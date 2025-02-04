УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
780 0

У 12 населених пунктах в Покровському районі впроваджено примусову евакуацію сімей з дітьми

Поліція про евакуацію із Малої Токмачки

Влада запровадила обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади Покровського району до безпечних регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

До переліку поселень увійшли села: Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.

"Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку. Прошу батьків макисмально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог", - наголосив керівник адміністрації.

Також читайте: На Донеччині з лінії фронту евакуювали 498 людей, серед них 47 дітей, - голова ОВА Філашкін

Автор: 

евакуація (2342) Донецька область (8812) Покровський район (700) Іванівка (1) Новоторецьке (1) Вільне (1) Володимирівка (2) Коптєве (1) Затишок (1) Нове Шахове (3) Панківка (1) Дорожнє (3) Маяк (1) Бойківка (1) Заповідне (2) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 