У Росії заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників

Вранці 11 лютого міноборони РФ заявило, що за ніч над п'ятьма російськими областями нібито було збито 40 українських безпілотників, зокрема 18 - над Саратовською областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

Згідно з повідомленням міністерства, крім Саратовської області, українські дрони збивали над прикордонними Ростовською - 13, Брянською - 6 і Бєлгородською - 1 областями, і ще два безпілотники було збито над Волгоградською областю.

Про те, скільки безпілотників не було збито і які загалом наслідки нальотів, міністерство, як завжди, не повідомляє.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї. ВIДЕО