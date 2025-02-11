УКР
У Росії заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників

Вранці 11 лютого міноборони РФ  заявило, що за ніч над п'ятьма російськими областями нібито було збито 40 українських безпілотників, зокрема 18 - над Саратовською областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

Збиття українських безпілотників 11 лютого

Згідно з повідомленням міністерства, крім Саратовської області, українські дрони збивали над прикордонними Ростовською - 13, Брянською - 6 і Бєлгородською - 1 областями, і ще два безпілотники було збито над Волгоградською областю.

Про те, скільки безпілотників не було збито і які загалом наслідки нальотів, міністерство, як завжди, не повідомляє.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї. ВIДЕО

головне, обломки не збивають
11.02.2025 09:09 Відповісти
11.02.2025 09:13 Відповісти
https://fill.com.ua/video/ef931cdf5335fff3a92fc27a87cb6b7e.gif?fbclid=IwAR12oAkF4cvmqCjnvi81g-************************************* ППО раш
11.02.2025 09:17 Відповісти
Огней так много золотых на НПЗ Саратова...
11.02.2025 09:27 Відповісти
нове в військовій справі збивати ударні бпла нпз А зараз палае нпз крекінг десь на саратовщіні
11.02.2025 10:32 Відповісти
- Всі безпілотники успішно збиті ще на підльотах! До цілі вони не долетіли!
- Як комбінат?
- Горить! Думаю, через тиждень-два потухне!
11.02.2025 10:51 Відповісти
 
 