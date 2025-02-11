УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
9 605 129

Зеленський має знизити мобілізаційний вік, щоб заслужити підтримку Заходу, - Bloomberg

Зеленський має знизити мобілізаційний вік. Що пишуть ЗМІ

Цього тижня представники Білого дому планують обговорити із європейськими колегами, як закінчити війну РФ проти України. Проте для довготривалого врегулювання США та їхні союзники мають показати, що вони готові забезпечити його дотримання.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що на сьогодні російський диктатор Володимир Путін не продемонстрував серйозного інтересу до миру. Кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори, поки ціна війни не перевищить ціну миру.

"Це майже напевно вимагатиме більшого економічного і військового тиску з боку Заходу, а також надійних, довгострокових зобов'язань щодо безпеки України", - пише автор.

Bloomberg зазначає, що українські лідери, які дедалі реалістичніше оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок.

Читайте також: Окуповані території повернуться, коли Росія буде слабкою, - Зеленський

Довіра до Зеленського

Якщо уряд Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, він повинен розв'язати проблему нестачі війська, розширивши набір і знизивши призовний вік. Не менш важливою також є боротьба з корупцією. Попри значний прогрес, досягнутий за останні роки, питання прозорості та врядування продовжують підривати підтримку серед союзників. Від підзвітності залежатимуть можливе членство в Європейському Союзі і мільярдна допомога на відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО

Необхідність санкцій проти РФ

Натомість, пише видання, Трамп має бути готовим виконати погрози запровадити "високі рівні податків, тарифів і санкцій" проти Росії, якщо Путін, як видається, зволікатиме. 

Адміністрація Байдена запровадила потенційно руйнівні обмеження на нафту, націлившись на експорт, який фінансує близько третини бюджету РФ. Нова адміністрація повинна суворо дотримуватися цих обмежень, зокрема погрожуючи вторинними санкціями індійським і китайським покупцям, які купуватимуть російську нафту за ціною, вищою за 60 доларів.

Читайте: Для України важливо зберегти формат "Рамштайн", - Зеленський

Унеможливлення повторної атаки України з боку РФ

Bloomberg пише, що найбільшою проблемою буде переконати Путіна в тому, що Захід має намір підтримати будь-яку угоду, тому він не зможе просто переозброїтися і відновити атаки України через кілька років.

Цей тягар ляже на плечі європейських миротворців за підтримки логістики з боку США, а також засобів розвідки, спостереження та контролю. Євросоюз зі свого боку має продемонструвати готовність прискорити вступ України як для зміцнення її демократії, так і для залучення інвесторів для її відновлення.

Також Європа має швидше зміцнити власну оборону. 

Видання не сумнівається, що Трамп хотів би здобути швидку перемогу в Україні, як це було між Ізраїлем та ХАМАС. Але слабка угода, що дозволить Путіну відновити війну, може призвести до нового циклу конфлікту, нестабільності, розколу Заходу і зміни геополітичного балансу. Навіть Трамп не зміг би видати це за перемогу.

Також читайте: Зеленський про контракт із ЗСУ для молоді 18-24 років: Зможуть за рік заробити 1 млн грн

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) мобілізація (3228) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Які "ошибки"..?!
Скорочення Армії,закриття ракетних програм,розмінування Чонгару ..оце "ошикки" ...тож не звизди .
показати весь коментар
11.02.2025 10:14 Відповісти
+24
Не потрібно мобілізації молоді.
Потрібно скласти список топ 10 тисяч найбільших чиновників.
І прийняти закон згідно ,якого
Кожен з цього списку має бути мобілізований на нуль . Ця людина ,її син ,батько чи брат.
Має бути знята броня з усіх силовиків.
Заборонити займати керівні посади чиновникам ,які не воювали.
Замість демобілізації зробити ротацію. Півроку воюєш - півроку чиновник.
Після цих змін - можливо ми станемо нагадувати Ізраїль. Та зможемо відкрити кордони - і півкраїни при цьому не розбіжиться
показати весь коментар
11.02.2025 10:17 Відповісти
+18
або зеленський має призвати 2+мільйона підарів, яких він відмазав давши бронь.
призвати відкуплену блатописдоту, яких є 1,5+ млн
і не чіпати дітей!!!!!!
бо він з своєю ОПою готовий знищити генофонд нації, але залишити його ібучий лохторат.
а лохторат не розуміє що після нас і йому ...зда буде.
бо країна без робочих існувати не може.
його ж лохторат це бюджетники та пенсіонери і може якісь молоді, дітки "золота молодь"
яка тех хрен буде працювати фізично.
показати весь коментар
11.02.2025 10:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Україна великою ціною врятувала захід від *****. І після цього вона повинна заслужити підтримку?
показати весь коментар
11.02.2025 10:37 Відповісти
Євросоюз зі свого боку має продемонструвати готовність прискорити вступ України як для зміцнення її демократії, так і для залучення інвесторів для її відновлення.

