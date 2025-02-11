Зеленський має знизити мобілізаційний вік, щоб заслужити підтримку Заходу, - Bloomberg

Цього тижня представники Білого дому планують обговорити із європейськими колегами, як закінчити війну РФ проти України. Проте для довготривалого врегулювання США та їхні союзники мають показати, що вони готові забезпечити його дотримання.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що на сьогодні російський диктатор Володимир Путін не продемонстрував серйозного інтересу до миру. Кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори, поки ціна війни не перевищить ціну миру.

"Це майже напевно вимагатиме більшого економічного і військового тиску з боку Заходу, а також надійних, довгострокових зобов'язань щодо безпеки України", - пише автор.

Bloomberg зазначає, що українські лідери, які дедалі реалістичніше оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок.

Читайте також: Окуповані території повернуться, коли Росія буде слабкою, - Зеленський

Довіра до Зеленського

Якщо уряд Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, він повинен розв'язати проблему нестачі війська, розширивши набір і знизивши призовний вік. Не менш важливою також є боротьба з корупцією. Попри значний прогрес, досягнутий за останні роки, питання прозорості та врядування продовжують підривати підтримку серед союзників. Від підзвітності залежатимуть можливе членство в Європейському Союзі і мільярдна допомога на відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО

Необхідність санкцій проти РФ

Натомість, пише видання, Трамп має бути готовим виконати погрози запровадити "високі рівні податків, тарифів і санкцій" проти Росії, якщо Путін, як видається, зволікатиме.

Адміністрація Байдена запровадила потенційно руйнівні обмеження на нафту, націлившись на експорт, який фінансує близько третини бюджету РФ. Нова адміністрація повинна суворо дотримуватися цих обмежень, зокрема погрожуючи вторинними санкціями індійським і китайським покупцям, які купуватимуть російську нафту за ціною, вищою за 60 доларів.

Читайте: Для України важливо зберегти формат "Рамштайн", - Зеленський

Унеможливлення повторної атаки України з боку РФ

Bloomberg пише, що найбільшою проблемою буде переконати Путіна в тому, що Захід має намір підтримати будь-яку угоду, тому він не зможе просто переозброїтися і відновити атаки України через кілька років.

Цей тягар ляже на плечі європейських миротворців за підтримки логістики з боку США, а також засобів розвідки, спостереження та контролю. Євросоюз зі свого боку має продемонструвати готовність прискорити вступ України як для зміцнення її демократії, так і для залучення інвесторів для її відновлення.

Також Європа має швидше зміцнити власну оборону.

Видання не сумнівається, що Трамп хотів би здобути швидку перемогу в Україні, як це було між Ізраїлем та ХАМАС. Але слабка угода, що дозволить Путіну відновити війну, може призвести до нового циклу конфлікту, нестабільності, розколу Заходу і зміни геополітичного балансу. Навіть Трамп не зміг би видати це за перемогу.

Також читайте: Зеленський про контракт із ЗСУ для молоді 18-24 років: Зможуть за рік заробити 1 млн грн