Зеленський вніс зміни у склад РНБО
Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки і оборони України. До складу РНБО введено голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України", - ідеться в указі президента.
Нагадуємо, Проніна було призначено головою Держфінмоніторингу наприкінці 2024 року. До цього він очолював Полтавську ОДА.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар04.02.2025 22:51 Відповісти Посилання
+4 gr1959
показати весь коментар04.02.2025 23:00 Відповісти Посилання
+4 Наталия Гончар
показати весь коментар04.02.2025 23:01 Відповісти Посилання
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щоооооо?????
зедераст...
а какєто ?! -..Зенелох же казав що мінські договорняки це зрада ..а тепер переговорника в РНБО ..ай яй яй ..фенталін з Канади непогано так зайшов Зенелоху