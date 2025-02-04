Зеленський вніс зміни у склад РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад Ради національної безпеки і оборони України. До складу РНБО введено голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України", - ідеться в указі президента.

Нагадуємо, Проніна було призначено головою Держфінмоніторингу наприкінці 2024 року. До цього він очолював Полтавську ОДА.

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