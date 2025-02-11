По всій території України оголошено повітряну тривогу: росіяни атакують крилатими ракетами. Продовжується атака безпілотників (оновлено)

У центральних, східних та південних областях з ночі 11 лютого триває повітряна тривога. Зранку стало відомо про загрозу крилатих ракет. Повітряна тривога оголошена майже по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та моніторингові Telegram-канали.

6:34 - КР на Сумщині, курс - південний

Згодом стало відомо, що крилата ракета з Сумщини продовжує рух на Полтавщину.

6:40 - КР на півночі Полтавщини, курс - південний (вектор - м.Полтава)

6:42 - Полтава! В укриття! КР з північного заходу.

Також російські загарбники продовжують атакувати безпілотниками. Станом на 6:53 ворожі ударні БпЛА спостерігаються на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний, на півдні Сумщини та на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

7:53 - Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Київщини, курс - південно-західний.

