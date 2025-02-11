УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини
11 762 22

Десантники 82 ОДШБр провели успішний наступ на Курщині: зайнято нові рубежі, значно покращено тактичне положення. ВIДЕО

Десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, у результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 82 ОДШБр зупинили ворожий штурм, знищивши важку техніку окупантів, а згодом ліквідували піхоту. ВIДЕО

Нагадаємо, 8 лютого президент Зеленський підтвердив новий наступ українських військ на Курщині та заявив, що Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.

Автор: 

бойові дії (4663) Курськ (1199) 82 окрема десантно-штурмова бригада (73) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Слава Українським Воїнам! 🇺🇦🫡.
показати весь коментар
11.02.2025 09:30 Відповісти
+7
Хай оберігають вас Янголи-охоронці, сонечки наші! Слава Українському Війську!!
показати весь коментар
11.02.2025 10:48 Відповісти
+5
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imhcoo/ukraines_birds_of_madyar_414th_marine_strike_uav/ 29-й випуск "13 ********"
показати весь коментар
11.02.2025 09:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Українським Воїнам! 🇺🇦🫡.
показати весь коментар
11.02.2025 09:30 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imhcoo/ukraines_birds_of_madyar_414th_marine_strike_uav/ 29-й випуск "13 ********"
показати весь коментар
11.02.2025 09:33 Відповісти
Хочу помилитися, дуже хочу..., але на 0:58 наш десантник опинився там, де не потрібно було бути...
показати весь коментар
11.02.2025 09:45 Відповісти
так, нажаль, схоже 200-тий., хоча, будемо молитись....

а загалом це відео як навчальне - ЗСУ діяли чітко і швидко !

.
показати весь коментар
11.02.2025 16:15 Відповісти
раїся впєрдє!
показати весь коментар
11.02.2025 09:52 Відповісти
СВО идёт строго по намеченному плану:

в этом гениальном крёмлёвском плане было тщательно предусмотрено, что к исходу 3-го года победоносной "демилитаризации Украины" ВСУ перенесут боевые действия на территорию россии и Курскую область оркам придётся оборонять при помощи 14 тысяч корейцев, привезенных за 10 000 км.
показати весь коментар
11.02.2025 17:33 Відповісти
Таке враження що вище керівництво більше переймаєтся курщиною чим густо заселеним в минулому промисловим Донбасом.
показати весь коментар
11.02.2025 09:58 Відповісти
корейців немає , а кацапів не вистачає ось наші хлопці трохи відбили ! молодці хоробрі воїни !
показати весь коментар
11.02.2025 09:58 Відповісти
хто тобі сказав що корейців немає? вилазь з бункеру! корейці вже знову підтянулись
показати весь коментар
11.02.2025 11:11 Відповісти
це тобі Пончик особисто сказав ?
показати весь коментар
11.02.2025 11:40 Відповісти
військові наші кажуть і показують нові відео знищення корейців! ще раз кажу вилазь з бункеру! погугли, в телеграмі подивись
показати весь коментар
11.02.2025 12:15 Відповісти
https://tsn.ua/youtube/ne-te-scho-rosiyani-soldati-kndr-znovu-na-fronti-i-vrazili-zsu.html
https://www.youtube.com/watch?v=bOBXp6BboYo
показати весь коментар
11.02.2025 12:17 Відповісти
Хай оберігають вас Янголи-охоронці, сонечки наші! Слава Українському Війську!!
показати весь коментар
11.02.2025 10:48 Відповісти
Чудова новина, плюсую. А от чому в новинах (на Марафоні, 24 канал) промайнуло, що на Курщині у ворога просування?
показати весь коментар
11.02.2025 10:51 Відповісти
То на іншій ділянці.
показати весь коментар
11.02.2025 10:58 Відповісти
Підори кучно насипають(
Вдачі 82-ці!!
показати весь коментар
11.02.2025 12:22 Відповісти
Слава нашим воїнам
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
бачете плями на полях, це вирва від пострілу, мільйони тисяч чи тисячі мільйонів-мільярдів пострілів. Друга всітова відпочиває чи курить в сторінці. Прокинуться дрони з штучним інтелектом і намалюють собі ворога - людину, закінчиться війна росіїї з Україною і буде нова війна. Думаєте хто переможе?
показати весь коментар
11.02.2025 16:12 Відповісти
переможе Україна. Росія повинна бути знищена
показати весь коментар
12.02.2025 08:21 Відповісти
Видно як на перехресті прямо в наших приліт ..
показати весь коментар
11.02.2025 17:51 Відповісти
Звільнення історичної української землі від москальської нечисті
показати весь коментар
12.02.2025 08:17 Відповісти
 
 