцій в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки";

2) планування виділення коштів на потреби Сил оборони України в рамках вищевказаної програми на 2025 рік згідно рішення "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";

3) звіти від органів військового управління, військових частин та інших установ/організацій, яким в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки" згідно рішень/розпоряджень виділялись кошти за період 2024 року;

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