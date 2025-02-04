Завдано високоточного удару по ворожому пункту управління на Курщині. Є суттєві втрати серед особового складу противника, - Генштаб

3 лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

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"Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета - знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії", - наголошують у Генштабі.

31 січня 2025 року Сили оборони завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області.