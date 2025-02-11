У Росії заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників
Вранці 11 лютого міноборони РФ заявило, що за ніч над п'ятьма російськими областями нібито було збито 40 українських безпілотників, зокрема 18 - над Саратовською областю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.
Згідно з повідомленням міністерства, крім Саратовської області, українські дрони збивали над прикордонними Ростовською - 13, Брянською - 6 і Бєлгородською - 1 областями, і ще два безпілотники було збито над Волгоградською областю.
Про те, скільки безпілотників не було збито і які загалом наслідки нальотів, міністерство, як завжди, не повідомляє.
Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Як комбінат?
- Горить! Думаю, через тиждень-два потухне!