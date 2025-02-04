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Новини
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Завдано високоточного удару по ворожому пункту управління на Курщині. Є суттєві втрати серед особового складу противника, - Генштаб

Високоточний удар по Курщині

3 лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

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"Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета - знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії", - наголошують у Генштабі.

31 січня 2025 року Сили оборони завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) Курськ (1160) Удари по РФ (363)


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Топ коментарі
+19
Удари по пунктам управління це добре. Але будьте реалістами, ця війна не закінчиться поки моцквичі не завиють від холоду і страху за свою шкуру
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04.02.2025 16:48 Відповісти
+12
Це добре ,але чому такі удари не завдаются по окупованих територіях де перебуває майже 600 тисяч рашистів і їхня логістика насамперед лднр.
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04.02.2025 16:45 Відповісти
+7
Це прям свято якесь, і вже відбувається майже щодня.
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04.02.2025 16:55 Відповісти
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Це добре ,але чому такі удари не завдаются по окупованих територіях де перебуває майже 600 тисяч рашистів і їхня логістика насамперед лднр.
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04.02.2025 16:45 Відповісти
все по-плану...по оманському плану....
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04.02.2025 16:56 Відповісти
це шо в оманському плані було ******* штаби русні в курській області?
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04.02.2025 17:42 Відповісти
не завдавати ударів по окупованих територіях де перебуває майже 600 тисяч рашистів і їхня логістика насамперед лднр....
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04.02.2025 17:49 Відповісти
Ага, це про той бункер де загинули 500 офіцерів і корейських сАлдат? Прям в одному бункері сиділи ахфіцери і раби корейці які досі пальцями жопу витирають, бо не бачили ніколи туал.бумаги. Хто в таку маячню повіре? Ну звичайно окрім свідків сватів.
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04.02.2025 19:47 Відповісти
дай посилання, двбйоб, на 500 афіцерів... Не даси, значить ти висьорбав відро лайна... тобі смакуватиме, бо замість мізків у тебе "свідки сватів"..
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04.02.2025 20:05 Відповісти
Повітряні Сили ЗСУ учора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Запоріжжі. В окупантів суттєві втрати серед особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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04.02.2025 17:31 Відповісти
Новоіва́нівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Комишуваській селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Запорізького району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької області.
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04.02.2025 17:32 Відповісти
асфальт
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04.02.2025 17:34 Відповісти
👎
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04.02.2025 17:17 Відповісти
зато ваших свинорилих багато убило
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04.02.2025 17:35 Відповісти
На цьому етапі, дурко ватняе, завдання ЗСУ не звільніти території і не уримувати їх за будь яку ціну. завдання зараз одне : вбити якомога більше рашинских свиней і спалити якомога більше техніки.
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04.02.2025 17:44 Відповісти
Удари по пунктам управління це добре. Але будьте реалістами, ця війна не закінчиться поки моцквичі не завиють від холоду і страху за свою шкуру
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04.02.2025 16:48 Відповісти
Це прям свято якесь, і вже відбувається майже щодня.
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04.02.2025 16:55 Відповісти
"...високоточного удару.." *****,...балачки мо рф? Тоді толку не буде.
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04.02.2025 16:57 Відповісти
"по пункту управління одного з підрозділів зс рф" -- якщо по пункту управління - то це не підрозділ, якщо підрозділ, то не по пункту управління.
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04.02.2025 16:59 Відповісти
Спасибо за службу, дорогие наши воины!

Вы самые храбрые и сильные в мире и это чистая правда!
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04.02.2025 17:43 Відповісти
щось москалям в коментах ця новина не сподобалася 🤣🤣🤣
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04.02.2025 20:18 Відповісти
Молодці, хлопці! Обожнюю вас!
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04.02.2025 23:23 Відповісти
 
 