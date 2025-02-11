УКР
Новини
По всій території України оголошено повітряну тривогу: росіяни атакують крилатими ракетами. Продовжується атака безпілотників (оновлено)

Росіяни атакують Україну ракетами

У центральних, східних та південних областях з ночі 11 лютого триває повітряна тривога. Зранку стало відомо про загрозу крилатих ракет. Повітряна тривога оголошена майже по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та моніторингові Telegram-канали.

6:34 - КР на Сумщині, курс - південний

Згодом стало відомо, що крилата ракета з Сумщини продовжує рух на Полтавщину.

6:40 - КР на півночі Полтавщини, курс - південний (вектор - м.Полтава)

6:42 - Полтава! В укриття! КР з північного заходу.

Також російські загарбники продовжують атакувати безпілотниками. Станом на 6:53  ворожі ударні БпЛА спостерігаються на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний, на півдні Сумщини та на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

7:53 - Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Київщини, курс - південно-західний.

+2
Як тільки похолодання,відразу ракети пішли.Кацапи прості як двері
показати весь коментар
11.02.2025 08:15 Відповісти
+2
Кожної ночі орки обстрілюють Україну, знищують націю та інфраструктуру, а рудий орангутанг купує Газу та Гренландію. Дуже сподіваюсь, що перша ядрьона ракета від ***** полетить на Вашингтон. Дари їм цього бажаю.
показати весь коментар
11.02.2025 08:21 Відповісти
+1
Вже відбій, Київська та Полтавська ще тривога.
Автор: Дивиться чат ШосткаСмартСити, там все в режимі реального часу, що де куди летить.
показати весь коментар
11.02.2025 08:17 Відповісти
Ви мабуть з боліт? Це їхня методичка: амери бомбили Афганістан, а чому нам не можна Київ? Та тому що Україна це, звісно, далеко не Франція, але й не Афганістан і не тутсі.
показати весь коментар
11.02.2025 08:38 Відповісти
Звичайно, ми для американців ніхто. Дивно, що ми ніхто і для політичної еліти, яка прийшла до влади. Бачу, що і Федор Аккаунтоф не розуміє елементарних речей та цінностей, які захищає Україна майже голими руками, а зараз, як з'ясувалося ще й у борг.
показати весь коментар
11.02.2025 08:39 Відповісти
Нахій з нашої хати пішло
показати весь коментар
11.02.2025 09:20 Відповісти
Ще один свіженький кацапський бот-одноденка.
показати весь коментар
11.02.2025 09:49 Відповісти
Видно, що у прутіна-мізуліна-кабаєва, критичні дні або затримка, після китайця чи чучхе, казиться баба!?
показати весь коментар
11.02.2025 08:38 Відповісти
ну і що скаже той німецьких пісдадуй шольц????
не дам таурус щоб не дратувати *****???
бешену собаку дратувати не потрібно, вона і так бешена.
самі, *****, не можуть ліквідувати безпілотники над секретною базою
а нам не дають можливості зламати ***** хребет.
зате вимагають пустити на м,ясо дітей,
і суки, ніслова про броньованих та відмазаних.
це не заговір заходу та сша проти української нації????
я впевнений що саме так.
і зброї дають стільки щоб не програли і не змогли перемогти, суки
показати весь коментар
11.02.2025 10:44 Відповісти
 
 