Десантники 82 ОДШБр провели успішний наступ на Курщині: зайнято нові рубежі, значно покращено тактичне положення. ВIДЕО
Десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як зазначається, у результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення.
Нагадаємо, 8 лютого президент Зеленський підтвердив новий наступ українських військ на Курщині та заявив, що Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.
а загалом це відео як навчальне - ЗСУ діяли чітко і швидко !
.
в этом гениальном крёмлёвском плане было тщательно предусмотрено, что к исходу 3-го года победоносной "демилитаризации Украины" ВСУ перенесут боевые действия на территорию россии и Курскую область оркам придётся оборонять при помощи 14 тысяч корейцев, привезенных за 10 000 км.
https://www.youtube.com/watch?v=bOBXp6BboYo
Вдачі 82-ці!!