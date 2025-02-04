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Новини
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Правоохоронці тиснуть на Київраду через виділення субвенцій військовим частинам, - депутат та військовий Погребиський

Погребиський заявив про тиск правоохоронців на місцеве самоврядування в Києві

Депутат Київради та військовослужбовець Олександр Погребиський заявив, що правоохоронні органи почали "наступ" на органи місцевого самоврядування щодо допомоги військовим.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер на думку правоохоронних органів Київрада займалась злочинною діяльністю виділяючи військовим частинам субвенції! Відповідно це буде стосуватись і інших органів місцевого самоврядування!

Тобто пішов наступ на діяльність органів місцевого самоврядування щодо допомоги військовим!

Тепер було б цікаво згадати мітинги, які масово відбувались під стінами Київради, щодо допомоги ЗСУ. Чи буде чути громадян, в той час коли таку допомогу почали блокувати правоохоронні органи?" - зазначив він.

Депутат оприлюднив фото документа, в якому правоохоронці повідомили, що здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній).

Так, вони просять надати інформацію та документи щодо:

1) Рішення по виділенню субвенцій в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки";

2) планування виділення коштів на потреби Сил оборони України в рамках вищевказаної програми на 2025 рік згідно рішення "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";

3) звіти від органів військового управління, військових частин та інших установ/організацій, яким в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки" згідно рішень/розпоряджень виділялись кошти за період 2024 року;

Погребиський заявив про тиск правоохоронців на місцеве самоврядування в Києві

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Погребиський заявив про тиск правоохоронців на місцеве самоврядування в Києві

Автор: 

Київрада (802) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+14
Чому Зе та слуги НЕ "піаряться" на допомозі ЗСУ?!
Тому, що на Рашці це - КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН.
А вони же не хочуть сидіти у кацапській тюрмі?!
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04.02.2025 16:18 Відповісти
+10
Може треба притиснути правоохоронців, щоб вони вказали хто на них тисне??? Хоча це і так всім відомо, зЄлєпукін і ко.
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04.02.2025 16:15 Відповісти
+10
Територіальна оборона - злочинна організація???
"...програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві..." - злочинні дії?

Нє! Якщо мета - здати Україну пуйлу, то такі да: Кличко злочинець... Разом з Залужним та Порошенком і сотнями тисяч захисників від рядового до генерала.
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04.02.2025 16:36 Відповісти
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Може треба притиснути правоохоронців, щоб вони вказали хто на них тисне??? Хоча це і так всім відомо, зЄлєпукін і ко.
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04.02.2025 16:15 Відповісти
Чому Зе та слуги НЕ "піаряться" на допомозі ЗСУ?!
Тому, що на Рашці це - КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН.
А вони же не хочуть сидіти у кацапській тюрмі?!
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04.02.2025 16:18 Відповісти
В Київраді рішення про злочинну забудову приймають всі в унісон : Удар, ЕС та Зе. Тому там е кого перевіряти, ще і хай аудит проведуть.
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04.02.2025 16:20 Відповісти
погребинський дійсно з команди пороха?
на київраду тиснуть, тому що єрмачині потрібні київські гроші, та пост мера києва і секретаря київради, а не за якісь там субвенції!
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04.02.2025 16:24 Відповісти
Що не зробиш, заради того щоб не попасти на фронт, любий злочинний наказ. На любую просьбу відповідь одна, чого бажаєте.
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04.02.2025 16:33 Відповісти
Територіальна оборона - злочинна організація???
"...програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві..." - злочинні дії?

Нє! Якщо мета - здати Україну пуйлу, то такі да: Кличко злочинець... Разом з Залужним та Порошенком і сотнями тисяч захисників від рядового до генерала.
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04.02.2025 16:36 Відповісти
нічого собі правоохоронці зеленського🤡 шобла ?!!! це козачкі кремлівські ,по ходу ...
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04.02.2025 17:16 Відповісти
Обсуждать абсурдность и преступность подобных действий, к сожалению, сейчас не время, кто и с какой целью это делает, это понятно, вопрос в другом, правоохранительные органы не могут не понимать, что данный приказ преступен, с точки зрения закона, однако они его выполняют, а это значит, что они уже не могут быть хранителями порядка и закона, они соучастники уголовных преступлений, в этом главный трагизм происходящего.
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04.02.2025 17:28 Відповісти
А в чому принципово полягає сама новина?

Ну, так, деталі: на цей раз наїзд на Кличка і Київраду, до речі, не вперше. І за допомогу війську. А таких наїздів на місцеве самоврядування по всій Україні - та ... от не новина зовсім!
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04.02.2025 18:47 Відповісти
Вітаю українців. Ми йдемо прямим шляхом до Грузії, тобто до грузинської "демократії".
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04.02.2025 19:04 Відповісти
Браво , ми на порозі зеленої диктатури!!!зрада!
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04.02.2025 19:55 Відповісти
Перед виборами перевіряти нікого не можна, бо це тиск на жопазицію. Після, теж не можна, бо це теж переслідування жопазиції. А коли ловити крадіїв?
Хай ловлять зараз, бо 30 років тіки доїли крадіїв
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05.02.2025 07:41 Відповісти
 
 