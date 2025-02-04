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Зеленський вніс зміни у склад РНБО

пронін

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки і оборони України. До складу РНБО введено голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України", - ідеться в указі президента.

Нагадуємо, Проніна було призначено головою Держфінмоніторингу наприкінці 2024 року. До цього він очолював Полтавську ОДА.

Також читайте: Зеленський підписав указ про санкції РНБО: Блокування пропагандистів і зрадників, позбавлення державних нагород. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) РНБО (2294) Пронін Філіп (19)


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Топ коментарі
+8
При ракових метастазах дуже помічними є вітаміни та клізми!
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04.02.2025 22:51 Відповісти
+4
Друзі, зайшов на сайт Слуг народу. Хотів дізнатись щось про план Стійкості. Й АФІГІВ ! Немає навіть згадки. То що це був за план ? План ФУФЛО від фуфляка ?
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04.02.2025 23:00 Відповісти
+4
Голова державного фінансового моніторингу буде під кришею РНБО готувати аудит для перевірки МАРОДЕРНІ? Й погоджувати з Єрмаком там же на засідання х РНБО , як виходить замилити й на кого списати ?
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04.02.2025 23:01 Відповісти
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При ракових метастазах дуже помічними є вітаміни та клізми!
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04.02.2025 22:51 Відповісти
Ця клізма під ревізорів зі США ?
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04.02.2025 22:54 Відповісти
Стає зрозумілим чому він несе в інтерв"ю типу "тоді дайте нам ядерну зброю"...
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04.02.2025 22:55 Відповісти
Це клізма нам від зе. вже є результати заміни залужного на сирського. пройоб тисяч км2 території тож нове призначення, нові пройоби
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04.02.2025 23:39 Відповісти
В нас не РНБО а прохідний двір, вже зразу на росія 24 проведіть в прямому ефірі.
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04.02.2025 22:54 Відповісти
що з того???
щоооооо?????
зедераст...
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04.02.2025 22:56 Відповісти
Голова державного фінансового моніторингу буде під кришею РНБО готувати аудит для перевірки МАРОДЕРНІ? Й погоджувати з Єрмаком там же на засідання х РНБО , як виходить замилити й на кого списати ?
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04.02.2025 23:01 Відповісти
Друзі, зайшов на сайт Слуг народу. Хотів дізнатись щось про план Стійкості. Й АФІГІВ ! Немає навіть згадки. То що це був за план ? План ФУФЛО від фуфляка ?
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04.02.2025 23:00 Відповісти
Ви скажіть чому так? Чому відверту брехню та маніпуляцію нарід з апетитом ковтає ще й облизується. 😿😿😿. До керується до того, що ще й ми москалям репарації платити будемо.
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04.02.2025 23:05 Відповісти
Ви ж самі знаєте чому ? Перше, війна заважає викинути цього Невігласа, як януковича. Друге, він цинічний, підлий, нахабний ТИП, який скористався війною на свою користь. Тому війна для нього - це визнання його президентства. Це якраз розуміють всі політики світу. І народ рішає свої проблеми, а не державні. А військові захищають Україну, їм не до влади. І ГОЛОВНЕ, український народ згодився зі своєю долею. Як і кацапи до речі.
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04.02.2025 23:20 Відповісти
А до чого тут "слуги"? На https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-predstaviv-plan-vnutrishnoyi-stijkosti-u-94505 сайті головного "слуги" все є.
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04.02.2025 23:31 Відповісти
І ці записи з щоденника недолугого чи дівчинки з блакитним бантом називаєте ПЛАНОМ ? Ви бачили взагалі план своїми очима ? То підіть у будь-яку контору і попросіть у них план розвитку. Чи план закупівель. Лідор був керманичем 95 кв-лу, й за весь час не бачив планів ? Тоді він найнедолугіших Недолуг у світі. Коротко - Лузер.
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05.02.2025 11:26 Відповісти
А до чого тут я? Мене при складанні того "плану" не долучали
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05.02.2025 15:02 Відповісти
Гаразд. Бо я подумав інакше. Що ви в партійних закликах побачили ... натяк на план.
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05.02.2025 15:06 Відповісти
А попередній голова Фінмону входив у РНБО?
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04.02.2025 23:01 Відповісти
Усі голосування - пропозиції до рішень колись від команди Залужного забанювала саме отака бригада цивільних піджаків з-під опзжОПИ Єрмака... А цей тепер ще їм розповість на кого й що саме й скільки мародерства буде вішати Єрмак ...
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04.02.2025 23:15 Відповісти
Ось іде війна, хтось як сидів дупою на посаді так і під час неї сидів і далі сидітиме. А когось вирвали на війну і навіть якщо здоровий повернеться, то знову ту роботу шукати, не кажучи про те, що відновиться потрібно. І вже взагалі не кажучи про те, що якщо повернувся інвалідом
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04.02.2025 23:01 Відповісти
Цензор, перестаньте вилизувати зад зєлєнського після Єдиного марафону. Там йому так вилизали, що він вас і не помітить !
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04.02.2025 23:04 Відповісти
Мабуть будуть моніторити "Рошен", "Справу громад", фонд Порошенка і всіх, хто допомагає фінансувати "Європейську солідарність".
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04.02.2025 23:19 Відповісти
Філіп Пронін представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні.

а какєто ?! -..Зенелох же казав що мінські договорняки це зрада ..а тепер переговорника в РНБО ..ай яй яй ..фенталін з Канади непогано так зайшов Зенелоху
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04.02.2025 23:36 Відповісти
Філіп? значить не Пилип...
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04.02.2025 23:39 Відповісти
Віслюк їх по прізвищах набирає - головне, щоб не українець.
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04.02.2025 23:41 Відповісти
І що тепер зміниться? Будуть сидіти напружені дядьки з дурнуватим виразом на нових обличчях. Ось і весь результат. РНБО при Зе-владі нічого не вирішує, і не проявляє абсолютно ніякої ініціативи.
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04.02.2025 23:41 Відповісти
Голобородько ім покажет там!!
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04.02.2025 23:50 Відповісти
черговий харчувальник?
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04.02.2025 23:59 Відповісти
Одна назва ПРОНІН нічого не говорить про походження зі сторони раши чисто рашистське фуфло
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05.02.2025 10:12 Відповісти
 
 