Скікі скіки ми вже ці "демонстрації готовності" споживаємо? Років -надцять?
показати весь коментар
11.02.2025 10:42 Відповісти
Ігри пісюном вже не проходять?
показати весь коментар
11.02.2025 10:44 Відповісти
Захід хоче зупинити пукіна в Україні,бо знає що їхнє відгодоване,розслаблене населення розбіжиться по усьому світу при перших пострілах пукіна по західних країнах,опитування проводили у 2023 році,ітог більша частина населення західних країн не готова воювати,помирати за свої країни.Тому такі наполеглеві пропозиції знизити мобілізаційний вік в Україні.
показати весь коментар
11.02.2025 10:44 Відповісти
Буває що таку маячню пишуть,що начебто з якоїсь божевільні.
показати весь коментар
11.02.2025 10:45 Відповісти
Щоб одержати перемогу !
показати весь коментар
11.02.2025 10:45 Відповісти
проблема не в знижені моб.віку..проблема в Гундосному, який токсичний на Заході(але ще має досить великий рейтинг в нас),от і змушують п..дара йти на непопулярні кроки,щоб "збити" рейтинг.
показати весь коментар
11.02.2025 10:50 Відповісти
у 91 році америка з кацапстаном обібрали україну до нитки, з 22го кацапстан добиває те, що залишилось і знову україна комусь щось винна. та не пішли б ви усі на куди хочете зі своїми хотєлками, ніяких переговорів і ніяких папірців з кацапами поки не відповзуть з україни у своє болото, інакше нехай хєрмаки забудуть про рейтинги і про вибори.
показати весь коментар
11.02.2025 10:53 Відповісти
все вірно!
вгодованим бикам з тцк, набагато простіше крутити та залякувати 18 річного, ніж тридцятирічного.
підігнав ікарус під общагу. за один приїзд сто мобілізованих.
оце діло!
і план виконано і заробітки збільшяться в рази.
показати весь коментар
11.02.2025 11:05 Відповісти
Оцих жирних кабанів би самих на нуль, але хто ж їх троне - вони ж ТЦКшники.
показати весь коментар
11.02.2025 13:09 Відповісти
"Зеленський має", а що вся молодь України є власністю Зеленського? Так для 18-25 річних спецконтракти хочуть зробити на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.
показати весь коментар
11.02.2025 11:07 Відповісти
а чому ж не є? чи може молодь може виїзджати через кордон?
показати весь коментар
11.02.2025 11:59 Відповісти
може краще підняти?
показати весь коментар
11.02.2025 11:10 Відповісти
Головне щоб поліція була під бронью.
показати весь коментар
11.02.2025 11:14 Відповісти
Чому людина 60- може даже служити, а 60+ неможе навіть трудитись. Пенсійний вік так чи інакше доведеться піднімати до 70 західни подачки не вічні.
показати весь коментар
11.02.2025 11:23 Відповісти
Для начала пусть лбов из квартала отправит на фронт,18 летние пока пусть подождут и посмотрят как эти кореша шашлычника будут сражаться.
показати весь коментар
11.02.2025 11:22 Відповісти
18-24 років, це ті діти які народилися у 2001-2007 роках. Хто знає, це самі ті роки у яких народженість була мінімальною. Цих дітей НЕ БАГАТО. Я пам'ятаю як закривалися школи, тому що дітей не вистачало. Це саме ті діти які будуть відбудовувати Україну, це і є Україна. І подивиться на мордоворотів у телевізорі, які розповідають як треба любити Україну, ці всі "політичні оглядувачи", "військові експерти", йо...ні політики, які повідправляли своїх ... за кордон та продовжують грабувати свій народ, свою державу. Тому думка путінських жополизів особливо "цікава".
показати весь коментар
11.02.2025 11:27 Відповісти
Все по сценарію Парагвайської війни
показати весь коментар
11.02.2025 11:34 Відповісти
Та західним куколдам просто плювати на Україну і націю, їм головне - щоб ***** на них не полізло. Про збереження нації мали подбати ми, і наша влада, а вона заради бабла, стала раком перед і булки розставила.
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
Так 200млрд требует Трамп за военную помощь.мало?нужно еще молодежь Украины уничтожить?
показати весь коментар
11.02.2025 11:45 Відповісти
Ми знаходимося у такому важкому стані, коли
негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх,
кому зараз від 18 до 60 років. Так зараз середній
вік українських військовослужбовців складає
більш як 42 роки. Відповідно, українська армія
вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
і в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вони навіть у комендантську
годину масово нишпорить у дворах де балуються
коксом,алкоголем….влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та і всіх тих хто тільки попаде
їм під руку, що мама не журись. І б'ють вони таки
дуже міцно, та на жаль, що не кацапів окупантів.
А ще ця недоторканна молодь намагається заробити
легкі гроші для наркоти злочинно працюючи на ФСБ.
показати весь коментар
11.02.2025 11:58 Відповісти
Як гарно розпоряджатися життям інших!!
показати весь коментар
11.02.2025 12:11 Відповісти
Тільки в новинах з'являється слово ,,ТЦК» , призов молоді налітають фсбешні боти. Методичка однакова, тцкунів на фронт. В ТЦК ні ногою, поки не підуть на фронт прокурори, депутати, чиновники і їх діти і родичі. Але ці боти мовчать про те, що вся ця когорта накрала дуже багато грошей, більшість дітей і родичів вже за кордоном, житло теж придбали. Коли ворог підійде до Київа на 100км, вони швиденько здриснуть за кордон. А от СРСР 2.0 будуть будувати прості українці під керівництвом московитів. Сто років тому це вже було, єдине чого тоді не очікували українці, так це те, що через дванадцять років доведеться дітей їсти.
показати весь коментар
11.02.2025 12:52 Відповісти
Країна знищується на очах. Копалини - віддали ні за що, нація - вибивається тупорилим Сирком в посадках геноцидними темпами, а тепер західні куколди, які 3 роки х*ї пинали, а не допомагали, вимагають 18-ти річних призивати. Мерзота лицемірна.
показати весь коментар
11.02.2025 13:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 