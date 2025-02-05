Київщину атакують безпілотники, працює ППО

В ніч на 5 лютого росіяни атакують Київщину безпілотниками, в регіоні працює ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Нагадаємо ввечері 4 лютого ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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