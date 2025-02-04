Правоохоронці тиснуть на Київраду через виділення субвенцій військовим частинам, - депутат та військовий Погребиський
Депутат Київради та військовослужбовець Олександр Погребиський заявив, що правоохоронні органи почали "наступ" на органи місцевого самоврядування щодо допомоги військовим.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер на думку правоохоронних органів Київрада займалась злочинною діяльністю виділяючи військовим частинам субвенції! Відповідно це буде стосуватись і інших органів місцевого самоврядування!
Тобто пішов наступ на діяльність органів місцевого самоврядування щодо допомоги військовим!
Тепер було б цікаво згадати мітинги, які масово відбувались під стінами Київради, щодо допомоги ЗСУ. Чи буде чути громадян, в той час коли таку допомогу почали блокувати правоохоронні органи?" - зазначив він.
Депутат оприлюднив фото документа, в якому правоохоронці повідомили, що здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній).
Так, вони просять надати інформацію та документи щодо:
1) Рішення по виділенню субвенцій в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки";
2) планування виділення коштів на потреби Сил оборони України в рамках вищевказаної програми на 2025 рік згідно рішення "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
3) звіти від органів військового управління, військових частин та інших установ/організацій, яким в рамках міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва на 2022-2024 роки" згідно рішень/розпоряджень виділялись кошти за період 2024 року;
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Тому, що на Рашці це - КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН.
А вони же не хочуть сидіти у кацапській тюрмі?!
на київраду тиснуть, тому що єрмачині потрібні київські гроші, та пост мера києва і секретаря київради, а не за якісь там субвенції!
"...програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві..." - злочинні дії?
Нє! Якщо мета - здати Україну пуйлу, то такі да: Кличко злочинець... Разом з Залужним та Порошенком і сотнями тисяч захисників від рядового до генерала.
Ну, так, деталі: на цей раз наїзд на Кличка і Київраду, до речі, не вперше. І за допомогу війську. А таких наїздів на місцеве самоврядування по всій Україні - та ... от не новина зовсім!
Хай ловлять зараз, бо 30 років тіки доїли крадіїв