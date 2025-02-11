Десантники 82 ОДШБр провели успішний наступ на Курщині: зайнято нові рубежі, значно покращено тактичне положення. ВIДЕО

Десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, у результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 82 ОДШБр зупинили ворожий штурм, знищивши важку техніку окупантів, а згодом ліквідували піхоту. ВIДЕО

Нагадаємо, 8 лютого президент Зеленський підтвердив новий наступ українських військ на Курщині та заявив, що Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.