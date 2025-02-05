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Київщину атакують безпілотники, працює ППО

Робота ППО

В ніч на 5 лютого росіяни атакують Київщину безпілотниками, в регіоні працює ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Нагадаємо ввечері 4 лютого ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків є пошкодження у Броварському районі

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Київська область (4093) ППО (3277) Шахед (1166) війна в Україні (4731)


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