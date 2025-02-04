У 12 населених пунктах в Покровському районі впроваджено примусову евакуацію сімей з дітьми

Влада запровадила обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади Покровського району до безпечних регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

До переліку поселень увійшли села: Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.

"Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку. Прошу батьків макисмально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог", - наголосив керівник адміністрації.

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